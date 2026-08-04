SNAP se desploma en 2026: 5 millones menos de beneficiarios y estos inmigrantes ya no califican

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SNAP se redujo en más de 4 millones de personas en poco más de un año. Foto: AFP

El Departamento de Agricultura (USDA) reportó 37 millones 11 mil beneficiarios de SNAP en abril de 2026, según datos obtenidos de manera directa por el Food Research & Action Center (FRAC), una organización sin fines de lucro dedicada a investigación y cabildeo contra el hambre y la pobreza en EE. UU. Desde que se aprobó la nueva ley el 4 de julio de 2025, 5 millones 1 mil 734 personas han dejado de recibir el beneficio, de acuerdo con el mismo conteo de FRAC.

La cifra coincide con el cálculo independiente del Center on Budget and Policy Priorities (CBPP): una caída nacional de más de 4 millones 500 mil personas, o 11%, entre julio de 2025 y abril de 2026.

La caída se registró en todos los estados salvo Alaska, con descensos de 5% o más en 44 estados y de 10% o más en 23, de acuerdo con el CBPP. Es la baja más pronunciada en cerca de tres décadas, solo comparable con el recorte de 1996.

¿Qué cambió para que tantas personas perdieran el beneficio?

La llamada “One Big Beautiful Bill Act”, firmada el 4 de julio de 2025 amplió los requisitos de trabajo de SNAP. Esa sola medida reducirá la participación en el programa en un promedio de 2.4 millones de personas al mes entre 2025 y 2034, de acuerdo con un documento oficial de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO).

Antes de la ley, solo los adultos de 18 a 54 años sin dependientes debían comprobar 80 horas mensuales de trabajo o capacitación, y solo después de recibir el beneficio por más de tres meses en un periodo de tres años.

La nueva ley eliminó varias excepciones que antes protegían a grupos específicos. Entre los que ahora deben cumplir el requisito de trabajo y antes estaban exentos, la CBO enumera:

Veteranos de las fuerzas armadas.

Personas en situación de calle.

Jóvenes de 18 a 24 años que estuvieron en el sistema de cuidado de crianza (foster care) al cumplir 18.

Adultos de hasta 64 años sin hijos dependientes (antes el límite era 54).

Adultos de 18 a 64 años que viven con hijos de 14 años o más.

25,000 CT residents lost SNAP due to new federal work requirements, including veterans who used to be exempt. We’re not leaving them behind. Starting today, eligible residents can get a $300 grocery benefit through their local community action agency. No one should go hungry… — Governor Ned Lamont (@GovNedLamont) August 4, 2026

¿Cuáles inmigrantes ya no califican para SNAP?

La misma ley limitó la elegibilidad de SNAP a:

Ciudadanos

Residentes permanentes legales

Personas cubanas o haitianas admitidas bajo ese estatus específico

Personas bajo el Compacto de Libre Asociación (principalmente de islas del Pacífico)

La dependencia calcula que, solo por este cambio, unas 90 mil personas al mes perderán la elegibilidad, con un beneficio promedio de 210 dólares mensuales que dejarán de recibir.

Antes de esta ley, SNAP ya excluía a personas indocumentadas, a solicitantes de asilo con trámite pendiente, a beneficiarios de DACA y a titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS), así que para ellos no cambió nada.

Lo nuevo es que ahora también quedaron fuera refugiados, personas con asilo ya aprobado, víctimas de trata de personas y ciertas sobrevivientes de violencia doméstica, grupos que antes sí tenían acceso. Para volver a calificar, estas personas tendrían que obtener la residencia permanente, un trámite considerado como largo y costoso.

¿Cómo cambia el panorama de SNAP según cada estado?

Los números por estado muestran el peso desigual de estos cambios. En Arizona, la participación en SNAP cayó 55% entre julio de 2025 y abril de 2026, según el CBPP, al punto de que ahora hay más personas visitando bancos de alimentos cada mes que inscritas en el programa, de acuerdo con la Red de Bancos de Alimentos de Arizona citada por NPR.

Luisiana, Florida y Oklahoma también registran bajas de entre 18% y 21% al comparar con hace 12 meses —una ventana de tiempo distinta a la de Arizona—, según el mismo CBPP.

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, sugirió en abril que la caída podría ser una señal positiva, atribuible en parte a “una mejor economía” y a que el programa “tenía gente que no debía estar ahí”. Katie Bergh, analista del CBPP, le dijo a NPR que el desempleo se mantuvo prácticamente estable durante el último año mientras los precios de los alimentos siguieron subiendo, lo que hace poco probable que una menor necesidad explique la baja.

Otros efectos de SNAP sobre la población inmigrante

Aunado a lo anterior, a partir de octubre, el gobierno federal reducirá su aportación a los gastos administrativos de SNAP de 50% a 25%, y los estados absorberán el resto, según NPR.

Y desde octubre de 2027 —el arranque del año fiscal 2028 del gobierno federal, según la convención de conteo fiscal en EE. UU.—, los estados con una tasa de error de 6% o más en sus pagos deberán cubrir entre 5% y 15% del costo de los beneficios, de acuerdo con el documento de la CBO, que también señala que los estados con tasas de error muy altas en 2025 o 2026 podrían obtener una prórroga hasta 2029 o 2030 antes de empezar a pagar.

Esa presión ya está cambiando cómo los estados administran el programa. Algunos han optado por pedir más documentación o verificar ingresos con mayor frecuencia para bajar su tasa de error, lo que en la práctica retrasa o complica el acceso incluso para quienes sí califican, de acuerdo con el CBPP.

Quienes buscan mantener el beneficio pese a los nuevos requisitos de trabajo pueden revisar las exenciones que todavía existen, mientras que la caída en el número de clientes ya empieza a afectar a las cadenas de supermercados que dependen de las compras hechas con este beneficio.

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