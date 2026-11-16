Mamdani anuncia el fin de la SRG: qué hay detrás de la polémica unidad del NYPD

Zohran Mamdani anunció la disolución de la SRG del NYPD. Foto: AFP

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció el lunes 16 de noviembre la disolución del Grupo de Respuesta Estratégica (SRG, por sus siglas en inglés), una unidad del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) que recibió críticas por su actuación durante las manifestaciones contra la violencia policial en 2020.

La decisión forma parte de los cambios que impulsa su administración en la respuesta policial a las protestas. Las funciones de la SRG se distribuirán entre otras divisiones del NYPD y la Alcaldía creará nuevos equipos para facilitar la comunicación con los manifestantes y reducir las tensiones durante las concentraciones públicas.

We are disbanding the SRG. pic.twitter.com/VRMUiSQlxY — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) November 16, 2026

¿Por qué Mamdani disolvió la polémica unidad SRG del NYPD?

La SRG se creó en 2015 para responder a situaciones de emergencia, amenazas terroristas y grandes concentraciones públicas. Sin embargo, su participación en las protestas de 2020, tras el asesinato de George Floyd, generó cuestionamientos por el uso de tácticas policiales contra manifestantes.

Entre las prácticas señaladas estuvieron el uso de gas pimienta, las detenciones masivas y el kettling, una técnica mediante la cual los agentes rodean a un grupo de personas para limitar sus movimientos y detenerlas.

Un informe del Departamento de Investigación de Nueva York, publicado en diciembre de 2020, cuestionó algunas decisiones policiales durante esas manifestaciones y advirtió que contribuyeron a aumentar las tensiones. La actuación de la unidad también derivó en denuncias y demandas relacionadas con el trato a los manifestantes.

La eliminación de la SRG fue una de las promesas de campaña de Mamdani, quien planteó cambios en la manera en que la policía responde a las movilizaciones y ejerce el control de multitudes.

¿Cómo cambiará la respuesta de la policía de Nueva York a las protestas?

Con la disolución de la SRG, las responsabilidades que tenía esta unidad pasarán a distintas dependencias. La Alcaldía también establecerá una división de diálogo comunitario y desescalada, bajo la Oficina de Seguridad Comunitaria, que estará dirigida por personal civil y no tendrá facultades para portar armas ni efectuar detenciones.

El plan contempla además un equipo de 30 agentes, denominado Equipo de Apoyo a la Primera Enmienda, que funcionará dentro de la Oficina de Asuntos Comunitarios del NYPD. Su labor será mantener la comunicación con quienes participen en manifestaciones y facilitar el ejercicio del derecho a la protesta.

Otra parte de las funciones quedará a cargo de la División de Apoyo a las Patrullas, cuyos agentes recibirán formación para manejar concentraciones públicas. Esta dependencia podrá intervenir en situaciones que requieran detenciones, aunque el plan establece que estas deberán ocurrir únicamente en circunstancias excepcionales.

Las responsabilidades relacionadas con la lucha contra el terrorismo y la protección de infraestructuras críticas pasarán a la Oficina de Inteligencia y Contraterrorismo del NYPD. De acuerdo con la Alcaldía, la reorganización no implicará un aumento de la plantilla policial ni generará gastos adicionales.

¿Qué tácticas policiales estarán prohibidas durante las manifestaciones?

El plan de Mamdani también establece restricciones sobre las prácticas que podrán utilizar los agentes durante actividades protegidas por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que ampara derechos como la libertad de expresión y de reunión pacífica.

Entre los cambios anunciados destacan las siguientes medidas:

Prohibición del kettling : los agentes no podrán rodear a los manifestantes para restringir sus movimientos y facilitar detenciones

: los agentes no podrán rodear a los manifestantes para restringir sus movimientos y facilitar detenciones Restricciones al uso de armas largas y gases lacrimógenos : estas herramientas no podrán emplearse como recursos habituales para controlar concentraciones

: estas herramientas no podrán emplearse como recursos habituales para controlar concentraciones Límites al uso de gas pimienta : los agentes no podrán utilizarlo como instrumento general para dispersar multitudes

: los agentes no podrán utilizarlo como instrumento general para dispersar multitudes Control del volumen de dispositivos acústicos : los equipos de largo alcance no podrán superar los 90 decibelios

: los equipos de largo alcance no podrán superar los 90 decibelios Restricciones al uso de bicicletas: los policías no podrán emplearlas como armas contra manifestantes, salvo cuando sea necesario para evitar una muerte o una lesión física

¿Qué otras reformas policiales impulsa Mamdani en Nueva York?

La eliminación de la SRG forma parte de una agenda de cambios en las políticas de seguridad de la administración de Mamdani. En marzo de 2026, el alcalde creó la Oficina de Seguridad Comunitaria para coordinar iniciativas orientadas a prevenir la violencia y atender sus causas desde distintos ámbitos.

En octubre, su gobierno también anunció una revisión integral de las políticas sobre el uso de la fuerza por parte del NYPD. A esto se sumaron cambios en la dirección de la Junta de Revisión de Quejas Civiles, organismo independiente que investiga denuncias contra agentes policiales.

La administración también ha respaldado iniciativas para limitar la intervención penal en infracciones menores de tránsito cometidas por ciclistas.

Con la disolución de la SRG, Mamdani busca modificar la estructura que utilizaba el NYPD para responder a las manifestaciones y establecer nuevas reglas para la actuación policial en estos espacios.