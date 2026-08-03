Asistencia en Efectivo de la HRA en Nueva York: quién califica y cómo solicitarla en 2026

GENERANDO AUDIO...

Foto generada con Gemini

La ciudad de Nueva York mantiene un programa de asistencia en efectivo (Cash Assistance) que puede entregar pagos dos veces al mes a hogares elegibles, incluidos algunos inmigrantes que cumplen los requisitos establecidos.

El beneficio, administrado a través de la Administración de Recursos Humanos (HRA), se entrega mediante una tarjeta EBT y puede utilizarse para cubrir gastos cotidianos como alimentos, ropa, transporte y otras necesidades básicas.

¿Qué es la asistencia en efectivo de Nueva York y cómo funciona?

El programa Cash Assistance incluye dos modalidades principales: Family Assistance (FA) y Safety Net Assistance (SNA).

Family Assistance (FA) está dirigido a familias con hijos menores dependientes y utiliza fondos federales del programa Temporary Assistance for Needy Families (TANF).

Safety Net Assistance (SNA) está financiado por el estado de Nueva York y atiende a personas sin hijos dependientes. También cubre a familias que ya no cumplen los requisitos para continuar dentro del programa Family Assistance.

Según LawHelpNY y la New York City Bar Association, ambos programas evalúan ingresos, recursos económicos, residencia, composición familiar y estatus migratorio.

Los inmigrantes indocumentados no son elegibles para recibir asistencia en efectivo para ellos mismos bajo estos programas. Sin embargo, pueden solicitar ayuda para sus hijos menores si los niños tienen un estatus migratorio que permita recibir el beneficio.

¿Cómo Nueva York entrega asistencia en efectivo dos veces al mes?

La ayuda puede incluir una asignación básica en efectivo, fondos para necesidades personales y apoyos adicionales para energía o vivienda.

El dinero se entrega dos veces al mes mediante una tarjeta EBT (Electronic Benefit Transfer), similar a una tarjeta de débito. La tarjeta puede utilizarse en cajeros automáticos y comercios autorizados para cubrir gastos cotidianos del hogar. En algunos casos, una parte del beneficio puede enviarse directamente al arrendador para garantizar la permanencia de la familia en la vivienda.

El monto no es fijo: depende del número de integrantes, ingresos familiares, recursos disponibles y situación habitacional del solicitante.

Bajo Family Assistance, los adultos pueden recibir beneficios por un máximo de 60 meses durante toda su vida.

En Safety Net Assistance, la ayuda en efectivo suele limitarse a dos años para los beneficiarios.

Después de ese periodo, el apoyo puede continuar mediante beneficios no monetarios, como pagos directos de alquiler o servicios básicos.

El monto no es igual para todos los hogares. Depende del número de integrantes, ingresos, situación familiar y condiciones de vivienda.

¿Los migrantes pueden solicitar esta ayuda económica en Nueva York?

Sí, algunos inmigrantes pueden solicitar asistencia en efectivo, aunque no todos califican.

La Oficina del Alcalde para Asuntos de Inmigrantes de Nueva York explica que las personas no ciudadanas pueden acceder a ciertos beneficios públicos cuando cumplen los requisitos del programa.

Además, los solicitantes tienen derecho a recibir servicios de interpretación gratuitos durante el proceso, independientemente de su dominio del inglés.

La elegibilidad depende de factores como:

Tipo de situación migratoria

Ingresos del hogar

Número de personas en la familia

Circunstancias específicas del solicitante

Por eso, una persona no debería asumir automáticamente que no puede solicitar el beneficio solo por ser inmigrante.

¿Cuánto dinero puede recibir una familia cada dos semanas?

Los pagos pueden variar según cada caso. LawHelpNY indica que una familia puede recibir una asignación básica en efectivo cada dos semanas, además de otros apoyos dependiendo de sus necesidades.

Por ejemplo, una familia de cuatro integrantes en ciertas modalidades puede recibir más de 400 dólares cada dos semanas cuando se suman diferentes asignaciones. El monto final depende de la evaluación realizada por HRA al momento de aprobar la solicitud.

¿Cómo funciona la asistencia en efectivo para familias migrantes en refugios?

Muchas familias migrantes que viven en refugios de Nueva York pueden solicitar este tipo de ayuda si cumplen los requisitos. En estos casos, el beneficio puede incluir una asignación básica quincenal y fondos adicionales para necesidades personales.

Cuando un refugio no cuenta con cocina ni ofrece comidas suficientes, la ayuda puede incluir una asignación adicional destinada a cubrir gastos de alimentación. Según LawHelpNY, estos pagos buscan ayudar a cubrir necesidades básicas mientras las familias atraviesan una situación económica vulnerable.

¿Dónde se puede solicitar Cash Assistance en Nueva York?

Las personas interesadas pueden iniciar el proceso mediante ACCESS HRA, la plataforma oficial de la ciudad para solicitar beneficios.

También pueden acudir a oficinas de HRA o buscar orientación con organizaciones comunitarias que ofrecen apoyo para completar los formularios.

Antes de presentar la solicitud, es recomendable reunir documentos como:

Identificación disponible

Información sobre ingresos

Datos de vivienda

Documentos de los integrantes del hogar

La asistencia en efectivo no es un pago automático para todos los migrantes, pero puede representar un apoyo importante para quienes cumplen las condiciones del programa.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.