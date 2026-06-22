Cómo llamar al 911 en EE. UU. sin hablar inglés

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Este servicio existe por mandato federal y es gratuito. Foto: Cuartoscuro

Los inmigrantes latinos pueden llamar al 911 sin necesitar dominar el inglés. Una sola palabra, “Spanish”, basta para que el operador active un intérprete y la asistencia llegue. Este servicio existe por mandato federal y es completamente gratuito.

Sin embargo, el problema no siempre es el idioma. Lo que frena a miles de inmigrantes de marcar ese número en una emergencia es el miedo a no ser entendidos o a posibles consecuencias migratorias, incluso cuando ninguna de esas consecuencias existe.

¿Qué decir al llamar al 911 si no se habla inglés?

De acuerdo con la Federal Communication Commissions (FCC), el protocolo es más simple de lo que parece. Al momento en que el operador contesta, hay que decir “Spanish” o “I speak Spanish” con calma. Eso activa el servicio de interpretación y, en segundos, un intérprete se une a la llamada como intermediario entre el llamante y el despachador.

No es necesario saber más inglés que eso. Sin embargo, tener memorizadas unas pocas palabras puede acelerar la respuesta en los primeros segundos críticos:

Police — para reportar un delito o situación de violencia

— para reportar un delito o situación de violencia Fire — para reportar un incendio

— para reportar un incendio Sick o Help — para una emergencia médica

Hay tres datos que el operador va a necesitar siempre: la dirección exacta, el tipo de emergencia y el número desde el que se llama. Conviene tenerlos listos antes de marcar, o al menos saber la dirección de memoria.

Una advertencia importante es que la cobertura varía por región. La mayoría de los centros en grandes ciudades tienen acceso inmediato a servicios como LanguageLine, que opera en más de 250 idiomas las 24 horas, según reporta la propia empresa. En condados más pequeños, algunos operadores pueden pedir si hay alguien cercano que hable inglés para mediar.

Llame al 911 si necesita asistencia de emergencia..



También puede enviar un mensaje de texto al 911 si no puede hacer una llamada. pic.twitter.com/S1j1t0RrzO — Houston OEM (@HoustonOEM) July 8, 2024

¿Qué otros servicios de emergencia están disponibles en español?

Más allá de la llamada de voz, hay otras opciones que pocas personas conocen. El servicio Text-to-911 permite enviar un mensaje de texto al número de emergencias cuando no es posible hablar, ya sea por miedo, una discapacidad o porque la situación no lo permite. Es gratuito, funciona vía SMS sin necesidad de datos de internet y no requiere ninguna aplicación especial.

La FCC respalda este servicio y mantiene un registro público de qué jurisdicciones lo tienen activo. La ciudad de Nueva York, por ejemplo, publica una guía oficial en español con instrucciones paso a paso. El texto debe enviarse en oraciones completas, sin abreviaturas ni emojis, e incluir la dirección completa con la calle más cercana.

El Text-to-911, sin embargo, no está disponible en todos los condados del país. Antes de necesitarlo, se puede verificar en fcc.gov si el área donde se vive cuenta con este servicio. En materia de alertas de emergencia, la FCC aprobó en enero de 2025 una norma para emitirlas en 13 idiomas adicionales al inglés, entre ellos el español. Eso aplica a las alertas que llegan directamente al celular ante tornados, inundaciones o amenazas públicas.

¿Hay riesgo migratorio al llamar al 911?

Llamar al 911 no activa ningún proceso migratorio ni comparte información con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Los servicios de emergencia operan bajo principios de confidencialidad y su función es atender la crisis, no verificar el estatus migratorio.

La ley federal, a través de la Orden Ejecutiva 13166 y el Título VI de la Ley de Derechos Civiles, obliga a los centros de emergencia que reciben fondos federales a garantizar el acceso a personas con dominio limitado del inglés.

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