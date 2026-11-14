Alerta aérea en EE. UU: qué pasó después de la suspensión de vuelos y cómo te afecta en los próximos días

Avión en maniobra de aterrizaje | Foto: Shutterstock

La alerta aérea que sorprendió a Estados Unidos el viernes 13 de noviembre ya culminó con el levantamiento de la suspensión nacional de despegues.

Aunque los vuelos comenzaron a reanudarse después de varias horas, las autoridades reconocieron que todavía investigaban el origen exacto del problema y advirtieron que sus consecuencias podrían extenderse durante los próximos días.

La medida, que afectó a aeropuertos de todo el país, generó preocupación entre los pasajeros y provocó retrasos, cancelaciones y desvíos de aeronaves. Sin embargo, después de las primeras horas de incertidumbre, funcionarios del Gobierno federal ofrecieron explicaciones sobre lo sucedido y descartaron, hasta ese momento, tener indicios de un ataque cibernético.

Es importante aclarar que no se trató de una alerta por una amenaza militar o un ataque contra el espacio aéreo estadounidense. La restricción fue una medida operativa de seguridad ante problemas en los sistemas de comunicación utilizados para coordinar el tránsito de las aeronaves.

¿Qué ocurrió después de la alerta aérea del 13 de noviembre?

La decisión de suspender los despegues se tomó después de que la FAA detectara inestabilidad en los sistemas de radar y comunicaciones de varios centros de control aéreo.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que el problema comenzó aproximadamente a las 3:36 de la tarde (hora del Este), cuando se registraron inconsistencias en los datos que recibían los controladores y en las comunicaciones con las aeronaves.

Según el funcionario, al momento de activar la restricción había más de 3 mil 500 aviones en el aire. Los pilotos y controladores siguieron los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones, mientras las aeronaves aterrizaban de manera controlada.

Duffy explicó que la interrupción no significó que todos los sistemas de radar y telecomunicaciones dejaran de funcionar por completo. Sin embargo, la inestabilidad detectada representaba un riesgo operativo suficiente para justificar la suspensión de los despegues.

Update from The White House https://t.co/pNjkz3znSB — The FAA ✈️ (@FAANews) November 14, 2026

La restricción comenzó a levantarse durante la noche del viernes. A las 8:15 p.m., hora del Este, el secretario confirmó que el espacio aéreo volvía a estar disponible para las operaciones.

¿Cuál fue la causa oficial de la alerta aérea en Estados Unidos?

Una de las principales explicaciones ofrecidas por el Departamento de Transporte apunta a la antigüedad de parte de la infraestructura que utiliza la FAA para gestionar el tráfico aéreo.

Durante su comparecencia, Duffy señaló que algunos componentes del sistema todavía funcionan mediante tecnología analógica. De acuerdo con su explicación, los interruptores y enrutadores de esa infraestructura recibieron una cantidad de datos que terminó sobrecargándolos y generando inconsistencias en la información.

El secretario sostuvo que los equipos más modernos que ya fueron instalados no presentaron el mismo problema. Por esa razón, defendió la necesidad de acelerar la modernización del sistema de control aéreo estadounidense.

También recordó que el presidente Donald Trump ha solicitado al Congreso recursos para completar la renovación tecnológica de la infraestructura de la FAA. Duffy mencionó una asignación inicial de 12 mil 500 millones de dólares contemplada en la legislación presupuestaria impulsada por el mandatario, aunque insistió en que todavía se necesita financiamiento adicional para completar el proyecto.

Por su parte, el aviso operativo publicado por el Centro de Comando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo también identificó la causa de la restricción como una falla de comunicaciones.

¿Fue un ataque cibernético o tuvo relación con la inteligencia artificial?

La magnitud de la interrupción provocó especulaciones sobre la posibilidad de que Estados Unidos hubiera sufrido un ataque contra sus sistemas de aviación. Sin embargo, las autoridades federales no respaldaron esa hipótesis.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró que, hasta el momento de sus declaraciones, no existían indicios de que el incidente estuviera relacionado con un ataque deliberado.

