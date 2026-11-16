Nueva York: dos personas atropelladas por el metro en menos de cinco días

Dos personas atropelladas por el metro de NY en menos de 5 días. Foto: Shutterstock

Nueva York parece no ahorrar en problemas en los pasados días, y graves incidentes que con inusual frecuencia han puesto en riesgo la vida de sus habitantes.

A poco del derrumbe del edificio en Flatbush, Queens, en el que murieron ocho personas y alrededor de 20 heridos el pasado miércoles, ahora, en un lapso de menos de cinco días, dos personas fueron arrolladas por trenes del metro de Nueva York. Las dos estaciones están sobre las líneas 2, 3, 4 y 5, las más transitadas del sistema, y en ambos casos hubo retrasos que afectaron a miles de pasajeros.

El accidente de hoy en la estación 167 Street, en el Bronx

Según la MTA, cerca de las 9:17 a.m. ET de este lunes un tren golpeó a una persona en la estación 167 Street de la línea 4, en el Bronx. El servicio de la línea 4 se suspendió entre Woodlawn y 149 St–Hostos. Los trenes circularon con retrasos en ambas direcciones y la MTA recomendó usar los autobuses Bx1 y Bx2 como alternativa.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad ni el estado de salud de la persona.

.@MTA Person Struck by a Train: 4 train service is suspended in both directions between Woodlawn and 149 St-Hostos in The Bronx. https://t.co/ANLY7ON4bT. Multilingual & ASL Link: https://t.co/dhpVich5xk. — NYCEM – Notify NYC (@NotifyNYC) November 16, 2026

Por el momento se esperan demoras en la zona aledaña al accidente, y se aconseja evitar el área:

.@NYPDnews Activity: Expect traffic delays, road closures, mass transit disruptions & emergency personnel near Spofford Avenue & Faile Street, The Bronx. Avoid the area. — NYCEM – Notify NYC (@NotifyNYC) November 16, 2026

Accidente en Brooklyn: estación Franklin Av–Medgar Evers College

Sólo cuatro días antes, alrededor de las 10:30 a.m. ET del jueves 12 de noviembre, un tren golpeó a otra persona en la estación Franklin Av–Medgar Evers College, en Brooklyn.

Ese incidente causó retrasos en ambas direcciones en las líneas 2, 3, 4 y 5. Tampoco se ha informado sobre el estado de esa persona.

Una racha preocupante

Estos dos casos se suman a otros de las últimas semanas. El 20 de octubre, una persona murió en la estación Castle Hill Avenue, en el Bronx, después de caer entre dos vagones en movimiento. El 13 de septiembre, dos jóvenes de 24 años de Nueva Jersey murieron arrollados por un tren de la línea 4 en la estación Spring Street, en Manhattan.

Según datos de la MTA citados por el New York Daily News, de enero a agosto de 2026 124 personas fueron arrolladas por un tren del metro o cayeron de un vagón, y 58 de ellas murieron.. En todo 2025, 228 personas resultaron lesionadas por golpes de tren o caídas entre vagones, y 89 murieron. En los últimos cinco años, el promedio es de 223 personas golpeadas por trenes cada año.

Según el informe del Track Trespassing Task Force de la MTA, la mayoría de las personas que entran a las vías lo hacen de forma voluntaria y las causas son muy variadas. Para reducir estos incidentes, la MTA ha probado barreras en los andenes, cámaras frontales en los trenes y sistemas que detectan intrusiones en las vías. También colabora con equipos de apoyo en salud mental en el metro.