GTA VI online: ¿cuándo estará disponible y cómo será?

Juego en físico de GTA VI junto con valla oficial | Foto: AFP

La llegada de GTA VI está cada vez más cerca, pero los fanáticos que esperan disfrutar de su modalidad multijugador tendrán que estar pendientes de un lanzamiento que podría producirse mucho después del estreno del videojuego.

Aunque Rockstar Games todavía no ha anunciado oficialmente GTA VI Online ni ha confirmado una fecha para su debut, un reporte reciente de Bloomberg apunta a 2027 como posible ventana de lanzamiento, lo que representaría una diferencia importante respecto a lo sucedido con GTA V.

La nueva entrega de la franquicia de Grand Theft Auto tiene previsto llegar el 19 de noviembre de 2026 a PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Sin embargo, Rockstar ha presentado el título como una experiencia para un solo jugador, por lo que su estreno no supondrá necesariamente el comienzo de una nueva etapa del modo online.

Esta posibilidad ha generado interrogantes entre los seguidores de la saga, especialmente después del éxito que ha tenido GTA Online durante más de una década y de la importancia que adquirió como parte del universo de GTA V.

¿Cuándo saldría GTA VI Online y qué se sabe de su lanzamiento?

La principal referencia sobre una posible fecha de estreno proviene de un reportaje de Bloomberg, retomado por distintos medios especializados en videojuegos.

En un video sobre el desarrollo de GTA VI, publicado en noviembre de 2026, se señala que el videojuego que llegará este año no representaría su versión definitiva y que su propuesta multijugador llegaría un año después.

Esta información abrió la posibilidad de que GTA VI Online debute en algún momento de 2027, aproximadamente 12 meses después del lanzamiento de la historia principal. Sin embargo, es importante aclarar que no se trata de una fecha confirmada por Rockstar Games.

Grand Theft Auto VI pre-loading is now available for everyone who has pre-ordered.



If you still have yet to pre-order, now’s the time to make sure you're prepared for November 19: https://t.co/LUoPLobocD pic.twitter.com/TLtJUSFBwN — Rockstar Games (@RockstarGames) November 10, 2026

De hecho, el periodista de Bloomberg Jason Schreier aclaró que la referencia a un año después corresponde a la expectativa del guionista del video y no a información privilegiada sobre una ventana específica de lanzamiento.

La postura oficial de la compañía sigue siendo mucho más reservada. En su página de presentación, Rockstar describe GTA VI como una experiencia para un solo jugador y no ofrece información sobre una modalidad online independiente. Tampoco ha publicado detalles sobre su fecha de estreno, precio o condiciones de acceso.

¿Cómo sería GTA VI Online y qué diferencias tendría con GTA V?

Por ahora, Rockstar Games no ha revelado cómo funcionará el posible modo multijugador de GTA VI, por lo que todavía no es posible establecer cuáles serán sus características definitivas ni qué actividades estarán disponibles para los usuarios.

No obstante, existe un antecedente importante de GTA Online, la modalidad que acompañó a Grand Theft Auto V y que terminó convirtiéndose en uno de los principales atractivos de la franquicia.

En agosto de 2013, Rockstar presentó oficialmente su propuesta multijugador y explicó que permitiría explorar el mundo virtual en solitario o acompañado, completar misiones cooperativas, participar en actividades y competir contra otros integrantes de la comunidad.

La compañía también describió el proyecto como un mundo virtual en constante crecimiento, cuyo desarrollo estaría influenciado por los comentarios y preferencias de los propios jugadores.

Sin embargo, una de las diferencias más importantes entre ambos lanzamientos estaría en el tiempo de espera.

GTA Online sigue con soporte

GTA Online debutó el 1 de octubre de 2013, apenas dos semanas después de que Grand Theft Auto V llegara al mercado, el 17 de septiembre de ese mismo año. Además, Rockstar confirmó que el acceso al multijugador estaba incluido gratuitamente con la copia de GTA V.

En cambio, para GTA VI el panorama es distinto. La compañía ha establecido que el estreno del 19 de noviembre corresponderá a una experiencia individual, mientras que la posibilidad de contar con un universo online independiente todavía no tiene una presentación oficial.

Esto significa que tampoco se conoce si Rockstar mantendrá un modelo de acceso gratuito, si implementará una modalidad de suscripción o si ofrecerá opciones de compra independientes.

Otro aspecto importante es que el actual GTA Online de la versión anterior no desaparecerá automáticamente con la llegada de GTA VI. La compañía continúa publicando contenido para esta modalidad, incluyendo actualizaciones y eventos. De hecho, su catálogo recibió nuevos contenidos durante 2026.

Por lo tanto, los seguidores de la franquicia podrán continuar disfrutando de la experiencia multijugador de GTA V mientras esperan novedades sobre el próximo proyecto.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.