Salmonela en los jalapeños: los CDC continúan con advertencias

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Brote de salmonela se extendió a 32 estados, según los CDC. Foto: Shutterstock

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) reportaron este 19 de agosto que al menos 431 personas se han infectado con salmonela, luego de consumir pimientos jalapeños frescos.

A principios de agosto, Chipotle Mexican Grill anunció la decisión de retirar los jalapeños de varios de sus restaurantes. La investigación de los CDC, junto con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) vinculó el brote de salmonela con chiles jalapeños de Sinaloa, México, distribuidos por Coast Citrus Distributors.

En aquel entonces, la FDA precisó 345 infecciones en 27 estados. Sin embargo, el nuevo reporte de la agencia federal señala que el brote se extendió a 32 estados y que 57 de los 431 afectados fueron hospitalizados.

La empresa Taylor Fresh Foods también decidió retirar varios productos del mercado estadounidense, como guacamole, salsas y otros aderezos, como medida de prevención ante la notificación de Coast Citrus Distributors. Estos productos se vendían bajo marcas como Hannaford, Kroger, Target, Trader Joe’s y Walmart, acotó NBC News.

¿Qué hacer si comiste jalapeños recientemente?

Las autoridades sanitarias recomiendan a los consumidores buscar atención médica inmediata, si han comido jalapeños recientemente en un restaurante de comida mexicana.

Asimismo, es importante estar atento a cualquier síntoma de salmonelosis, enfermedad que provoca la salmonela, que puede presentarse dentro de las 8 a 72 horas posteriores a la infección. Sin embargo, en algunos casos no se manifiestan signos de alerta.

De hecho, los CDC advierten que, es probable que el número real de personas afectadas en el brote actual sea mucho mayor que el reportado, debido a que “muchas personas se recuperan sin atención médica y no se les realiza la prueba de

Salmonela”.

Los síntomas más comunes son:

Náuseas

Vómitos

Calambres abdominales

Diarrea

Fiebre

Escalofríos

Dolor de cabeza

Sangre en las heces

En general, los signos duran de dos a siete días. La diarrea puede durar hasta 10 días, aunque pueden pasar varios meses hasta que los intestinos vuelvan a la normalidad.

EE. UU. batalla con otro brote de ciclosporiasis

En las últimas semanas, Estados Unidos también atraviesa por un brote de ciclosporiasis que está presente en estados como Illinois, Michigan y Ohio.

Hasta el lunes 17 de agosto, los CDC habían confirmado 15 mil 716 casos de gastroenteritis en 47 estados y Washington DC. La cifra supone un aumento de mil 821 casos respecto a la actualización que la agencia de salud presentó la semana pasada.

Con base en un reporte del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan, dos personas murieron debido a la infección intestinal, conocida por provocar “diarrea explosiva”. Ambas víctimas presentaban afecciones de salud preexistentes que pudieron agravarse por la infección y la deshidratación.

El brote de Cyclospora, un parásito intestinal, está vinculado a lechuga iceberg de Taylor Farms de México servida en Taco Bell. La compañía retiró el 17 de julio toda la lechuga iceberg proveniente de una granja del centro de México, y Taco Bell la sacó de sus restaurantes; Walmart y Sysco también retiraron producto relacionado.

Según los CDC, el contagio ocurre principalmente al consumir alimentos o agua contaminados, especialmente frutas y verduras frescas que no fueron lavadas o desinfectadas adecuadamente.

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