Temporada de gripe en Estados Unidos se extiende y se dirige al suroeste: ¿cómo protegerse?

Vacuna contra la gripe en medio del aumento de casos en EE. UU | Foto: Shutterstock

La temporada de gripe en Estados Unidos comenzó antes de lo habitual y continúa ganando fuerza en distintas regiones del país, con un incremento de la actividad viral en el sur y el oeste.

California y Texas figuran entre los estados que han reportado niveles elevados de circulación del virus, por lo que las autoridades sanitarias insisten en la importancia de la vacunación y otras medidas preventivas para evitar nuevos contagios.

De acuerdo con el más reciente informe de vigilancia de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), correspondiente a la semana que terminó el 7 de noviembre de 2026, la actividad de la influenza sigue aumentando en buena parte del territorio estadounidense y se encuentra por encima de lo que normalmente se observa para esta época del año.

Respiratory virus season is coming 🤒🤧 😷 Here is what CDC expects from COVID-19, flu, and RSV this fall and winter.



✔ COVID-19: similar or lower peak than last year

✔ Flu: moderate season for all ages

✔ RSV: expected to track close to last year’s levels



See the Outlook to… pic.twitter.com/3zIqitRj11 — CDC (@CDCgov) October 29, 2026

El organismo estima que, desde el comienzo de la temporada 2026-2027, se han registrado al menos 2.6 millones de enfermedades, 36 mil hospitalizaciones y 2 mil 100 muertes relacionadas con la gripe.

La situación también genera preocupación ante la proximidad de las celebraciones de Thanksgiving y las reuniones familiares de fin de año, periodos en los que aumenta la movilidad de las personas y los encuentros en espacios cerrados.

¿Cómo avanza la temporada de gripe en Estados Unidos?

Los datos publicados por el CDC muestran que la circulación del virus está aumentando de manera considerable. Durante la semana epidemiológica 44, el 11.3% de las muestras analizadas por laboratorios clínicos dieron positivo para influenza.

Asimismo, el 3.2% de las consultas médicas ambulatorias correspondieron a pacientes con enfermedades respiratorias que presentaban fiebre acompañada de tos o dolor de garganta.

Otro indicador que refleja el comportamiento de la temporada es el número de hospitalizaciones. Durante esa misma semana, 9 mil 584 pacientes fueron ingresados en hospitales con influenza, de acuerdo con los registros del organismo sanitario.

Sin embargo, el CDC advierte que todavía es demasiado pronto para determinar si el incremento anticipado de la actividad viral terminará provocando una temporada más grave que otras anteriores.

De hecho, su evaluación preliminar clasifica la gravedad de la temporada como baja en los diferentes grupos de edad, aunque reconoce que los indicadores continúan aumentando.

¿Cómo protegerse de la gripe durante esta temporada?

Ante el incremento de los contagios, el CDC recomienda adoptar medidas preventivas para reducir las probabilidades de contraer influenza y evitar que el virus continúe propagándose.

La principal recomendación del organismo es recibir la vacuna contra la gripe cada año. Para la temporada 2026-2027, la inmunización está recomendada para todas las personas mayores de seis meses, salvo que existan contraindicaciones médicas.

La vacuna ayuda a disminuir el riesgo de desarrollar complicaciones graves, hospitalizaciones e incluso morir por influenza. Por ello, las autoridades sanitarias animan a quienes todavía no han recibido su dosis correspondiente a hacerlo.

Además de la inmunización, existen otras acciones que pueden contribuir a reducir la transmisión:

Lavarse las manos frecuentemente

Evitar el contacto cercano con personas enfermas

Cubrirse al toser o estornudar

Mejorar la ventilación

Limpiar las superficies de uso frecuente

El CDC también recomienda que quienes presenten síntomas permanezcan en casa y eviten el contacto con otras personas. Se puede retomar la rutina cuando, durante al menos 24 horas, los síntomas hayan mejorado en general y no se haya presentado fiebre sin utilizar medicamentos para reducirla.

¿Quiénes tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones por la gripe?

Aunque cualquier persona puede contraer influenza, existen grupos de población que tienen mayores probabilidades de desarrollar complicaciones, necesitar hospitalización o presentar cuadros graves.

Entre ellos se encuentran los adultos mayores de 65 años, los niños menores de cinco años (especialmente los menores de dos), las mujeres embarazadas y las personas que padecen enfermedades crónicas como diabetes, asma o afecciones cardíacas.

También tienen mayor riesgo quienes presentan un sistema inmunológico debilitado por enfermedades o tratamientos médicos.

En estos casos, el CDC insta a buscar atención médica oportunamente si aparecen síntomas compatibles con influenza.

Con la temporada de gripe todavía en una fase temprana y los indicadores de transmisión en aumento, las autoridades sanitarias insisten en que la prevención será fundamental durante las próximas semanas, especialmente ante el incremento de los viajes y las reuniones familiares propias de las festividades de fin de año.

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