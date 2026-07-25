California preparará un pasaporte laboral para trabajadores sin título

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El estado de California prepara un nuevo “pasaporte laboral” que permitirá a trabajadores sin título universitario demostrar sus habilidades y experiencia profesional ante posibles empleadores.

La iniciativa busca que las capacidades adquiridas mediante años de trabajo, capacitación técnica o certificaciones tengan mayor peso durante los procesos de contratación.

La propuesta está dirigida especialmente a trabajadores que han desarrollado una carrera profesional fuera de las universidades, pero que pueden tener dificultades para acceder a ciertos empleos porque no cumplen con requisitos académicos tradicionales.

PRESS RELEASE from @CAgovernor: California’s Career Passport to connect qualified workers to employment, with or without a four-year degree.



Details: https://t.co/TfWcQtqXEV. pic.twitter.com/yXgDPmj7Jx — California Community Colleges (@CalCommColleges) June 18, 2026

¿Qué es el pasaporte laboral que prepara California?

El “pasaporte laboral” funcionaría como un registro digital donde una persona podría reunir información sobre su trayectoria profesional y las competencias que ha desarrollado.

En lugar de enfocarse únicamente en un diploma universitario, esta herramienta permitiría mostrar elementos como:

Experiencia laboral acumulada

Certificaciones profesionales

Cursos de capacitación

Habilidades técnicas

Programas de formación completados

Competencias adquiridas en empleos anteriores

La idea es que un trabajador pueda presentar una imagen más completa de su preparación y que los empleadores tengan acceso a información que normalmente no aparece en un currículum tradicional.

Por ejemplo, una persona con varios años de experiencia en mantenimiento industrial, construcción, tecnología o manufactura podría demostrar sus conocimientos mediante certificaciones y experiencia comprobable, aunque no tenga una licenciatura.

¿Quiénes podrían beneficiarse del pasaporte laboral en California?

Entre los posibles beneficiarios se encuentran:

Personas que comenzaron a trabajar después de terminar la secundaria

Trabajadores de oficios especializados

Empleados capacitados dentro de una empresa

Personas que completaron programas técnicos o cursos profesionales

Trabajadores que buscan cambiar de industria

En muchos de estos campos, las empresas necesitan personal con conocimientos específicos, pero algunos candidatos quedan fuera de los procesos de selección por no cumplir con requisitos académicos tradicionales.

¿Por qué California quiere cambiar la forma de contratar trabajadores?

Durante los últimos años, organizaciones laborales y expertos en empleo han señalado que algunos requisitos universitarios pueden convertirse en una barrera para personas que sí cuentan con las habilidades necesarias.

El enfoque basado en competencias busca responder una pregunta distinta durante una contratación: no solo qué estudió una persona, sino qué puede hacer.

¿El pasaporte laboral reemplazará un título universitario?

No. La herramienta no sustituirá los títulos universitarios cuando una profesión requiere una formación específica o una licencia oficial.

El pasaporte laboral estaría orientado principalmente a empleos donde la experiencia, la capacitación técnica y las certificaciones pueden demostrar que una persona está preparada para realizar una función.

Su objetivo no es eliminar la educación universitaria, sino ofrecer otra vía de reconocimiento para trabajadores que adquirieron conocimientos por diferentes caminos.

¿Cuándo estará disponible el pasaporte laboral en California?

El programa todavía se encuentra en una etapa de desarrollo y las autoridades deben definir detalles sobre su funcionamiento.

Entre los aspectos pendientes están:

Qué plataforma utilizarán los trabajadores

Qué certificaciones serán reconocidas

Qué empresas participarán

Cómo se verificará la experiencia laboral

Qué instituciones estarán encargadas de validar las habilidades

California ha impulsado en los últimos años programas de capacitación laboral y educación técnica para responder a la falta de trabajadores en sectores estratégicos.

El pasaporte laboral formaría parte de ese esfuerzo para conectar la formación profesional con oportunidades de empleo.

¿Cómo podría ayudar a quienes buscan trabajo en California?

Un pasaporte laboral podría permitir que una persona reúna en un solo lugar su historial profesional y presente pruebas de sus habilidades antes de una entrevista.

Para trabajadores inmigrantes, personas que cambiaron de carrera o empleados que aprendieron mediante experiencia práctica, una herramienta de este tipo también podría facilitar la forma en que presentan su trayectoria profesional.

El desafío para California será lograr que este sistema sea reconocido por empleadores y trabajadores, y que realmente se convierta en una alternativa efectiva para quienes tienen habilidades comprobables pero no un título universitario.

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