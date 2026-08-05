Qué se sabe de la muerte de Aryana Treviño Martínez, la niña de 2 años buscada por Alerta Amber en San Antonio

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Aryana fue hallada muerta unas horas después de su desaparición. Foto: Cuartoscuro

Aryana Treviño Martínez desapareció la noche del domingo 2 de agosto en el área de la cuadra 4000 de Allegheny Drive, al noroeste de San Antonio, Texas. Sus familiares le dijeron a la policía que la niña de 2 años se había alejado sola de la vivienda.

La versión desató una búsqueda inmediata que involucró oficiales, apoyo aéreo y decenas de vecinos que salieron a las calles apenas se corrió la voz. Horas más tarde, fue hallada sin vida en un arroyo cercano.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas emitió una Alerta Amber esa misma noche, después de que Aryana fuera vista por última vez alrededor de las 7:45 de la noche. Fue un vecino, Uriel Ramírez, de 22 años, quien la localizó horas después en un arroyo cubierto de maleza, cerca de Belle Ellen Drive y Babcock Road.

Hasta el momento, la Policía de San Antonio, conocida como SAPD por sus siglas en inglés, no ha brindado mayor información respecto a la desaparición de Aryana.

¿Cómo fue la noche en que desapareció Aryana?

Según el reporte preliminar de SAPD, citado por MYSA, la alerta por la menor desaparecida se activó cerca de las 8 de la noche del domingo. Los oficiales desplegaron un cuadrante de búsqueda y sumaron múltiples recursos, entre ellos personal en tierra y apoyo aéreo, mientras vecinos de los fraccionamientos Glenoaks Park y Dreamhill Estates se organizaron por su cuenta para recorrer la zona.

Poco antes de la medianoche, un investigador en la escena confirmó que la niña fue vista por última vez caminando sola por un callejón, de acuerdo con un video de vigilancia revisado por los detectives.

La cronología de esas horas, reconstruida a partir de los reportes de SAPD y KSAT, quedó así:

7:45 p.m. del domingo – última vez que fue vista Aryana en la cuadra 4000 de Allegheny Drive

8:00 p.m. – SAPD reporta la desaparición y despliega la búsqueda

12:01 a.m. del lunes – es hallada sin respuesta en un arroyo cercano, cerca de Belle Ellen Drive

12:10 a.m. – el Departamento Forense del Condado de Bexar confirma su muerte

Alrededor de las 3:00 a.m. – SAPD y el DPS cancelan la Alerta Amber

The San Antonio community amassed as a large crowd in a Northwest Side neighborhood Tuesday night, mourning the loss of 2-year-old Aryana Trevino Martinez. The child was reported missing Sunday, and her body was found near a brushy area in a neighborhood just hours later. 🕊️🕯️ pic.twitter.com/5cjdBT8Dka — MySA (@mySA) August 5, 2026

¿Qué contó el vecino que la encontró?

Anna Marie Ramírez, vecina de la familia, relató a KSAT que su hijo Uriel se metió al monte para ayudar en la búsqueda apenas escuchó la alerta. Uriel subió a una piedra para ver por encima de la maleza y fue ahí cuando distinguió el cuerpo de la niña.

“No puedo ni ponerlo en palabras. Ella es como un ángel y algo me llevó directo a ella”, contó el joven a ese medio. Ramírez se metió al agua sin saber qué tan profunda era, la sacó en brazos y corrió gritando que la había encontrado, según el mismo relato. Los primeros en llegar le hicieron maniobras de reanimación antes de que llegara una ambulancia, apuntó la vecina.

¿Qué se sabe sobre la causa de la muerte?

La causa y la forma de la muerte de Aryana siguen bajo investigación, de acuerdo con SAPD y con el Departamento Forense del Condado de Bexar. Los detectives buscan videos adicionales para descartar que la niña haya estado acompañada por alguien más en los minutos previos a su muerte, según detalló un investigador a KSAT.

Un reportero de WOAI/News4SanAntonio documentó que el sitio donde fue hallada está a unas 500 yardas de donde desapareció, en una zona de vegetación densa junto al arroyo, y que el cuerpo no había sido retirado del agua cuando los investigadores llegaron a la escena.

La policía informó además que la familia de la niña está cooperando con la investigación, aunque no se ha revelado si alguien enfrenta cargos. El Departamento de Servicios de Protección Familiar de Texas confirmó que abrió una investigación paralela para revisar la seguridad de otros menores en esa vivienda, de acuerdo con WOAI.

¿Cómo reaccionó la comunidad de San Antonio?

La concejal del Distrito 7, Marina Alderete Gavito, envió sus condolencias a la familia y aseguró que su oficina mantiene comunicación directa con SAPD sobre los avances del caso.

Vecinos de todo San Antonio se reunieron el martes por la noche en una vigilia sobre Belle Ellen Drive, cerca de Babcock Road, según reportó KSAT. Grupos religiosos y organizaciones de defensa de la niñez hablaron durante el evento, y varios asistentes rodearon un memorial improvisado, cubierto de flores, veladoras y peluches, en honor a Aryana.

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