El reality “Operación Triunfo” llega a Estados Unidos en el verano: lo que se sabe

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David Bisbal será jurado de “Operación Triunfo”. Foto: Tommaso Boddi / AFP

“Operación Triunfo” se convirtió en un fenómeno televisivo para lanzar carreras musicales desde su estreno en España en 2001. El reality show debutará en Estados Unidos con un formato similar luego de más de dos décadas.

El programa arrancará el próximo 7 de julio, con transmisiones de la cadena Telemundo y bajo el nombre oficial “Operación Triunfo Estados Unidos”. Los episodios se emitirán a diario, a partir de las 7:00 pm ET y 6:00 pm C.

Los participantes se enfrentarán semanalmente en una gran gala musical que será epicentro de la competencia. La actriz mexicana Natalia Téllez, protagonista de la serie de ViX “Profe infiltrado”, se encargará de conducir el reality show.

Asimismo, David Bisbal formará parte del jurado. El cantante español anunció recientemente que homenajeará a los grandes intérpretes de la música en español con un disco y un tour llamado ‘Eternos 2026’.

¿De qué trata “Operación Triunfo Estados Unidos”?

El programa introduce un reto adicional a la competencia vocal en el escenario y la formación artística: la convivencia de los participantes. Este formato ya se ha hecho habitual en los realities, adoptando la fórmula de ‘La Casa de los Famosos’, programa en el que participó el político Sergio Mayer y fue eliminado en la tercera semana.

Los competidores que fueron seleccionados en la masiva audición tendrán que vivir juntos en una academia. Allí recibirán entrenamientos profesionales en distintas áreas de la música y el espectáculo, para luego reflejar su aprendizaje y talento en los programas.

Las audiciones tuvieron lugar en Miami, Los Ángeles y Puerto Rico, hace algunos meses, y terminaron con una especial en Nueva York, el pasado 11 de abril.

Los concursantes no han sido anunciados por Telemundo hasta el momento, por lo que se espera que cada uno tenga su debida presentación en el episodio de estreno.

“Una verdadera plataforma de transformación”

Cada uno de los prospectos deberá cumplir con presentaciones semanales frente al público y un jurado encargado de evaluar el desempeño a lo largo de la temporada. Asimismo, la audiencia juega un papel importante a través de las votaciones que definen quiénes continúan y quiénes son eliminados.

“La esencia de ‘Operación Triunfo’ se mantiene intacta, que ha sido clave para su éxito global. Su magia radica en que no es solo una competencia de canto, sino una verdadera plataforma de transformación”, dijo a Billboard Javier Pons, director de Contenidos y Jefe de Telemundo Studios.

Telemundo emitirá el reality show en su sitio web y en la aplicación disponible para iOS y Android, además de sus canales de televisión. Asimismo, la app Peacock ofrecerá los capítulos en diferido.

El equipo de producción espera repetir el acierto en su formato para Estados Unidos tras el éxito de ‘Operación Triunfo’ en España, en más de 10 temporadas. “Atrévete a triunfar”, marca el eslogan en su cuenta de Instagram.

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