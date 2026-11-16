Nominaciones Grammy 2027: Raye iguala a Beyoncé, Rosalía y otros récords históricos

| 08:22 | Jackelin Díaz | Uno TV US

Rosalía obtuvo nueve candidaturas en la nueva edición de los premios. RAYE consiguió 11 nominaciones a los Grammy 2027 e igualó un récord de Beyoncé
El álbum LUX de Rosalía ganó Álbum del Año
Rosalía posa en los Latin Grammy 2026. Foto: AFP

La Academia de la Grabación anunció este lunes 16 de noviembre la lista de nominados a la edición 69 de los premios Grammy, que reconocerá la música publicada entre el 31 de agosto de 2025 y el 28 de agosto de 2026. La británica RAYE encabeza las candidaturas con 11 nominaciones, seguida de la española Rosalía, con nueve. Ambas competirán por algunos de los principales reconocimientos de la ceremonia, entre ellos álbum, grabación y canción del año. Grammy.

RAYE igualó así el récord de Beyoncé, quien obtuvo 11 nominaciones en una sola edición en 2025, como la mujer con más candidaturas en un año. Rosalía también llega a esta edición tras ganar el premio a álbum del año en los Latin Grammy con LUX. Detrás de ellas aparecen Phoebe Bridgers, Miranda Lambert, Ella Langley y Olivia Rodrigo, con siete nominaciones cada una; mientras que Bruno Mars, Leon Thomas y Olivia Dean consiguieron seis

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