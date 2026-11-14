¿Habrá un apagón en Estados Unidos el 17 de noviembre? Esto es lo que realmente se sabe

Las redes sociales se llenan de rumores en torno al “apagón” del 17/11 | Foto: AFP

La posibilidad de un supuesto apagón el próximo 17 de noviembre de 2026 ha generado preocupación entre usuarios de redes sociales, ante publicaciones que advierten sobre una interrupción mundial de la electricidad, internet y los servicios bancarios.

Sin embargo, detrás de esta alarma existe un acontecimiento real, pero muy distinto al que describen los mensajes virales. Estados Unidos realizará una prueba nacional de su Sistema de Alerta de Emergencia (EAS), coordinada por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

No hay evidencia oficial de que ese día esté programado un corte eléctrico masivo ni una desconexión mundial.

La coincidencia entre la fecha del simulacro, algunas referencias a un episodio de Los Simpson y las recomendaciones de organismos internacionales sobre preparación ante emergencias contribuyó a alimentar las especulaciones. Por ello, es importante separar los hechos confirmados de las versiones que circulan en internet.

¿Qué ocurrirá realmente el 17 de noviembre en Estados Unidos?

De acuerdo con un aviso público de la FCC, publicado el 16 de septiembre de 2026, FEMA realizará una prueba nacional del Emergency Alert System (EAS), conocido en español como Sistema de Alerta de Emergencia.

El ejercicio está programado para las 2:20 de la tarde, hora del Este (ET), y utilizará el Sistema Integrado de Alertas y Advertencias Públicas (IPAWS), una plataforma que permite distribuir notificaciones de emergencia.

La prueba se difundirá en inglés y español y estará dirigida a los participantes del sistema EAS. Incluye estaciones de radio y televisión, operadores de televisión por cable y otros servicios de transmisión contemplados en la normativa de la FCC.

Durante el procedimiento, los medios participantes recibirán una notificación de prueba que podrá interrumpir brevemente su programación habitual para transmitir el mensaje correspondiente. La ventana anunciada para el ejercicio comprende desde las 2:20 hasta las 2:50 de la tarde, hora del Este.

El mensaje establecido por las autoridades es explícito: se trata únicamente de una prueba y la población no necesita realizar ninguna acción.

Esto significa que los residentes podrían escuchar una alerta o ver un aviso en sus televisores y radios, pero no deben interpretar esa notificación como una señal de que se está produciendo una emergencia real.

La FCC también contempla el 3 de diciembre de 2026 como fecha alternativa, en caso de que las condiciones obliguen a reprogramar el ejercicio.

Toda esta información está disponible en el aviso oficial de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

El apagón del 17 de noviembre: ¿qué es rumor y qué está confirmado?

Para entender por qué se ha generado tanta preocupación, es necesario distinguir los anuncios institucionales de las interpretaciones que circulan en plataformas digitales.

Lo que sí está confirmado:

FEMA y la FCC tienen programada una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia para el 17 de noviembre.

El ejercicio está previsto para las 2:20 p.m., hora del Este.

La prueba utilizará mensajes en inglés y español.

El procedimiento contempla la participación de estaciones de radio y televisión y otros operadores del sistema EAS.

El mensaje oficial establece que se trata de una prueba y que el público no necesita tomar ninguna medida.

Lo que no está confirmado:

Que Estados Unidos vaya a sufrir un apagón eléctrico nacional ese día.

Que se produzca una desconexión mundial de internet.

Que los bancos vayan a suspender sus operaciones o que desaparezca el dinero de las cuentas bancarias.

Que exista un ciberataque internacional programado para el 17 de noviembre.

Que los servicios de agua, electricidad y telecomunicaciones vayan a quedar interrumpidos durante 72 horas.

Hasta el momento, no se ha presentado evidencia verificable que respalde estas afirmaciones ni existe un anuncio oficial que establezca semejante interrupción de servicios.

¿Qué deben hacer los residentes en Estados Unidos ante el supuesto apagón?

La principal recomendación es no compartir publicaciones alarmantes sin comprobar previamente su procedencia. Cuando se trate de una notificación de emergencia, es importante identificar si corresponde a una alerta real o a un ejercicio de prueba.

El Sistema de Alerta de Emergencia existe precisamente para facilitar la difusión de información durante situaciones que requieren la atención de la población. FEMA explica que este mecanismo utiliza estaciones de radio y televisión para transmitir avisos de emergencia y mantener informadas a las comunidades.

Por lo tanto, escuchar una notificación el 17 de noviembre no será motivo para asumir que comenzó un apagón.

Los residentes pueden consultar los comunicados de FEMA y la FCC para conocer cualquier actualización sobre el ejercicio. También es recomendable mantener las medidas habituales de preparación familiar, independientemente de los rumores que circulen en internet.

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