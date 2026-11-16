TPS Venezuela: qué pasa el 20 de noviembre cuando vence la pausa de la corte

El plazo del TPS Venezuela apunta al 20 de noviembre. Foto: AFP

La restitución del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos en Estados Unidos depende de cómo se resuelva la suspensión que mantiene detenida una medida del tribunal de distrito. En su orden del 3 de noviembre, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito concedió al gobierno federal una pausa administrativa de 14 días a partir del 6 de noviembre, un periodo cuyo término previsto apunta al viernes 20 de noviembre de 2026.

El caso está a cargo del juez Edward Chen, del Distrito Norte de California, quien falló contra las decisiones que anularon la extensión y terminaron la designación del TPS de Venezuela.

¿Qué escenarios legales podrían permitir la restitución del TPS?

El punto central es si la medida del tribunal de distrito puede volver a aplicarse y bajo qué condiciones.

Que termine la pausa sin otra suspensión que impida aplicar la medida

El primer escenario es que concluya el periodo de 14 días y no exista otra orden que mantenga suspendida la medida del tribunal de distrito. En ese supuesto, dejaría de operar esa pausa específica y podría abrirse el camino para la aplicación de la resolución inferior.

Eso no permite anunciar automáticamente quiénes recuperarían protección ni desde qué fecha. Para precisar esos efectos habría que revisar los términos de la medida del tribunal de distrito y cualquier otra decisión vigente que afecte su ejecución. La orden del Noveno Circuito no fija esos detalles.

Que el Noveno Circuito emita otra resolución

El tribunal de apelaciones puede dictar una nueva decisión que determine si la medida continúa suspendida mientras se resuelve el caso. Si mantiene la suspensión, su aplicación seguiría detenida en los términos que establezca; si permite ejecutarla, habría que precisar el alcance de las protecciones correspondientes.

La orden del 3 de noviembre señala que se establecerá, mediante una resolución separada, un calendario acelerado para presentar escritos sobre el fondo.

Que una decisión de la Corte Suprema cambie el escenario

También podría existir una resolución de la Corte Suprema. El documento del Noveno Circuito explica que el máximo tribunal ya intervino en el caso: el 5 de octubre anuló una decisión previa de la corte de apelaciones y devolvió el asunto para una nueva consideración.

¿Qué pasa con los permisos de trabajo de los venezolanos?

La orden de noviembre no prorroga los documentos de autorización de empleo, conocidos como EAD, ni establece una nueva fecha de vencimiento. Por lo tanto, el término de la suspensión no debe presentarse como una renovación automática de esos permisos.

En su aviso sobre el TPS de Venezuela, revisado el 20 de octubre de 2026 y actualmente identificado como contenido archivado, USCIS describe la situación de un grupo específico: personas que habían recibido determinados documentos relacionados con el TPS, emitidos a más tardar el 5 de febrero de 2025, con vencimiento el 2 de octubre de 2026.

La agencia señala que ese grupo conservó autorización laboral hasta el 2 de octubre por una orden judicial previa y que esa documentación ya no es válida. Sin embargo, ese aviso es anterior a la resolución de noviembre y no explica cómo se aplicarían eventuales cambios posteriores.

Para acreditar una extensión de autorización laboral se necesita una base oficial aplicable al documento y al caso de la persona. USCIS explica en su guía general que las extensiones de EAD pueden depender de avisos publicados en el Registro Federal o de notificaciones individuales; conservar una tarjeta vencida no demuestra, por sí solo, que exista una nueva prórroga.

¿Dónde consultar si hay nuevas instrucciones?

Las decisiones judiciales deben revisarse junto con las instrucciones que publique USCIS en su sección oficial sobre el Estatus de Protección Temporal. Los avisos administrativos son relevantes para conocer cómo acreditar el beneficio, qué documentos se reconocen y si existe un trámite que realizar.

La agencia también advierte en su página sobre Venezuela que únicamente un abogado o un representante acreditado que trabaje para una organización reconocida por el Departamento de Justicia puede proporcionar asesoría legal migratoria. La incertidumbre sobre el programa no justifica pagar por una supuesta renovación que carezca de respaldo oficial.

¿Qué conviene hacer mientras se define el caso?

Ante tanta incertidumbre, la recomendación general para los venezolanos afectados es no tomar decisiones apresuradas y apoyarse en información oficial. Algunas medidas pueden ayudar a protegerse mientras los tribunales deciden.

Consultar a un abogado de inmigración o a una organización acreditada antes de salir de EE. UU., porque viajar sin un permiso vigente puede complicar el regreso

Guardar copias de todos los documentos del TPS, de los permisos de trabajo y de cualquier aviso de USCIS

Desconfiar de “notarios” o gestores que prometen recuperar el TPS a cambio de dinero, ya que solo una decisión judicial o de USCIS puede restablecerlo

Revisar con un abogado si existe otra vía migratoria disponible, como una solicitud de asilo

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