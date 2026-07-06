Tormentas y ola de calor dejan a cientos de miles sin electricidad en EE. UU.

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Filadelfia y Nueva Jersey fueron algunas de las zonas más afectadas. Foto: AFP

Una ola de calor histórica azotó el este de Estados Unidos durante el fin de semana de su aniversario 250. El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo una alerta de calor extremo activa en la región de Filadelfia y el sur de Nueva Jersey por el riesgo de temperaturas peligrosas, de acuerdo con la oficina de Filadelfia/Mount Holly del Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Las tormentas que acompañaron el calor extremo derribaron árboles y rompieron líneas eléctricas en el Medio Oeste y el Noreste, y cerca de un millón de personas se quedaron sin electricidad en cuestión de horas. El fenómeno obligó a cancelar o retrasar desfiles y actos oficiales por el 4 de julio en ciudades como Washington D. C. y Filadelfia.

Ese mismo fin de semana, PJM Interconnection, el operador de la red que abastece a 13 estados y el Distrito de Columbia, advirtió que la demanda podría superar un récord de casi dos décadas.

Según PJM, la carga llegó a un estimado de 166 mil 241 megavatios el 2 de julio, por encima del récord de 165 mil 563 megavatios fijado en 2006. El gobierno federal ya había activado órdenes de emergencia para evitarlo, pero eso no impidió que las tormentas dejaran tramos enteros de varios estados a oscuras.

¿Qué estados registraron más apagones por la tormenta?

Michigan y Pensilvania concentraron buena parte de los cortes de luz. Matt Paul, presidente y director de operaciones de DTE Electric, explicó en un comunicado directo a sus clientes, y retomado con Click on Detroit, que las tormentas del viernes por la noche trajeron ráfagas de viento de más de 60 millas por hora que derribaron árboles sobre líneas y postes en el sureste de Michigan.

Detroit News reportó que el total estatal llegó a superar los 450 mil clientes sin luz en su punto más alto, mientras que solo DTE contabilizó más de 325 mil. En Nueva Jersey, ráfagas de hasta 70 millas por hora tumbaron cientos de árboles y obligaron a Amtrak a cancelar varios trenes, según CBS News. Las autoridades de Wisconsin, por su parte, atendían la misma noche una tragedia distinta: tres menores murieron tras el volcamiento de una lancha en el lago Geneva durante una tormenta repentina.

12:08pm CDT #SPC Day2 Outlook Slight Risk: over parts of the Northern Plains https://t.co/Y1WiOd8m1i pic.twitter.com/HFbqKJdH42 — NWS Storm Prediction Center (@NWSSPC) July 6, 2026

Los estados con mayor número de reportes de apagones durante el fin de semana fueron:

Michigan, con más de 450 mil clientes afectados en el pico de la tormenta

Pensilvania, entre los más golpeados junto con Michigan

Nueva Jersey, con cientos de árboles caídos y trenes de Amtrak cancelados

Wisconsin, Illinois, Ohio y Nueva York, con cortes reportados durante el fin de semana

¿Qué medidas tomó el gobierno para evitar apagones masivos?

El secretario de Energía, Chris Wright, firmó dos órdenes de emergencia bajo la sección 202(c) de la Ley Federal de Energía, según confirmó el Departamento de Energía de EE. UU.

PJM Interconnection detalló en su propio boletín que esas órdenes lo autorizaban a exigir que los centros de datos con más de 50 megavatios de consumo cambiaran a generadores propios ante una emergencia, además de activar alertas de máxima generación y de manejo de demanda para el 2 y 3 de julio. Hospitales, centros de emergencia 911 y plantas de tratamiento de agua quedaron exentos de cualquier corte programado.

¿Cómo sigue la situación días después de la tormenta?

Para este lunes, el número de clientes sin electricidad en todo el país había bajado a poco más de 76 mil, de acuerdo con el conteo en tiempo real de PowerOutage.us, una fracción de los cerca de un millón que se reportaron el fin de semana. En Michigan, el estado más golpeado, DTE Energy reportaba la mañana de este lunes más de 81 mil clientes todavía sin luz, según el propio comunicado de la empresa a sus usuarios, con la meta de restablecer el 95% del servicio antes de que termine el día.

Cientos de cuadrillas de 12 estados y Canadá viajaron a Michigan para acelerar la reconexión, aunque algunas zonas rurales todavía esperaban su turno. El riesgo que representa el calor extremo para eventos masivos al aire libre ya había sido advertido meses atrás de cara al Mundial 2026, y este episodio volvió a ponerlo en evidencia.

Mientras algunas ciudades del este vivieron sus tradicionales celebraciones del 4 de julio a oscuras o bajo alertas de tormenta, otras lograron sacar adelante sus planes sin mayores contratiempos.

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