Secure America Act: así se reforzarán las operaciones del ICE y la Patrulla Fronteriza en Estados Unidos

Oficina de ICE en Nueva York | Foto: AFP

La aplicación de las políticas migratorias en Estados Unidos contará con un importante respaldo financiero tras la promulgación de la Secure America Act.

Se trata de una ley que destina miles de millones de dólares al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), con el propósito de fortalecer sus operaciones de control migratorio, detención y seguridad fronteriza.

La normativa, firmada por el presidente Donald Trump el 10 de junio de 2026, quedó establecida como la Ley Pública 119-98 y contempla recursos que estarán disponibles hasta el 30 de septiembre de 2029.

Entre sus principales disposiciones figura una asignación de 31.075 millones de dólares para el ICE, además de fondos para ampliar el personal de las agencias, financiar operativos de deportación y modernizar los sistemas de vigilancia.

¿Cuánto dinero recibirá el ICE con la Secure America Act?

Uno de los aspectos más importantes de la Secure America Act es el presupuesto destinado al ICE, que recibirá 31.075 millones de dólares adicionales para fortalecer sus actividades de aplicación de las leyes migratorias.

De acuerdo con el texto oficial de la legislación, estos recursos podrán utilizarse para contratar, pagar, capacitar y equipar a oficiales, agentes, investigadores, abogados y personal de apoyo de las distintas divisiones de la agencia.

Asimismo, la asignación contempla gastos relacionados con el transporte de personas durante los procedimientos de salida o expulsión del país, el mantenimiento de instalaciones y vehículos, y la actualización de los sistemas tecnológicos empleados en las operaciones de control y deportación.

Otro punto relevante es el financiamiento de los mecanismos que permiten al ICE establecer convenios con autoridades estatales y locales para que determinados funcionarios policiales desempeñen funciones específicas relacionadas con la aplicación de las leyes migratorias federales.

La Secure America Act contempla fondos para arrestos en “jurisdicciones no cooperantes”

Otro de los apartados que destaca dentro de la normativa está relacionado con las operaciones del ICE en jurisdicciones que no cumplen los requisitos establecidos para ser consideradas cooperantes con las autoridades federales de inmigración.

En concreto, la sección 202 de la ley establece que la agencia deberá destinar al menos 350 millones de dólares a actividades relacionadas con la gestión de órdenes de detención migratoria, transferencias de custodia, monitoreo de liberaciones, transporte y arrestos de determinados adultos que se encuentren en esas jurisdicciones.

Para ser considerada una jurisdicción cooperante, una entidad estatal o localidad debe contar con un acuerdo vigente bajo el programa 287(g) o presentar una certificación de cumplimiento de determinadas disposiciones federales.

¿Qué recursos recibirá la CBP y la Patrulla Fronteriza?

La Secure America Act también representa un respaldo financiero para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), organismo que tendrá recursos destinados tanto a sus actividades de control migratorio como a la vigilancia de las fronteras estadounidenses.

La sección 201 de la legislación asigna 13.020 millones de dólares para contratar, pagar, capacitar y equipar a los agentes de la CBP, además de financiar al personal de apoyo y los gastos operativos necesarios para ejecutar actividades de control migratorio.

Por otra parte, la sección 101 contempla otros 9.550 millones de dólares para contratar, pagar, capacitar y equipar a los agentes de la Patrulla Fronteriza y al personal de apoyo.

La normativa establece una restricción específica para este último presupuesto y es que los recursos no podrán utilizarse para reclutar, contratar o capacitar personal destinado a las funciones de coordinadores de procesamiento después del 31 de octubre de 2028.

¿Cuándo se aprobó la Secure America Act en Estados Unidos?

El proyecto de ley S. 2 fue presentado por el senador republicano Lindsey Graham, de Carolina del Sur, el 20 de mayo de 2026.

Posteriormente, el Senado estadounidense aprobó la iniciativa el 5 de junio, con 52 votos a favor y 47 en contra. Cuatro días después, el 9 de junio, la Cámara de Representantes dio su aprobación con un resultado de 214 votos favorables frente a 212.

Finalmente, Donald Trump promulgó la legislación el 10 de junio de 2026, convirtiéndola en la Ley Pública 119-98.

De esta manera, la Secure America Act estableció un respaldo presupuestario plurianual para las principales agencias federales encargadas de ejecutar las políticas migratorias y de seguridad fronteriza, con recursos disponibles hasta septiembre de 2029.

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