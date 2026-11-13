Seguro Social: qué pasa con los pagos de un beneficiario que fallece y quién puede reclamarlos

El Seguro Social ordena procesos específicos para estos casos. Foto: Shutterstock

El fallecimiento de un beneficiario del Seguro Social es un escenario que causa confusión entre lo familiares y la primera pregunta que suelen hacerse es: ¿qué pasa con el dinero?

La Administración del Seguro Social (SSA) establece procedimientos específicos para estos casos, y aunque los pagos mensuales dejan de corresponderle al usuario, precisamente porque ha muerto, no significa que otros beneficios pendientes hayan desaparecido. Sin embargo, tampoco indica que los familiares se lo quedarán automáticamente.

Según explica la agencia, algunas cantidades que se debían entregar antes del fallecimiento pueden pagarse a determinados familiares o al representante legal de la herencia. Además, el cónyuge, los hijos y otros parientes que cumplan las condiciones pueden solicitar beneficios mensuales para sobrevivientes.

La clave para comprender el proceso, en medio de la sensibilidad por la pérdida, es distinguir entre el dinero que pertenecía al beneficiario antes de morir, los depósitos que llegan después de su fallecimiento y los nuevos pagos que pueden corresponder a sus familiares.

¿Qué pasa con el dinero del Seguro Social cuando muere el beneficiario?

Una vez que la SSA es notificada del deceso (y es obligatorio hacerlo), los beneficios personales de jubilación o discapacidad del titular son cancelados. Incluso, la agencia establece que no le corresponde hacer el pago del mes en que fallece.

Esto ocurre porque los pagos habituales se realizan con un mes de retraso. Por ejemplo, si un beneficiario fallece en noviembre, el depósito que recibiría en diciembre correspondería al mes de noviembre y tendría que devolverse.

De hecho, si el dinero llega mediante depósito directo, los familiares deben comunicarse con el banco para que se gestione su devolución. Si se trata de un cheque, no deben cobrarlo y deben seguir las instrucciones de la agencia para devolverlo.

En el caso del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI), las normas varían un poco: el beneficio correspondiente al mes del fallecimiento puede mantenerse, pero los familiares no deben conservarse los pagos de meses posteriores.

Cuando muere un beneficiario de la SSA, la funeraria suele encargarse de comunicarlo. La tarea de los familiares en este procedimiento es proporcionar el número de Seguro Social del difunto.

Si la funeraria no lo reporta, un familiar debe comunicarse directamente con la agencia, aportando nombre completo, número, fecha de nacimiento y fecha de muerte. Igualmente, el Seguro Social está preparando una nueva plataforma para reunir información personal de millones de personas en Estados Unidos.

¿Quién puede reclamar el dinero que quedó pendiente?

Cuando la SSA debe dinero al beneficiario y este fallece, por ejemplo, un pago aprobado que no llegó a cobrar o de un reembolso, los familiares pueden cumplir con el debido proceso para reclamarlo.

El paso fundamental es completar el formulario SSA-1724, denominado “Claim for Amounts Due in the Case of Deceased Beneficiary”.

Asimismo, existe un orden de prioridad familiar para entregar esos recursos. Es el siguiente:

Cónyuge sobreviviente que vivía en el mismo hogar que el fallecido o que tenía derecho a beneficios bajo su mismo registro durante el mes de la muerte.

Hijos que tenían derecho a beneficios bajo ese mismo registro durante el mes del fallecimiento.

Padres que cumplían esa misma condición.

Cónyuge sobreviviente que no reunía los requisitos anteriores.

Hijos que tampoco cumplían esas condiciones.

Padres que no calificaban en los grupos anteriores.

Representante legal de la herencia.

El formulario debe enviarse a la oficina local del Seguro Social. Cabe aclarar que la presentación de esta solicitud no garantiza el pago, ya que la agencia ahora debe verificar que realmente existan cantidades pendientes y determinar quién tiene derecho a recibirlas.

Beneficios para los sobrevivientes

Además de los posibles pagos pendientes, determinados familiares pueden solicitar beneficios mensuales calculados a partir del historial laboral y las contribuciones del fallecido. En este caso, también hay un orden de prioridad:

Cónyuge sobreviviente: puede calificar desde los 60 años o desde los 50 si tiene una discapacidad que cumple los requisitos.

puede calificar desde los 60 años o desde los 50 si tiene una discapacidad que cumple los requisitos. Excónyuge: puede tener derecho si el matrimonio duró al menos 10 años y cumple los demás requisitos establecidos por la SSA.

puede tener derecho si el matrimonio duró al menos 10 años y cumple los demás requisitos establecidos por la SSA. Hijos: pueden recibir beneficios si no están casados y tienen menos de 18 años, entre 18 y 19 si estudian a tiempo completo en una escuela primaria o secundaria, o a cualquier edad si desarrollaron una discapacidad antes de los 22 años.

pueden recibir beneficios si no están casados y tienen menos de 18 años, entre 18 y 19 si estudian a tiempo completo en una escuela primaria o secundaria, o a cualquier edad si desarrollaron una discapacidad antes de los 22 años. Padres dependientes: pueden calificar desde los 62 años si dependían económicamente del trabajador fallecido y cumplen las condiciones.

Finalmente, y no menos importante, la SSA contempla un beneficio por fallecimiento de 255 dólares, conocido como “Lump-Sum Death Payment”

Generalmente, puede recibirlo el cónyuge sobreviviente que vivía con el fallecido o alguno de los hijos. Sin embargo, la solicitud solo debe presentarse dentro de los dos años posteriores al fallecimiento. Después de ese tiempo, el beneficio queda como “no reclamado”.

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