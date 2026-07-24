Venezolanos en el exterior y sin pasaporte pueden tramitar un documento de viaje para volver a su país

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El documento de viaje puede tramitarse en línea. Foto: Imagen creada con IA

Los venezolanos que residen en el exterior y no cuentan con un pasaporte, porque está vencido, dañado o extraviado, ahora pueden tramitar un documento electrónico de viaje que les permite regresar a Venezuela.

El Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores (MPPRE) habilitó un portal ciudadano donde los solicitantes deben registrarse con su cédula de identidad venezolana y un correo electrónico.

Cabe aclarar que el documento de viaje no es un pasaporte, sino un salvoconducto o permiso temporal con chip biométrico que los venezolanos pueden tramitar de forma digital y que funciona exclusivamente para regresar a su país de origen.

Debido al doble terremoto que devastó la zona centro-norte del país, y que ha dejado más de 5 mil fallecidos, muchos venezolanos desean volver y prestar ayuda. A casi un mes de los sismos, Venezuela enfrenta el reto de reconstruir infraestructura y viviendas.

¿Cuánto dinero cuesta el documento de viaje?

Vicky Herrera de Díaz, presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (AVAVIT), explicó que la tramitación del documento de viaje tiene un costo de 60 dólares.

“Se hace de manera electrónica, llega al correo y con ese documento, validando con la aerolínea, puede viajar a Venezuela”, dijo Herrera para un reporte de TVV Network.

“Las aerolíneas habían impedido el uso de estos documentos, pero en este momento lo están permitiendo. Es decir, que ya es oficialmente aceptado, cosa que aplaudimos y que es importante, porque la gente lo necesitaba”, expresó.

¿Cómo tramitar el documento de viaje para volver a Venezuela?

Una vez que te registres en el portal ciudadano, completando el formulario, recibirás un mensaje en el correo electrónico para activar tu cuenta. El enlace expira en 24 horas, así que procura hacerlo de inmediato.

Ahora podrás ingresar a un “dashboard” donde puedes visualizar todos los trámites, incluyendo los que están “en proceso” y “realizados”.

Para iniciar el trámite de tu documento de viaje, haz clic en “nueva solicitud” y se desplegará la primera página del proceso.

Datos del titular del documento

Aquí debes completar todos los campos obligatorios, seleccionar el “motivo de emisión”, que puede ser “pasaporte vencido”, y adjuntar una foto tipo carnet en formato JPG o PNG que no supere los 3MB.

En este apartado debes indicar el medio de transporte, además del itinerario de vuelo, que significa la información de la ruta.

“Si su viaje incluye conexiones, utilice el botón “+ Agregar” ruta de escala para registrar cada tramo de su viaje”, apunta la guía digital del MPPRE.

Seguidamente, selecciona la compañía aérea o aerolínea, el número de vuelo, el código y los datos de “Ciudad y país de salida y llegada”. También debes añadir la fecha y hora exacta del vuelo que aparece en tu boleto de viaje.

Finalmente, aunque es opcional, puede apuntar el nombre y número de teléfono de un contacto de emergencia.

Verificación de datos

Ahora se desplegará toda la información que escribiste, de modo que puedas verificar y confirmar que todos los datos son correctos. La guía advierte que después no pueden ser modificados.

Proceso de pago en línea

Finalmente, es momento de pagar los 60 dólares que exige el documento de viaje, aportando todos los datos bancarios requeridos.

“El pago se procesa de forma segura a través de la pasarela de Bancamiga”, indica la guía. Se trata de una entidad bancaria venezolana que opera en el país desde 2007.

Es fundamental que el correo electrónico y teléfono móvil en este apartado hayan sido registrados ante el banco.

Completado todo el proceso, en tu correo electrónico (el que proporcionaste inicialmente para registrarte) recibirás la aprobación del documento de viaje y el PDF del mismo, que posee tu foto, datos personales y el código QR que será escaneado en la aerolínea para validarlo.

Las autoridades venezolanas aclaran que el documento pierde su validez cuando ya estás en Venezuela. “Es válido únicamente para viajar con destino final a la República Bolivariana de Venezuela bajo el itinerario declarado”, sentencia la guía.