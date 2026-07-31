Cómo pasar tu examen de manejo en Estados Unidos

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Foto: AFP

Presentar el examen de manejo en Estados Unidos puede convertirse en uno de esos momentos que parecen más difíciles de lo que realmente son. Si estás por obtener tu licencia de conducir, probablemente ya escuchaste historias de personas que reprobaron por detalles mínimos.

La buena noticia es que la mayoría de esos errores pueden evitarse si llegas preparado. Más que suerte, lo que necesitas es práctica, conocer las reglas y mantener la calma el día de la prueba.

Aprobar el examen no depende de memorizar movimientos. Se trata de demostrar que puedes conducir de forma segura y respetar las normas de tránsito.

¿Qué requisitos necesitas para pasar tu examen de manejo en Estados Unidos?

Aunque las reglas cambian ligeramente entre estados, el proceso suele comenzar de la misma manera.

Antes de presentar la prueba práctica, normalmente deberás cumplir con estos requisitos:

Obtener un permiso de aprendizaje (Learner’s Permit)

Aprobar el examen teórico sobre señales y leyes de tránsito estudiando el manual del conductor de tu estado

sobre señales y leyes de tránsito estudiando el manual del conductor de tu estado Presentar un vehículo con registro, placas y seguro vigentes

Llevar lentes, si tu permiso indica que debes utilizarlos

En algunos estados, los menores de edad también deben presentar certificados de conducción supervisada o cursos obligatorios

Empresas especializadas en seguros como Freeway Insurance recuerdan que muchos aspirantes olvidan revisar la documentación del vehículo y terminan perdiendo la cita antes incluso de comenzar el examen.

¿Cómo preparar el vehículo antes del examen de manejo?

El examinador revisará el automóvil antes de salir.

No basta con que el vehículo funcione; debe cumplir con los requisitos exigidos por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV).

Verifica que funcionen correctamente:

Luces delanteras y traseras

Direccionales

Claxon

Limpiaparabrisas

Frenos

Espejos retrovisores

Cinturones de seguridad

Un desperfecto mecánico puede ser motivo suficiente para cancelar la prueba.

¿Qué errores hacen reprobar el examen de manejo en Estados Unidos?

Los nervios suelen jugar una mala pasada. Sin embargo, la mayoría de las faltas son completamente evitables.

Entre las más frecuentes destacan:

Exceder el límite de velocidad

No realizar paradas completas en las señales de alto

Olvidar revisar los espejos y los puntos ciegos

Frenar bruscamente

Girar sin reducir la velocidad

Acelerar cuando el semáforo cambia a amarillo

También es importante recordar que, durante la prueba, no podrás depender de la cámara de reversa. El examinador evaluará que mires directamente hacia atrás y observes el entorno mientras realizas la maniobra.

¿Qué maniobras debes practicar antes del examen?

Hay ejercicios que aparecen una y otra vez durante las pruebas prácticas del DMV.

Conviene practicarlos hasta ejecutarlos con naturalidad:

Estacionamiento en paralelo (cuando el estado lo exige)

Giro de tres puntos

Marcha atrás

Cambios de carril

Frenado suave

Control de velocidad

Si el examen se realiza en inglés, también resulta útil familiarizarte con instrucciones como “turn left”, “turn right”, “parallel park” o “stop”, ya que serán parte de las indicaciones del examinador.

La confianza pesa tanto como la técnica

Uno de los consejos más acertados que comparte Freeway Insurance es no obsesionarte con cada pequeño error durante el examen. Muchos aspirantes creen haber reprobado por una maniobra imperfecta y, precisamente por esos nervios, terminan cometiendo fallas más importantes.

Los examinadores saben que nadie conduce de manera perfecta. Lo que realmente buscan es comprobar que reaccionas con prudencia, respetas las normas y mantienes el control del vehículo.

Al final, aprobar el examen de manejo en Estados Unidos no depende de hacer maniobras espectaculares. Depende de demostrar algo mucho más valioso: que puedes compartir la carretera de forma responsable y segura. Esa, más que cualquier técnica, es la verdadera prueba que el DMV quiere ver.

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