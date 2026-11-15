Derrumbe en Brooklyn: qué documentos revelaron advertencias sobre el edificio meses antes de la tragedia

Edificio derrumbado en Brooklyn | Foto: AFP

El derrumbe de un edificio residencial en Brooklyn, Nueva York, ocurrido el pasado 11 de noviembre, ha vuelto a generar cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad de las construcciones y los controles realizados por las autoridades municipales.

Documentos relacionados con la propiedad ubicada en 1321 Flatbush Avenue revelan que meses antes de la tragedia ya existían advertencias sobre el estado de su fachada y que, en un terreno vecino, los trabajos de demolición continuaron pese a una orden de paralización emitida por el Departamento de Edificios de Nueva York (DOB).

Los registros muestran que el 5 de marzo de 2026 una inspección calificó en malas condiciones la fachada norte del inmueble y dejó constancia de la presencia de grietas.

Además, el terreno contiguo, ubicado en 2625 Bedford Avenue, acumuló actuaciones administrativas relacionadas con deficiencias en las medidas de protección de las propiedades cercanas durante los trabajos de demolición.

Aunque estos antecedentes forman parte de la documentación que ahora cobra relevancia, todavía no existe una conclusión oficial que permita establecer que las grietas o las infracciones cometidas en el terreno vecino provocaron el colapso.

La investigación encabezada por las autoridades de Nueva York deberá determinar si existió alguna relación entre las condiciones del edificio, las labores realizadas en la propiedad adyacente y el desenlace de la tragedia.

¿Qué advertían los documentos sobre el edificio de Brooklyn?

Uno de los antecedentes más importantes se encuentra en un informe de inspección previo a los trabajos de construcción en el terreno vecino, presentado ante el Departamento de Edificios de Nueva York.

El documento, fechado el 5 de marzo de 2026, evaluó las condiciones de diferentes partes de la estructura de 1321 Flatbush Avenue. En particular, la fachada norte recibió una calificación de poor(mala), una clasificación que, de acuerdo con la escala utilizada en el informe, corresponde a la presencia de deficiencias importantes.

El reporte también identificó grietas visibles sobre la superficie de esa fachada, un elemento que ahora forma parte de los antecedentes que deberán examinar los investigadores.

Ojo, la existencia de fisuras en una fachada no permite establecer automáticamente que los cimientos o los elementos estructurales de una propiedad estén comprometidos. Para llegar a esa conclusión se necesita una evaluación técnica más amplia.

La demolición en el terreno vecino y la orden del DOB

Otro elemento relevante para reconstruir lo ocurrido en Brooklyn se encuentra en el historial de actuaciones del Departamento de Edificios sobre la propiedad de 2625 Bedford Avenue.

El 20 de marzo de 2026, inspectores municipales detectaron que se estaban realizando trabajos de demolición sin contar con las protecciones superiores necesarias para resguardar las propiedades colindantes.

Entre las deficiencias señaladas estaba la falta de elementos como estructuras de protección, redes u otras medidas de seguridad para evitar que los trabajos representaran un peligro para los inmuebles cercanos.

Ante esa situación, el DOB emitió una infracción y una orden de paralización de los trabajos. No obstante, una nueva inspección realizada el 23 de abril encontró que la demolición había continuado pese a la instrucción de detener las actividades.

Posteriormente, el expediente fue declarado resuelto y la orden de paralización quedó levantada el 8 de mayo, después de que el equipo del proyecto corrigiera las condiciones señaladas y se atendiera la sanción económica correspondiente.

Estos antecedentes no significan que la demolición haya causado el derrumbe ocurrido meses después. Sin embargo, sí permiten establecer que existieron incumplimientos documentados durante una etapa previa del proyecto y que las autoridades tuvieron que intervenir para exigir medidas de protección.

¿Qué responsabilidad tenían los propietarios y contratistas?

La legislación de Nueva York establece obligaciones específicas para quienes poseen propiedades y para quienes ejecutan trabajos de construcción o demolición.

El Código Administrativo de la ciudad, en su sección 28-301.1, establece que los propietarios deben mantener sus edificios y estructuras en condiciones seguras y cumplir con los requisitos de mantenimiento e inspección correspondientes.

Por otra parte, el Código de Construcción de Nueva York contempla en su sección 3309 las medidas de protección que deben implementarse para resguardar las propiedades colindantes durante los trabajos de construcción y demolición.

En particular, la sección 3309.4 establece que quien realiza una excavación tiene la responsabilidad de preservar y proteger las estructuras vecinas frente a posibles daños, bajo las condiciones contempladas en la normativa.

Esto significa que las obligaciones de seguridad no recaen exclusivamente sobre el propietario del edificio que finalmente colapsó. También deben examinarse las actuaciones de quienes tenían a su cargo la demolición, la excavación, la planificación técnica y las medidas de protección del terreno vecino.

En este caso, los investigadores tendrán que revisar si los responsables del proyecto cumplieron con las exigencias de seguridad, si las medidas de protección fueron suficientes y si existió alguna falla en los procedimientos de supervisión.

¿Qué deben determinar ahora los investigadores?

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó que el Departamento de Edificios y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley participarían en la investigación para establecer las causas del derrumbe.

Durante una comparecencia oficial el 11 de noviembre, el comisionado del DOB, Ahmed Tigani, explicó que en el terreno adyacente se realizaban trabajos de excavación cuando ocurrió el colapso.

También aclaró que el proyecto contaba con aprobación para levantar un edificio de tres pisos, mientras que una propuesta para una construcción de nueve niveles todavía no había recibido autorización.

Entre los aspectos que deberán analizarse se encuentran el estado de los cimientos del edificio colapsado, las condiciones del terreno, los métodos de excavación utilizados, los sistemas de protección de las estructuras vecinas y los registros de monitoreo de posibles movimientos, grietas o vibraciones.

También será necesario establecer si las deficiencias identificadas en marzo fueron evaluadas adecuadamente y si existían condiciones adicionales que pudieran comprometer la estabilidad del inmueble.

Por ahora, los documentos permiten reconstruir una cronología de advertencias e infracciones que antecedieron a la tragedia en Brooklyn. Sin embargo, convertir esos antecedentes en una conclusión sobre responsabilidades legales o causas estructurales sería prematuro.

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