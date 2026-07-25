Detenciones de ICE sin cámara corporal: qué dice la política oficial de Estados Unidos

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Deportaciones rápidas en Estados Unidos. Foto creada con Leonardo.ai.

Cada vez que se viraliza un operativo de inmigración surge la misma pregunta entre miles de familias hispanas: ¿los agentes de ICE están obligados a grabar las detenciones con cámaras corporales? La respuesta es más compleja de lo que parece. La política oficial sí establece que deben activarlas al inicio de las acciones de cumplimiento de la ley, pero también contempla excepciones y una realidad incómoda: no todos los oficiales cuentan con estos dispositivos.

La discusión volvió a cobrar fuerza en julio de 2026, después de que la Associated Press informara que los agentes involucrados en el tiroteo fatal del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, en Houston, no llevaban cámaras corporales. Días después, el Portland Press Herald reportó una situación similar en Maine, donde murió el colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero durante un operativo de ICE. Ambos casos reavivaron el debate sobre la transparencia en las detenciones migratorias.

¿Qué dice la política de ICE sobre las cámaras corporales durante una detención?

La respuesta está en la Directiva 19010.3, emitida por ICE el 19 de febrero de 2025. De acuerdo con ese documento, los agentes que ya cuentan con una Body Worn Camera (BWC) deben activarla al comenzar una actividad de cumplimiento de la ley y mantenerla encendida hasta que el procedimiento concluya.

La medida forma parte de la política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para fortalecer la rendición de cuentas y la confianza pública. Cuando anunció la actualización, ICE explicó que las cámaras deben utilizarse en situaciones como:

Arrestos en la vía pública.

Ejecución de órdenes de arresto o deportación.

Registros relacionados con una detención.

Interacciones con el público durante operativos.

Respuesta a emergencias.

Al mismo tiempo, la agencia aclara que no pueden utilizarse para grabar únicamente a personas que ejercen derechos protegidos por la Primera Enmienda, ni en determinadas circunstancias, como procedimientos judiciales o algunos espacios médicos.

¿Qué ocurre si un agente de ICE no activa su cámara corporal?

La directiva interna es clara en este punto. Si un agente que ya tiene asignada una cámara corporal no la activa, debe presentar una explicación por escrito en la que justifique por qué no grabó el procedimiento.

Las excepciones existen, pero son limitadas. La política contempla casos en los que encender la cámara podría poner en riesgo la seguridad de una operación o revelar técnicas de investigación sensibles.

Ahora bien, una cosa es la norma y otra lo que sucede en el terreno.

Según declaró el director interino de ICE, David Venturella, a la congresista Sylvia García, menos de un tercio de los agentes de la agencia en todo el país había recibido cámaras corporales hasta julio de 2026, un dato revelado por la Associated Press. Es decir, muchos oficiales todavía realizan operativos sin este equipo porque simplemente no les ha sido entregado.

¿Por qué genera tanta polémica que una detención de ICE no quede grabada?

La ausencia de imágenes no convierte automáticamente una detención en ilegal. Sin embargo, sí dificulta reconstruir lo ocurrido cuando existe una denuncia por uso excesivo de la fuerza o cuando un operativo termina con personas heridas o fallecidas.

Eso ocurrió en los casos de Houston y Maine. En ambos episodios, la falta de grabaciones limitó una de las herramientas más importantes para verificar la secuencia de los hechos de manera independiente.

Paradójicamente, ICE reconoce en su propia política que las cámaras corporales buscan aumentar la transparencia, fortalecer la confianza pública y mejorar la rendición de cuentas. No obstante, la misma agencia admite que la implementación todavía es gradual porque no dispone de suficientes dispositivos para todo su personal.

Para muchas familias inmigrantes, conocer esta diferencia entre la política oficial y la realidad operativa puede ser tan importante como entender cualquier otro derecho durante un encuentro con las autoridades migratorias.

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