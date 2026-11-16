Conoce el mensaje de la prueba nacional de alerta en EE. UU. Foto: Envato

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), en coordinación con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), realizará una prueba nacional del EAS este martes 17 de noviembre, según el anuncio oficial de FEMA.

La prueba no requiere ninguna acción del público. Su objetivo es verificar que el sistema funcione antes de que se necesite durante una emergencia real.

¿A qué hora será la prueba de alerta?

La prueba comenzará aproximadamente a las 2:20 pm ET del martes 17 de noviembre de 2026. En la costa oeste equivale a las 11:20 am PT, y en el centro de México, a la 1:20 p.m.

La interrupción en radio y televisión se espera que dure alrededor de un minuto. Después, la programación normal retomará su curso.

La prueba se extenderá hasta las 2:50 pm ET, de acuerdo con el mensaje que FEMA prevé emitir.

Tomorrow, November 17, 2026, @fema will conduct a nationwide test of the Emergency Alert System (EAS) at 2:20 p.m. ET.



TV and radio programming will be briefly interrupted nationwide for approximately one minute. These tests ensure critical alerts reach you when it matters most. pic.twitter.com/G5rCASuqxG — NYS Div. of Homeland Security & Emergency Services (@NYSDHSES) November 16, 2026

¿Qué mensaje se emitirá durante la prueba?

El mensaje oficial que se transmitirá en radio y televisión dice lo siguiente:

“This is a nationwide test of the Emergency Alert System, issued by the Federal Emergency Management Agency, covering the United States from 2:20 to 2:50 hours ET. This is only a test. No action is required by the public.”

En español: “Esta es una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia, emitida por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, que cubre Estados Unidos de 2:20 a 2:50 horas ET. Esto es solo una prueba. No se requiere ninguna acción del público”.

La página oficial de la prueba explica que los radiodifusores pueden transmitir el mensaje en inglés, español o ambos, según sus prácticas y las necesidades de su audiencia.

¿Llegará la alerta a los teléfonos celulares?

No. La prueba de este 17 de noviembre no incluye las alertas inalámbricas de emergencia que llegan a los teléfonos celulares. Esas alertas fueron probadas en 2023 y no forman parte de la evaluación de este año.

La prueba evaluará el EAS, un sistema compuesto por miles de estaciones de radio y televisión, proveedores de cable, satélite y video por cable.

¿Por qué se realiza esta prueba?

FEMA está obligada por ley a realizar una prueba nacional del sistema de alerta y advertencia pública al menos una vez cada tres años. El objetivo es identificar problemas técnicos u operativos antes de que el sistema deba usarse durante una emergencia real.

La prueba permite evaluar la capacidad de distribución de un mensaje nacional y la preparación de la infraestructura de alerta.

¿Qué pasa si hay una emergencia ese día?

Si ocurre una emergencia real o un evento meteorológico significativo el día de la prueba, FEMA y la FCC podrían posponerla. La fecha alternativa es el 3 de diciembre de 2026.

La prueba incluye tonos de alerta estándar para apoyar la accesibilidad de personas sordas o con pérdida auditiva. No se requiere ninguna acción del público.