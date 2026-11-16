Fin de semana largo de Thanksgiving: qué tiendas estarán abiertas el 26 de noviembre

Thanksgiving es de las tradiciones más celebras en EU. Foto: Shutterstock

Si el jueves 26 de noviembre tienes que salir a comprar mantequilla, hielo o ese ingrediente que alguien olvidó para la cena de Thanksgiving, conviene que hagas un plan antes de subirte al automóvil. En Estados Unidos, las principales cadenas comerciales cerrarán sus puertas por el Día de Acción de Gracias, aunque algunos supermercados y farmacias mantendrán sus operaciones con horarios especiales.

La diferencia puede salvarte la cena. Pero también evitará que encuentres un letrero de Cerrado después de manejar varios minutos.

¿Qué supermercados abrirán en Thanksgiving 2026?

Aunque el cierre de las grandes cadenas se ha convertido en una tradición comercial, todavía hay establecimientos donde podrás conseguir alimentos y productos básicos el jueves 26 de noviembre.

Entre las opciones que debes considerar están:

Kroger : sus establecimientos suelen operar con horario reducido durante Thanksgiving. Sus filiales incluyen Ralphs, King Soopers, Smith’s y Fry’s. La compañía todavía debe confirmar los horarios específicos de cada sucursal

: sus establecimientos suelen operar con horario reducido durante Thanksgiving. Sus filiales incluyen Ralphs, King Soopers, Smith’s y Fry’s. La compañía todavía debe confirmar los horarios específicos de cada sucursal Whole Foods Market : la cadena informa que muchas de sus tiendas abren con horarios modificados durante Thanksgiving. En años anteriores, varias sucursales han cerrado alrededor de la 1:00 p.m

: la cadena informa que muchas de sus tiendas abren con horarios modificados durante Thanksgiving. En años anteriores, varias sucursales han cerrado alrededor de la 1:00 p.m H-E-B : sus tiendas en Texas tienen un horario especial habitual de 6:00 a.m. a 12:00 p.m. La farmacia permanece cerrada

: sus tiendas en Texas tienen un horario especial habitual de 6:00 a.m. a 12:00 p.m. La farmacia permanece cerrada Safeway y Albertsons : suelen mantener abiertas algunas sucursales durante la mañana, aunque los horarios cambian según la ubicación

: suelen mantener abiertas algunas sucursales durante la mañana, aunque los horarios cambian según la ubicación Sprouts Farmers Market : ha manejado horarios de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. en celebraciones anteriores

: ha manejado horarios de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. en celebraciones anteriores Meijer: ha operado de 6:00 a.m. a 5:00 p.m. en años recientes

Es importante que no tomes estos horarios históricos como una confirmación definitiva para todas las tiendas en 2026. Por ejemplo, Whole Foods aclara en su página oficial de horarios festivos que debes revisar la información de tu establecimiento más cercano.

En el caso de H-E-B, su calendario de días festivos establece el cierre de sus tiendas al mediodía y el cierre de sus farmacias durante Thanksgiving.

Walgreens abrirá durante Thanksgiving y algunas farmacias también atenderán

Aquí hay una noticia que puede resultar especialmente útil si necesitas medicamentos o productos de emergencia.

Walgreens confirmó que sus casi 8 mil establecimientos en Estados Unidos abrirán con sus horarios habituales el jueves 26 de noviembre de 2026. Además, más de 4 mil farmacias también estarán disponibles para atender a sus clientes.

La confirmación llegó mediante un comunicado corporativo publicado el 5 de noviembre. Esto significa que Walgreens será una de las alternativas más importantes para quienes necesiten resolver una compra de último momento.

Pronostican nevadas para Thanksgiving Day 2026. Foto: Envato.

En CVS la situación es distinta: los horarios pueden variar entre sucursales y algunas farmacias internas pueden tener jornadas reducidas. Lo mejor es revisar el establecimiento específico antes de salir.

También puedes encontrar opciones en tiendas de conveniencia como 7-Eleven, Wawa y Circle K, aunque sus horarios dependen de cada ubicación.

Walmart, Target y Costco estarán cerrados el 26 de noviembre

Si pensabas aprovechar Thanksgiving para adelantar tus compras de Black Friday, tendrás que cambiar tus planes.

Varias de las cadenas más conocidas ya confirmaron que no abrirán sus establecimientos físicos durante el Día de Acción de Gracias.

Walmart : cerrará sus tiendas durante Thanksgiving. La empresa confirmó la medida en su comunicado de temporada del 7 de octubre

: cerrará sus tiendas durante Thanksgiving. La empresa confirmó la medida en su comunicado de temporada del 7 de octubre Target : mantendrá todos sus establecimientos cerrados el 26 de noviembre, según su calendario oficial de compras navideñas

: mantendrá todos sus establecimientos cerrados el 26 de noviembre, según su calendario oficial de compras navideñas Costco : no abrirá sus almacenes durante el feriado

: no abrirá sus almacenes durante el feriado Best Buy : mantendrá cerradas sus tiendas físicas

: mantendrá cerradas sus tiendas físicas Home Depot y Lowe’s : tampoco atenderán presencialmente

: tampoco atenderán presencialmente Kohl’s: cerrará sus establecimientos durante Thanksgiving

Walmart explicó que busca dar a sus empleados la oportunidad de pasar el día con sus familias. La compañía mantiene esta política desde la pandemia y confirmó que continuará aplicándola en 2026.

La decisión también tiene un efecto para los consumidores: aunque no puedas entrar a estas tiendas, algunas ofertas de Black Friday estarán disponibles por internet.

¿Qué supermercados permanecerán cerrados en Thanksgiving?

No todas las cadenas de alimentos seguirán la misma estrategia. Algunas prefieren cerrar completamente durante el feriado.

Entre las que tradicionalmente suspenden sus operaciones están:

ALDI

Trader Joe’s

Publix

En estos casos, conviene revisar los anuncios de cada compañía antes de planear una compra presencial.

¿Cuándo volverán a abrir las tiendas en Estados Unidos?

La mayoría de las grandes cadenas retomará sus operaciones el viernes 27 de noviembre, cuando comienza Black Friday.

Walmart confirmó que sus ofertas de Black Friday llegarán a las tiendas físicas a partir de las 6:00 a.m., hora local. Target también anunció una apertura a las 6:00 a.m., mientras que Home Depot informó que comenzará a atender a esa misma hora.

La recomendación es sencilla: no dejes las compras de Thanksgiving para el último minuto. Si necesitas algo para preparar la cena, intenta conseguirlo el miércoles 25 o durante la mañana del jueves en un supermercado que confirme su apertura.

Y antes de salir, revisa la aplicación de la cadena o llama a tu sucursal. En un país donde los horarios pueden cambiar de una ciudad a otra, esa llamada puede ahorrarte tiempo, gasolina y un disgusto justo cuando tienes invitados esperando en casa.

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