10 destinos naturales cerca de la CDMX para viajar estas vacaciones de verano

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Destinos cerca de la CDMX para verano. Foto: Cuartoscuro

Ahora que los niños terminaron las clases y estamos en plenas vacaciones de verano se presenta una gran oportunidad para llevarlos a disfrutar de la naturaleza, acá 10 destinos cerca de la CDMX.

Algunos son ideales para un fin de semana, una escapadita familiar y lo mejor es que sentirás de cerca la naturaleza pues hay bosques, lagos, ríos o actividades al aire libre.

10 destinos con naturaleza cerca de CDMX

Lagunas de Zempoala

Este parque nacional que comparten el Estado de México y Morelos está rodeado de bosque. Resulta ideal para caminar, pasear en lancha, hacer un picnic o montar a caballo.

Valle de Bravo

Su lago, la Cascada Velo de Novia y los senderos naturales lo convierten en uno de los destinos favoritos para familias, se halla en el Estado de México.

Prismas Basálticos

Este atractivo natural en Hidalgo destaca por sus impresionantes formaciones rocosas, cascadas y puentes colgantes. Aprovecharás para otras actividades en Huasca de Ocampo.

Las Estacas

En este parque natural del estado de Morelos hallarás un río santuario de aguas cristalinas donde podrás nadar, hacer snorkel, kayak o acampar.

Parque Nacional El Chico

Ideal para quienes disfrutan del senderismo, los bosques y los miradores naturales. Además en la presa el Cedral podrás pescar y otras actividades

Ixtapan de la sal

En este Pueblo Mágico cercano a la CDMX es posible relajarse en aguas termales, disfrutar de toboganes y albercas, encontrar juegos acuáticos para todas las edades, áreas infantiles, tirolesas



Mineral del Chico

Bosques, miradores y actividades como rappel, campismo y senderismo hacen de este destino que se halla en el estado de Hidalgo una gran opción.

Parque ecoturístico Dos Aguas

Ubicado en Puebla, cuenta con cascadas, áreas verdes y actividades como tirolesa y ciclismo.

Grutas de Tolantongo

Sus aguas termales, río turquesa y cuevas naturales ofrecen una experiencia diferente para toda la familia. Se encuentran en el estado de Hidalgo.

Hacienda Panoaya

Ubicada en Amecameca, en le Estado de México esta hacienda histórica está rodeada de áreas verdes y ofrece una combinación de naturaleza y diversión para toda la familia donde encontrarás tirolesa, laberinto inglés, paseo en lancha, animales de granja y amplios jardines.

Con cualquiera de estos destinos cerca de CDMX, las familias podrán disfrutar de las vacaciones de verano rodeadas de naturaleza sin hacer viajes demasiado largos. No olvides checar rutas, clima y costos.



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