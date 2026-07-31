Caso “DACA mother”: Jessica Treviño demanda al Gobierno federal por su deportación a México pese a tener estatus vigente

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Jessica Treviño, una inmigrante mexicana beneficiaria del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), demandó al Gobierno de Estados Unidos después de haber sido deportada a México pese a que su protección migratoria seguía vigente hasta abril de 2027.

De acuerdo con Associated Press, la mujer busca que un juez federal ordene su regreso al país y determine si las autoridades violaron las protecciones que le otorgaba DACA.

El caso ha llamado la atención de organizaciones defensoras de inmigrantes porque plantea una pregunta que preocupa a cientos de miles de beneficiarios del programa: ¿qué ocurre cuando una persona con DACA vigente termina bajo custodia de las autoridades migratorias?

New: An RGV mother deported to Mexico despite having DACA filed a lawsuit against the federal government after it notified her it would be terminating her DACA status because of “unauthorized travel” stemming from her deportation. https://t.co/UwvoDaYPA8 — Valerie Gonzalez (@ValOnTheBorder) July 30, 2026

¿Quién es Jessica Treviño y por qué la deportaron?

De acuerdo con Associated Press, Jessica Treviño llegó a Estados Unidos cuando tenía 7 años y posteriormente obtuvo protección mediante DACA, programa que permite a ciertos inmigrantes que ingresaron al país siendo menores de edad permanecer y trabajar legalmente por periodos renovables.

Treviño vivía en Texas junto con su esposo y sus tres hijos, quienes son ciudadanos estadounidenses.

Sin embargo, ambos fueron detenidos por agentes migratorios a finales de 2025 y posteriormente enviados a México.

La demanda sostiene que, al momento de la deportación, Jessica mantenía vigente tanto su autorización de permanencia como su permiso de trabajo, por lo que su expulsión no debió ejecutarse.

¿Por qué Jessica Treviño demandó al Gobierno de Estados Unidos?

Según la demanda presentada ante un tribunal federal de Texas, la deportación violó las protecciones otorgadas por DACA.

De acuerdo con Associated Press, la defensa argumenta que el Gobierno ejecutó la expulsión pese a conocer que la mujer conservaba un beneficio migratorio activo.

La demanda solicita que el tribunal declare ilegal la deportación, ordene facilitar el regreso de Jessica Treviño a Estados Unidos y restablezca plenamente los beneficios de DACA.

El abogado de Treviño sostiene que la propia deportación fue utilizada posteriormente como argumento para intentar cancelar el programa que protegía a su clienta.

A Texas mother of three who was deported to Mexico is suing the federal government while seeking her immediate return to the United States. https://t.co/oikvNf7Fau — Newsweek (@Newsweek) July 31, 2026

¿Qué respondió el Gobierno sobre la cancelación de DACA?

Los documentos citados por Associated Press muestran que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) notificó a Treviño su intención de cancelar DACA porque realizó un supuesto viaje no autorizado fuera del país.

Sin embargo, la fecha señalada corresponde exactamente al día en que fue deportada por las propias autoridades migratorias.

Para la defensa, ese argumento resulta contradictorio porque la salida de Estados Unidos no fue voluntaria, sino consecuencia directa del operativo ejecutado por el Gobierno.

¿Puede ICE detener a una persona con DACA?

Tener DACA vigente reduce significativamente el riesgo de deportación.

Pero no impide que una persona pueda ser detenida por autoridades migratorias en determinadas circunstancias.

El programa protege contra la deportación mientras permanezca vigente y el beneficiario continúe cumpliendo los requisitos establecidos por USCIS.

No obstante, organizaciones defensoras de inmigrantes recomiendan que quienes tengan DACA mantengan siempre copia de sus documentos migratorios y busquen asesoría legal inmediata si son detenidos.

¿Qué ocurre actualmente con DACA?

El programa continúa vigente para quienes ya cuentan con protección y pueden renovar sus beneficios conforme a las reglas actuales.

Sin embargo, DACA permanece sujeto a diversos procesos judiciales que mantienen incertidumbre sobre su futuro.

Mientras tanto, las solicitudes iniciales siguen limitadas debido a litigios federales que continúan abiertos.

¿Qué puede pasar ahora con Jessica Treviño?

El tribunal federal deberá decidir si la deportación respetó las protecciones que otorga DACA.

Si la demanda prospera, el Gobierno podría verse obligado a facilitar el regreso de Treviño a Estados Unidos y restablecer plenamente su estatus migratorio.

Mientras el proceso continúa, Jessica permanece en México, separada de sus hijos, quienes continúan viviendo en Texas.

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