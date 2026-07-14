Nueva York estrena el prefijo 465: descubre si afectará tu número de teléfono

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NY estrenó nuevo prefijo en la marcación de teléfono. Foto Leonardo.ai.

Si alguna vez pensaste que los números telefónicos eran prácticamente infinitos, Nueva York acaba de demostrar lo contrario. La ciudad estrenó el prefijo 465 para responder al crecimiento constante de nuevas líneas telefónicas y dispositivos conectados. La buena noticia es que, si ya tienes un número, no tendrás que cambiarlo.

A partir del 18 de junio de 2026, el nuevo código comenzó a estar disponible para ciertas zonas de la ciudad, después de que las autoridades estatales aprobaran su incorporación para evitar que se agotaran las combinaciones disponibles.

¿Dónde se utilizará el nuevo prefijo?

El anuncio no significa que toda la ciudad cambiará de código. Nueva York estrena el prefijo 465 como un código “overlay”, es decir, un prefijo adicional que convivirá con otros ya existentes.

El nuevo código cubrirá las mismas áreas donde actualmente operan los prefijos 718, 347, 917 y 929, por lo que podrá asignarse a nuevas líneas en:

El Bronx

Brooklyn

Queens

Staten Island

Marble Hill, la zona de Manhattan integrada al sistema telefónico del Bronx

El resto de Manhattan seguirá utilizando principalmente los prefijos 212, 332, 646 y 917, por lo que el 465 no llegará a esa parte del distrito.

La decisión fue respaldada por la Comisión de Servicio Público del estado de Nueva York, después de que las compañías telefónicas alertaran sobre el rápido agotamiento de los números disponibles. Su presidente, Rory M. Christian, explicó, en declaraciones recogidas por el New York Post, que el crecimiento económico y la intensa actividad en el área metropolitana hicieron indispensable incorporar un nuevo código.

¿Qué cambia para quienes ya tienen un número de teléfono?

La respuesta tranquiliza a millones de usuarios: prácticamente nada.

Las autoridades fueron claras al explicar que el prefijo 465 no sustituye a ningún código existente. Quienes hoy tienen un número con 718, 347, 917 o 929 seguirán utilizándolo exactamente igual.

El nuevo prefijo sólo comenzará a aparecer en situaciones como:

Nuevas líneas telefónicas

Líneas adicionales.

Cambios de servicio

Nuevas cuentas abiertas después del 18 de junio de 2026

Tampoco cambiarán las tarifas telefónicas, las llamadas locales ni la forma de marcar. Los residentes deberán seguir utilizando el código de área más el número telefónico, como ocurre actualmente.

Además, el servicio 911 y el resto de los números de emergencia continuarán funcionando sin ninguna modificación.

¿Por qué Nueva York hace esta implementación?

Detrás del nuevo código no hay un cambio tecnológico revolucionario. La explicación es mucho más práctica.

Cada prefijo tiene una cantidad limitada de combinaciones posibles y, conforme aumenta la demanda de líneas móviles, números virtuales y dispositivos conectados, esas combinaciones terminan agotándose.

Hoy no sólo las personas necesitan un número telefónico. También lo hacen relojes inteligentes, tabletas con conexión celular, sistemas de seguridad, automóviles conectados, dispositivos del llamado Internet de las Cosas (IoT) y múltiples servicios digitales.

A eso se suma el crecimiento de empresas, oficinas, centros de atención telefónica y plataformas que asignan números locales para operar en la ciudad.

Los reguladores optaron por la estrategia que menos molestias genera: añadir un nuevo prefijo en lugar de obligar a millones de personas a cambiar el que ya utilizan. Es un modelo que Estados Unidos ha aplicado durante años cuando una región se queda sin numeración disponible.

Puede parecer un cambio menor. Sin embargo, la llegada del prefijo 465 es otro reflejo de cómo evoluciona la infraestructura de las telecomunicaciones en una ciudad que sigue creciendo, tanto en población como en la cantidad de dispositivos que dependen de un simple número telefónico para mantenerse conectados.

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