El medicamento que compras fácilmente en tu país, pero que está vetado en Estados Unidos

GENERANDO AUDIO...

Foto generada con Gemini

No todos los medicamentos que puedes comprar en tu país están permitidos en Estados Unidos. Si vas a viajar y planeas llevar tu tratamiento en el equipaje, conviene verificar primero si el medicamento puede ingresar al país o si está sujeto a restricciones.

Uno de los casos más conocidos es la dipirona, también llamada metamizol. Este analgésico y antipirético se vende con normalidad en países como México, Colombia, Venezuela, Brasil y Argentina, pero está vetado en Estados Unidos desde hace más de cuatro décadas.

Aunque millones de personas la utilizan para aliviar el dolor o bajar la fiebre, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) decidió retirarla del mercado estadounidense por el riesgo de una reacción adversa poco frecuente, pero potencialmente grave: la agranulocitosis.

Si estás pensando en llevar este medicamento durante tu viaje, conviene conocer qué dicen las autoridades estadounidenses y qué precauciones debes tomar antes de cruzar la frontera.

¿Por qué la dipirona está prohibida en Estados Unidos?

La FDA retiró la dipirona del mercado estadounidense en 1977 después de analizar estudios que la relacionaban con casos de agranulocitosis.

Se trata de una enfermedad poco frecuente que provoca una disminución importante de los glóbulos blancos, lo que puede aumentar el riesgo de infecciones bacterianas.

Aunque esta reacción adversa ocurre en un número reducido de pacientes, las autoridades estadounidenses concluyeron que el riesgo era suficiente para prohibir su comercialización.

Desde entonces, la dipirona no cuenta con autorización para venderse legalmente en Estados Unidos.

¿En qué países se sigue utilizando la dipirona?

A diferencia de Estados Unidos, este medicamento continúa formando parte de los tratamientos habituales en numerosos países.

Entre ellos se encuentran:

México

Colombia

Venezuela

Brasil

Argentina

España

Alemania

En muchos de estos países se prescribe para tratar fiebre alta, dolor intenso y algunos procesos inflamatorios.

Por eso, es habitual que algunos viajeros quieran incluirla dentro de su equipaje cuando viajan a Estados Unidos.

¿Se puede entrar a Estados Unidos con dipirona?

Que un medicamento esté prohibido para su venta en Estados Unidos no significa automáticamente que cualquier viajero tenga prohibido llevarlo.

La FDA contempla algunas excepciones para medicamentos destinados al uso personal, aunque cada caso puede ser evaluado individualmente por las autoridades.

Por esa razón, quienes viajan con tratamientos médicos deben revisar previamente los medicamentos que se necesitan declarar al entrar a Estados Unidos.

También resulta recomendable llevar el medicamento en su envase original y conservar cualquier documentación médica disponible.

¿Qué puede pasar si la aduana revisa el medicamento?

Cuando un pasajero transporta medicamentos adquiridos fuera de Estados Unidos, los agentes pueden verificar distintos aspectos antes de autorizar el ingreso.

Entre ellos:

El nombre del medicamento

La cantidad transportada

El motivo del tratamiento

La documentación disponible

Dependiendo de cada situación, las autoridades pueden permitir el ingreso, retener el medicamento para una revisión adicional o impedir su entrada si consideran que incumple la normativa vigente.

Por eso también es importante conocer qué pasa si te encuentran medicamentos sin receta en la aduana de Estados Unidos, especialmente cuando se trata de productos que no están autorizados para su venta en el país.

¿Dónde conviene llevar los medicamentos durante el viaje?

Los especialistas recomiendan transportar los tratamientos importantes en el equipaje de mano.

Esto permite acceder fácilmente al medicamento durante el vuelo y evita quedarse sin él si la maleta facturada se extravía o llega con retraso.

Viajar a Estados Unidos: medicamentos esenciales deben ir en equipaje de mano, recomienda guía. #Viajes https://t.co/wLCIh4OYgT pic.twitter.com/bODm2n99fP — Uno TV (@UnoNoticias) July 14, 2026

Si todavía tienes dudas sobre cómo organizar tus tratamientos, puedes consultar la guía sobre dónde llevar los medicamentos al viajar a Estados Unidos, ya sea en la maleta o en el equipaje de mano, donde se explican las recomendaciones de las autoridades estadounidenses.

Recomendaciones antes de viajar con medicamentos a Estados Unidos

Antes de salir de viaje, las autoridades recomiendan comprobar si el medicamento está autorizado en Estados Unidos y preparar la documentación necesaria.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Llevar únicamente la cantidad necesaria para el viaje

Mantener los medicamentos en su envase original

Conservar la receta médica cuando exista

Llevar una carta del médico si el tratamiento lo requiere

Consultar las normas de la FDA y CBP antes del viaje

Prepararse con anticipación puede evitar retrasos en la aduana y facilitar el ingreso al país cuando se viaja con medicamentos para uso personal.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.