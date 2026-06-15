“Envidiosa”: las frases, costumbres y situaciones más latinas de la serie

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Griselda Siciliani da vida a “Vicky” en “Envidiosa”. Foto: KEVIN WINTER / AFP

Tras cuatro exitosas temporadas, la serie argentina de Netflix “Envidiosa” conquistó al público hispano en los Estados Unidos. Divertida, colorida, folclórica y con situaciones cotidianas en Latinoamérica con las que su audiencia inevitablemente se identificó y conectó.

En la trama, la actriz Griselda Siciliani le da vida a “Victoria Mori ‘Vicky’”, una diseñadora de interiores rumbo a los 40 años de edad que siente que su plan de vida está atrasado. Ella repite su deseo de casarse, consolidar una relación donde se sienta plena y tener hijos antes de que el reloj biológico se lo impida.

En medio de esta combinación de drama y comedia romántica, a través de una terapia psicológica, un amor sano y sus incondicionales amigas, “Vicky” alcanza la madurez emocional que conmueve a la audiencia.

Además, las escenas conducen a una serie de tradiciones y anécdotas que son propias de la cultura latina, especialmente argentina.

Las frases, costumbres y situaciones más latinas de “Envidiosa”

1. “¿Será que me va a dejar el tren?”

Aunque nunca menciona la frase al pie de la letra, desde el minuto uno se puede notar que el lío principal de “Vicky” es que siente que, para su edad, está atrasada en las metas que tenía planificadas para su vida.

Esta situación suele ser común en Latinoamérica, donde la presión social y la autoexigencia llevan a las personas a pensar que los trenes de la vida se les están yendo, especialmente a las mujeres. Vicky siente que el “tren del matrimonio” se le puede ir pronto y no sabe dónde ubicarlo ni cómo subirse.

2. La relación de “Vicky” con su psicóloga

Para los latinos ir a terapia psicológica sigue siendo un tabú, incluso una “vergüenza”. Sin embargo, también están los que se animan a intentarlo, pero sin reflexionar o seguir los consejos de especialistas.

Las escenas más icónicas de “Envidiosa” se dan en el consultorio psicológico, entre “Vicky” y “Fernanda”, interpretada por la actriz Lorena Vegas. La protagonista suele hacer todo lo contrario de lo que indica la terapia. Sin embargo, a medida que avanza la trama sus consejos se vuelven una guía para su sanidad emocional.

3. “Panchos”, mate, cerveza y más

A lo largo de la serie, se pueden apreciar múltiples escenas donde las comidas y bebidas típicas de Argentina son protagonistas. Por ejemplo, los populares “panchos” callejeros que Vicky y Matías comparten. La historia también muestra bebidas cotidianas como el mate, los tragos sociales, milanesas y más.

Particularmente en Argentina, no hay quien viva sin su mate, desde el propio Lionel Messi hasta el ciudadano más común llevan el mate a todos lados. “Envidiosa” no es la excepción.

Durante la historia se puede ver un mate cuando está nerviosa, cuando se junta con las amigas, cuando está contenta. Lo mismo sucede con un “pancho” en la calle, que se refiere al perro caliente que los argentinos se comen en cualquier carrito o puesto de comida rápida.

En otros países como Chile, Colombia, Perú o Venezuela pasa exactamente lo mismo: las arepas, los completos (la versión chilena de un hot dog), el pan con chicharrón y las empanadas.

4. Musicalización indie y pop alternativo argentino

Algo que definitivamente le da un toque especial y muy latino a las escenas de “Envidiosa” son las canciones que se emplearon. El estilo indie y pop argentino con temas como “Sabés!”, de Bestia Bebé, “Serenidad”, de Feli Colina y “Quiero estar entre tus Cosas” de Daniel Melero.

5. Dinámicas familiares

Vicky y su hermana Caro son abandonadas por su padre cuando eran niñas. Teresa, mamá de ambas, se encarga de cuidarlas y al mismo tiempo mantenerlas, por lo que pasa poco tiempo de calidad con ellas. Al crecer, Vicky siente que todas sus inseguridades son a raíz de su papá y mamá.

Este tipo de situaciones y dinámicas suelen ser recurrentes en Latinoamérica, donde las madres son catalogadas “todoterreno” cuando hay un abandono o descuido de la figura paterna. Y pese a que constantemente Vicky se lo reprochaba a su mamá, después empatiza con ella.

6. “La chica quilombo”

La actriz argentino-japonesa Débora Nishimoto interpreta a “Mei”, amiga de Matías, el eterno pretendiente de Vicky. En varias oportunidades, Mei se refiere a Vicky como “la chica quilombo”, porque cada vez que aparece, los problemas la persiguen.

“Quilombo” es un término muy utilizado en Argentina, Paraguay y Bolivia para describir situaciones confusas, problemas, líos o desorden.

Generalmente, las series latinas buscan ofrecer detalles alusivos a la cultura latina. Sucede también con las historias colombianas, mexicanas y venezolanas, siendo un gancho para los usuarios por el dialecto, las comidas, canciones e incluso el nivel actoral. “Envidiosa” se suma a esa lista de éxitos hispanos en Netflix.