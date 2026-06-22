SUN Bucks 2026 y SNAP: la ayuda que puede aliviar el gasto de comida este verano 

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El programa Summer EBT ayuda a las familias durante el verano. Foto: Envato.

Cuando termina el ciclo escolar, muchas familias sienten un alivio. Se acabaron las tareas, las prisas de la mañana y los horarios rígidos. Pero para millones de hogares en Estados Unidos comienza otro desafío menos visible: encontrar cómo cubrir las comidas que durante meses proporcionó la escuela.

Junio marca el inicio de esa transición y agosto suele convertirse en el punto de mayor presión económica. Para quienes dependen de SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) o de los programas de alimentación escolar, el verano puede representar cientos de dólares adicionales en gastos de comida.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) reconoce desde hace años este fenómeno conocido como la “brecha de hambre de verano”, una etapa en la que los estudiantes dejan de recibir desayunos y almuerzos escolares y las familias deben asumir esos costos por cuenta propia.

¿Por qué junio y agosto son los meses más difíciles para las familias que reciben SNAP?

La explicación es sencilla. Durante el año escolar, millones de niños reciben comidas gratuitas o a precio reducido a través de programas federales. Cuando las escuelas cierran, esas comidas desaparecen de forma temporal.

Para una familia con dos o tres hijos, el impacto puede sentirse de inmediato en el presupuesto semanal. Hay más alimentos que comprar, más refrigerios en casa y más gastos acumulados en una época en la que muchos padres también enfrentan costos adicionales relacionados con el cuidado infantil.

A esto se suma otro factor que preocupa a organizaciones comunitarias y expertos en seguridad alimentaria: los nuevos requisitos federales para algunos beneficiarios de SNAP. Los adultos sujetos a reglas laborales o de voluntariado deben mantener actualizada su información ante las agencias estatales para evitar interrupciones en sus beneficios.

¿Qué es SUN Bucks o Summer EBT 2026 y quién puede recibir los $120 por niño?

Para reducir el impacto económico del verano, el gobierno federal mantiene el programa Summer EBT, también conocido como SUN Bucks.

La ayuda consiste en aproximadamente 120 dólares por cada niño elegible durante el verano de 2026. El dinero se deposita generalmente en una tarjeta EBT existente o en una nueva enviada al hogar.

Según información del USDA y de organizaciones como Feeding America, la mayoría de las familias no necesita presentar una solicitud adicional. En muchos estados, la inscripción ocurre automáticamente cuando:

El hogar ya recibe SNAP.

La familia recibe TANF.

El estudiante obtiene comidas escolares gratuitas o a precio reducido.

El menor participa en programas especiales para estudiantes migrantes, sin hogar o en cuidado tutelar.

El alumno asiste a escuelas bajo la Provisión Comunitaria de Elegibilidad (CEP).

Estos beneficios tienen fecha de vencimiento. Los fondos suelen estar disponibles durante 122 días después de ser cargados a la tarjeta.

¿Dónde pueden obtener comidas gratuitas los niños durante las vacaciones de verano?

Aquí es donde muchas familias desconocen una ayuda fundamental.

El Summer Food Service Program (SFSP), financiado por el USDA, permite que cualquier niño o adolescente menor de 18 años reciba comidas y refrigerios gratuitos durante el verano, independientemente de los ingresos familiares.

No se requiere inscripción ni comprobar ingresos.

Las comidas se ofrecen en lugares cercanos a las comunidades, entre ellos:

Escuelas.

Parques públicos.

Bibliotecas.

Centros recreativos.

Centros comunitarios.

En algunas zonas rurales incluso existen modalidades de entrega o recogida de alimentos.

Lo más relevante es que estos beneficios pueden combinarse con SUN Bucks. Es decir, una familia puede recibir los 120 dólares por niño y, al mismo tiempo, acudir a los sitios de alimentación gratuitos disponibles en su comunidad.

¿Cómo saber si tus hijos califican para los programas de alimentación de verano?

La recomendación de las agencias federales es verificar directamente con el distrito escolar local o con la agencia estatal que administra SNAP.

También conviene confirmar si la escuela del menor participa en programas de comidas gratuitas, ya que algunos cambios recientes en los criterios de elegibilidad han reducido el acceso automático en ciertos distritos escolares.

La realidad es que el cierre de los comedores escolares no significa que desaparezca la ayuda alimentaria. Lo que cambia es la forma en que llega a las familias. Entre SUN Bucks, SNAP y los programas comunitarios de comidas gratuitas, existen herramientas para enfrentar una temporada que, para muchos hogares latinos en Estados Unidos, suele ser una de las más costosas del año. El reto está en conocerlas y utilizarlas antes de que el presupuesto empiece a resentir el peso del verano.

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