Encuesta muestra rechazo de 58% a las medidas de las políticas migratorias de ICE en Estados Unidos

Grupo de personas protestando en contra de ICE | Foto: AFP

Las políticas migratorias del presidente Donald Trump, particularmente las relacionadas con las detenciones de inmigrantes, enfrentan un importante rechazo entre la población estadounidense.

Una encuesta de Public Religion Research Institute (PRRI), publicada en marzo de 2026, encontró que el 68% de los adultos en Estados Unidos se opone a que agentes ICE arresten y trasladen a inmigrantes indocumentados a centros de detención ubicados en otros estados sin permitirles impugnar su arresto ante un tribunal.

El estudio, titulado Immigration Enforcement, ICE, and Civil Liberties in the Second Trump Administration, también identificó diferencias importantes entre las opiniones de republicanos, demócratas e independientes sobre las facultades que deberían tener las autoridades migratorias.

De acuerdo con sus resultados, solamente el 28% de los estadounidenses está a favor de permitir este tipo de procedimientos, mientras que la mayoría considera que los inmigrantes deben tener la posibilidad de cuestionar legalmente su detención.

¿Qué dice la encuesta sobre las detenciones de ICE?

Uno de los principales hallazgos del estudio de PRRI es la diferencia de opiniones que existe entre los simpatizantes de los dos principales partidos políticos del país.

Mientras que el 61% de los republicanos está a favor de permitir que ICE detenga y traslade a inmigrantes a centros ubicados lejos de sus hogares sin garantizarles la posibilidad de impugnar su arresto ante un tribunal, solamente el 23% de los independientes y el 6% de los demócratas respaldan esa medida.

La investigación también encontró que el rechazo a este tipo de procedimientos se extiende a otros aspectos de las operaciones migratorias.

Por ejemplo, el 72% de los estadounidenses se opone a que ICE realice regularmente labores de vigilancia y arrestos en lugares considerados sensibles, como escuelas, hospitales, iglesias y organizaciones que ofrecen servicios sociales.

En este apartado, el respaldo a esas operaciones alcanza el 54% entre los republicanos, frente al 20% de los independientes y apenas el 5% de los demócratas.

Otro aspecto que refleja la percepción de los ciudadanos sobre las actuaciones de la agencia es el uso de recursos económicos. El 60% de los encuestados manifestó su oposición a incrementar el financiamiento de ICE para ampliar las operaciones de arresto, detención y deportación de inmigrantes indocumentados.

Pew Research Center también encontró rechazo a las detenciones migratorias

Los resultados de PRRI coinciden con otros hallazgos sobre la percepción de los estadounidenses frente a las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump.

Una investigación del Pew Research Center, publicada el 29 de enero de 2026, encontró que el 64% de los adultos en Estados Unidos se opone a mantener a grandes cantidades de inmigrantes en centros de detención mientras se resuelven sus respectivos casos.

El estudio fue realizado entre el 20 y el 26 de enero de 2026, con la participación de 8.512 adultos estadounidenses pertenecientes al American Trends Panel de la organización.

Además, el 66% manifestó su rechazo a suspender todas las solicitudes de asilo, mientras que el 60% se opuso a detener las solicitudes de visas de inmigración procedentes de personas de 75 países.

ICE reportó cifras récord de arrestos y deportaciones en 2026

El debate sobre las facultades de las autoridades migratorias ocurre mientras el Gobierno de Donald Trump mantiene su estrategia de deportaciones masivas.

El 12 de noviembre de 2026, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que ICE registró más de 483 mil deportaciones durante el año fiscal 2026, que finalizó el 30 de septiembre. La cifra representa un récord en los 23 años de historia de la agencia.

El organismo también reportó más de 491 mil arrestos relacionados con asuntos migratorios durante ese periodo.

La administración republicana ha presentado estos resultados como parte de sus esfuerzos por reforzar el cumplimiento de las leyes migratorias.

De esta manera, los resultados de las encuestas de PRRI y Pew Research Center muestran que una parte mayoritaria de la población estadounidense establece límites a determinadas prácticas de ICE, especialmente cuando están relacionadas con la detención de inmigrantes y la posibilidad de ejercer su derecho a impugnar esos procedimientos ante la justicia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.