Otra de las teorías que comenzó a circular estuvo relacionada con SMART, una herramienta de inteligencia artificial que la FAA había comenzado a implementar para mejorar la gestión del espacio aéreo.

Sobre este punto, Duffy descartó que la tecnología tuviera alguna responsabilidad en lo ocurrido. Explicó que SMART funciona de manera independiente de los equipos antiguos que experimentaron la falla y que su propósito es proporcionar recomendaciones a los controladores humanos para mejorar las rutas y la gestión del tráfico aéreo.

El secretario insistió en que la herramienta no estaba conectada a los sistemas afectados y que, por tanto, no pudo provocar la interrupción.

De esta manera, tanto la hipótesis de un ciberataque como la posibilidad de que el nuevo sistema de inteligencia artificial hubiera ocasionado el problema permanecían sin sustento en las explicaciones oficiales ofrecidas el viernes.

¿Qué dijeron los políticos sobre la suspensión de vuelos?

El incidente también generó reacciones dentro del Congreso estadounidense, donde representantes de ambos partidos solicitaron explicaciones sobre las condiciones de seguridad y el funcionamiento de la infraestructura aérea.

El presidente del Comité de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes, el republicano Sam Graves, y el principal demócrata de ese organismo, Rick Larsen, emitieron una declaración conjunta en la que reconocieron la rápida actuación de la FAA y de los controladores para proteger a los pasajeros y las tripulaciones.

Ambos legisladores señalaron que los reportes sobre fallas en las comunicaciones eran preocupantes y adelantaron que el comité revisaría los problemas que provocaron la suspensión nacional.

Por otro lado, la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, calificó lo sucedido como otro episodio inaceptable relacionado con el transporte aéreo bajo el actual Gobierno.

Además, exigió respuestas oportunas sobre las causas del problema y las medidas que se tomarán para evitar que vuelva a ocurrir.

Por su parte, el representante demócrata Suhas Subramanyam manifestó su preocupación por la explicación ofrecida por la administración federal y sostuvo que los pasajeros merecen conocer qué sucedió y recibir garantías sobre la seguridad de las operaciones.

¿Qué puede pasar con los vuelos en Estados Unidos durante los próximos días?

Aunque la alerta aérea fue levantada durante la noche del viernes, los pasajeros todavía podrían experimentar inconvenientes durante el fin de semana debido a las consecuencias operativas de la suspensión.

El problema no termina necesariamente cuando se autoriza nuevamente el despegue de los aviones. Las aerolíneas deben reorganizar sus aeronaves, recuperar las tripulaciones que quedaron fuera de sus itinerarios y ajustar los horarios de los vuelos que fueron cancelados o desviados.

De hecho, el propio Duffy reconoció que recuperar el ritmo habitual de las operaciones tomaría tiempo y pidió a los pasajeros consultar directamente con sus aerolíneas para conocer el estado de sus viajes.

The safety of the flying public is always the FAA’s highest priority. The FAA lifted the ground stop and some flight departures are resuming. Before clearing flights to resume, we thoroughly tested our systems to confirm they were stable and that operations remain reliable.… — The FAA ✈️ (@FAANews) November 14, 2026

No obstante, la actualización operativa de la FAA publicada durante la mañana del sábado 14 de noviembre ofreció una señal favorable y es que los 22 centros de control habían regresado a sus intervalos normales para procesar los planes de vuelo.

Esto apunta a una recuperación de la actividad aérea, aunque no garantiza que todos los aeropuertos hayan normalizado sus itinerarios ni que desaparezcan los retrasos acumulados.

Por ahora, uno de los asuntos que seguirá bajo observación será el resultado de la investigación técnica de la FAA y las posibles medidas que tome el Departamento de Transporte para evitar una nueva interrupción de esta magnitud.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.