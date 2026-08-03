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Cruzar la frontera con medicamentos requiere mucha atención. Foto Leonardo.ai.

Cruzar la frontera con medicamentos comprados en México parece algo cotidiano para miles de personas. Sin embargo, un frasco de pastillas puede convertirse en el motivo de una confiscación o incluso de una investigación si no cumple con las reglas de Estados Unidos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) mantiene controles estrictos y algunos fármacos aparecen una y otra vez entre los decomisos realizados en los puertos de entrada.

¿Cuáles son los medicamentos mexicanos que más confisca la CBP al entrar a Estados Unidos?

Los casos reportados por la CBP, así como investigaciones difundidas por Telemundo y medios locales como KTSM, muestran un patrón claro: la mayoría de los medicamentos retenidos pertenecen a categorías sujetas a un fuerte control en Estados Unidos o ingresan sin la documentación requerida.

Entre los medicamentos mexicanos que más confisca la CBP al entrar a Estados Unidos destacan:

Alprazolam , conocido comercialmente como Farmapram o Xanax

, conocido comercialmente como o Clonazepam

Diazepam (Valium)

Tramadol

Fentermina , utilizada para bajar de peso

, utilizada para bajar de peso Antibióticos, como sulfametoxazol o amoxicilina, cuando no cumplen con los requisitos de importación

En septiembre de 2024, oficiales de la CBP en el puerto fronterizo de Presidio, Texas, decomisaron más de 280 cajas de medicamentos con receta ocultas en distintos compartimentos de un vehículo. Entre los productos incautados figuraban tramadol, alprazolam, clonazepam, diazepam, Farmapram, fentermina, Ampigran y sulfametoxazol, según informó la propia agencia a través de un comunicado citado por KTSM.

¿Por qué la CBP decomisa medicamentos comprados en México?

Muchos viajeros creen que el problema está en el medicamento. En realidad, el inconveniente suele ser la forma en que ingresa al país.

La CBP explica que algunos fármacos vendidos legalmente en México contienen sustancias clasificadas por la Administración para el Control de Drogas (DEA) como controladas. Entre ellas se encuentran alprazolam, diazepam, zolpidem y tramadol.

Además, existen otros motivos frecuentes para la confiscación:

No llevar el medicamento en su envase original

No presentar una receta médica válida

Transportar cantidades que exceden el uso personal

Intentar ingresar medicamentos no aprobados por la FDA

No declarar los productos durante la inspección fronteriza

Aunque se trate de un medicamento legítimo, puede ser retenido si el viajero no logra demostrar que es para uso personal. La CBP exige declarar todos los medicamentos al ingresar al país y llevarlos, de preferencia, en su envase original con la etiqueta que muestre el nombre del paciente, el médico y el fármaco —el dato que permite al oficial confirmar que la medicina le pertenece.

Cuando no se conserva ese envase, la recomendación oficial es portar una copia de la receta en inglés o una carta del médico. Los medicamentos con sustancias controladas (calmantes, somníferos, estimulantes) enfrentan requisitos adicionales.

¿Qué cantidad de medicamentos permite ingresar Estados Unidos?

Aunque cada caso es evaluado por los oficiales, las autoridades estadounidenses suelen considerar razonable un suministro para hasta 90 días de tratamiento personal. En algunos medicamentos controlados el margen puede ser menor y diversas guías mencionan límites cercanos a 50 dosis, especialmente cuando no existe documentación suficiente.

Llevar grandes cantidades despierta sospechas de distribución ilegal, aunque exista una receta.

No se trata de una simple formalidad. Las autoridades han decomisado desde miles de tabletas ocultas en vehículos hasta cargamentos completos destinados al mercado ilegal.

¿Qué otros riesgos han detectado las autoridades estadounidenses?

Las investigaciones no solo buscan impedir el ingreso irregular de medicamentos, sino también combatir la venta de productos falsificados.

En una operación realizada en El Paso, Texas, agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) confiscaron 10 mil 617 dosis de medicamentos procedentes de México en tiendas y mercados. De acuerdo con Telemundo, varios productos estaban mal etiquetados o eran falsificaciones destinadas al mercado estadounidense.

El agente especial Francisco B. Burrola advirtió que algunos medicamentos falsificados pueden contener ingredientes peligrosos o dosis potencialmente letales, aun cuando su apariencia sea prácticamente idéntica a la de un producto auténtico.

¿Cómo evitar que la CBP confisque tus medicamentos al entrar a Estados Unidos?

Si necesitas viajar con medicamentos desde México, las autoridades recomiendan seguir algunas medidas básicas:

Transportarlos siempre en su envase original

Llevar la receta médica o una carta del médico, preferentemente en inglés

Declarar los medicamentos durante la inspección

No exceder una cantidad razonable para uso personal

Verificar que el medicamento pueda importarse legalmente a Estados Unidos

Cruzar la frontera con medicamentos no está prohibido en todos los casos. Lo que marca la diferencia es cumplir con las normas de la CBP y de la FDA. Un descuido tan simple como guardar las pastillas en un pastillero sin etiqueta o viajar con más cajas de las necesarias puede convertir un trámite rutinario en un problema legal que nadie quiere enfrentar.

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