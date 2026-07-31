Por qué a miles de trabajadores extranjeros en Texas les niegan la licencia de manejo aunque su estatus migratorio sea legal

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Se recomienda tramitar la licencia mientras la visa siga vigente. Foto: AFP

Miles de trabajadores extranjeros en Texas enfrentan, desde abril de 2026, un obstáculo inesperado al tramitar por primera vez su licencia de manejo o su identificación estatal.

Y es que el Departamento de Seguridad Pública de Texas, conocido como DPS, dejó de aceptar el pasaporte extranjero con visa vencida como documento primario de identidad, incluso cuando el solicitante mantiene un estatus migratorio vigente, según confirmó la propia agencia a la Oficina de Estudiantes Internacionales de la Universidad de Texas en Dallas. Apenas el 26 de julio pasado cerró, además, el periodo de comentarios públicos para convertir esa práctica en una regla formal del estado.

Sin embargo, el problema no tiene que ver con la legalidad de la estadía, sino con qué papel sirve para probar quién es la persona. Texas verifica el estatus migratorio a través del sistema federal SAVE, capaz de confirmar que alguien sigue autorizado a permanecer en el país aunque su visa haya vencido, de acuerdo con Reddy Neumann Brown.

Pero antes de llegar a esa verificación, el DPS exige que el solicitante pase primero la prueba de identidad, y ahí es donde miles de trabajadores se quedan atorados.

¿Por qué el DPS empezó a negar la fianza a inmigrantes detenidos dentro del país?

Según la página oficial del DPS, en su sección de requisitos de identificación, se exige que todo solicitante compruebe su identidad por una de tres vías antes de que se revise su situación migratoria:

presentar un documento primario

dos documentos secundarios

documento secundario más dos de respaldo

Para un trabajador extranjero sin acta de nacimiento estadounidense o canadiense, la única vía realista suele ser la primera, explica Reddy Neumann Brown, y ahí el pasaporte con visa vencida ya no cuenta como documento primario aunque venga acompañado de una Forma I-94 vigente.

La confusión aumenta porque el propio reglamento estatal, identificado como 37 TAC §15.24, todavía conserva en su texto la frase “visa válida o vencida” como aceptable, según el texto publicado por el Legal Information Institute de la Universidad Cornell.

En la práctica, sin embargo, el DPS ya aplica el criterio más estricto desde abril de 2026, de acuerdo con la ISSO de UT Dallas, mientras la agencia tramita una enmienda formal que borraría esa excepción del reglamento escrito.

¿Qué opciones tienen los trabajadores para no quedarse sin licencia?

Quien cambió de estatus migratorio dentro de EE. UU. mediante una petición ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), en lugar de renovar la visa en un consulado, sí tiene una salida. El DPS confirmó a la ISSO de UT Dallas que acepta la notificación de aprobación Formulario I-797 en lugar de la visa vencida para efectos de identidad, aunque el trámite exige llevar ese papel específico a la oficina de licencias.

Entre los documentos que el DPS reconoce como alternativa al pasaporte con visa vigente, la lista oficial incluye:

Una tarjeta de autorización de empleo (Formulario I-766) vigente

Una tarjeta de residente permanente (Formulario I-551)

Una licencia o identificación de Texas que no lleve más de 2 años vencida

Un documento de viaje o de reingreso vigente emitido por USCIS

¿Qué recomiendan los expertos para los solicitantes?

Los especialistas en inmigración recomiendan tramitar la identificación estatal o la licencia mientras la visa siga vigente, porque una vez emitida, la tarjeta de Texas se convierte en su propio puente hacia el futuro.

Basta con renovarla a tiempo para no depender otra vez del pasaporte y la visa, señala Reddy Neumann Brown. A diferencia de otros estados, Texas tampoco ofrece una licencia no compatible con REAL ID como salida alterna para quienes no logran reunir los papeles, según precisa la ISSO de UT Dallas.

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