Dreamers en Texas: la ley que podría protegerlos está a una firma de lograrse

Se busca dar estatus legal a inmigrantes con años en el país. Foto: AFP

Congresistas demócratas de Texas, entre las que destacan Sylvia Garcia y Veronica Escobar, pidieron un acuerdo migratorio entre ambos partidos que dé estatus legal a inmigrantes con años en el país, y Garcia propuso empezar con la Ley Dream and Promise como base para cambios más amplios, de acuerdo con el diario Dawn.

El llamado llegó después de las elecciones intermedias, en las que los demócratas ganaron el control del Congreso que asumirán en enero. Pese a lo anterior, sin una mayoría suficiente en el Senado, cualquier ley migratoria necesitará votos republicanos, por lo que la presión se concentró en la Ley Dream and Promise, que solo necesita una firma más para que la Cámara de Representantes esté obligada a votarla.

Esa propuesta busca abrir un camino a la residencia permanente y a la ciudadanía para los dreamers, es decir, inmigrantes que llegaron a EE. UU. siendo niños, y para beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS). Sin embargo, el tiempo corre en su contra, porque si no avanza antes de que termine el actual Congreso, en enero, tanto el proyecto como la petición de firmas que lo impulsa vencerán.

¿Qué pidieron los congresistas de Texas y por qué antes de enero?

Escobar, que representa a El Paso, defendió una reforma migratoria amplia, aunque reconoció que para lograrla necesitan apoyo republicano. Por su parte, Garcia planteó usar la Ley Dream and Promise como base para cambios más amplios una vez que los demócratas tomen el control en enero, mientras que el senador de Arizona Ruben Gallego pidió a ambos partidos llegar a un acuerdo antes de que termine la sesión actual.

Cada Congreso dura dos años y, cuando termina, los proyectos que no se aprobaron se cancelan y deben presentarse de nuevo desde cero, lo que explica la prisa de los legisladores. De hecho, la petición que reunió casi todas las firmas necesarias perdería su avance si no se completa antes de enero.

Para los dreamers en Texas el tema es especialmente urgente, ya que el estado concentra a más de 86,000 beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), cuyo permiso de trabajo depende de una decisión judicial pendiente, según The Texas Tribune.

Qué es la Ley Dream and Promise y a quiénes beneficiaría

La Ley Dream and Promise, identificada como H.R. 1589, daría a los dreamers elegibles un camino a la ciudadanía y permitiría a beneficiarios de TPS y de la Salida Forzada Diferida (DED) obtener la residencia permanente, según un comunicado de la oficina de Garcia. Además, versiones de esta ley ya fueron aprobadas por la Cámara con apoyo de ambos partidos en 2019 y 2021, aunque no avanzaron en el Senado.

En el caso de los dreamers, el texto del proyecto establece requisitos como los siguientes:

Haber llegado a EE. UU. con 18 años o menos

Tener presencia continua en el país desde el 1 de enero de 2021

Contar con diploma de preparatoria, GED o certificado técnico, o estar inscrito en un programa educativo

De acuerdo con La Unión del Pueblo Entero (LUPE), una organización de defensa de inmigrantes en el Valle del Río Grande, la ley podría beneficiar a hasta 6 millones de dreamers y beneficiarios de TPS en todo el país, según una columna publicada en el Rio Grande Guardian.

¿Cómo funciona la petición de descargo y qué falta para forzar la votación?

Una petición de descargo permite que la mayoría de la Cámara, es decir, 218 representantes, obligue a votar un proyecto que el liderazgo se niega a llevar al pleno. Garcia presentó la petición para forzar la votación de la Ley Dream and Promise el 20 de julio de 2026 y, según el registro oficial de la Cámara, suma 217 firmas.

Entre esas firmas están todos los demócratas de la Cámara y tres republicanos: María Elvira Salazar, de Florida; Brian Fitzpatrick, de Pensilvania, y Don Bacon, de Nebraska. Por eso, la firma 218 tendría que venir de otro republicano, y en Texas la presión apunta a la congresista Monica De La Cruz, quien ha dicho que apoya otra propuesta, la Ley Dignity.

Aun así, la firma 218 no convierte la Ley Dream and Promise en ley. Esa firma solo obliga a que la Cámara vote el proyecto, y antes de la votación la petición debe pasar por un calendario especial donde normalmente permanece siete días legislativos. Después, si la Cámara la aprueba, la ley todavía tendría que pasar por el Senado y recibir la firma del presidente para entrar en vigor.

¿Qué dijo el gobierno sobre un posible acuerdo?

El presidente Donald Trump reconoció en una entrevista con el programa 60 Minutes que su campaña de deportaciones “podría ser demasiado dura” y se mostró dispuesto a trabajar con los demócratas en una ley que dé estatus legal a inmigrantes que trabajan en ciertos sectores, según States Newsroom. No obstante, horas después de grabar esa entrevista nombró jefe de gabinete de la Casa Blanca a Stephen Miller, uno de los principales impulsores de su política migratoria de mano dura.

Mientras tanto, el vicepresidente JD Vance sugirió que podrían ajustarse las tácticas de control migratorio, con mayor atención a las empresas que contratan a trabajadores indocumentados. Sin embargo, Trump no se refirió en específico a los dreamers ni a la Ley Dream and Promise, por lo que no está claro si un posible acuerdo los incluiría.

¿Qué pueden hacer los dreamers en Texas para proteger su permiso de trabajo?

Mientras el Congreso decide, el permiso de trabajo de los dreamers en Texas depende de un caso judicial. La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito decidió que los beneficiarios de DACA en Texas pueden conservar su protección contra la deportación, pero no su permiso de trabajo, y el juez Andrew Hanen todavía no define cómo aplicar esa decisión.

Por ahora, quienes obtuvieron DACA antes del 16 de julio de 2021 siguen protegidos por una suspensión ordenada por la corte, aunque si esa suspensión cambia, sus permisos podrían revocarse con solo 15 días de aviso, según el American Immigration Council. Ante ese escenario, USCIS y los especialistas recomiendan algunas medidas para renovar DACA paso a paso sin quedarse sin permiso:

Enviar la renovación de DACA lo más cerca posible de 150 días antes de que venza el permiso, y nunca después de 120 días

Evitar enviarla antes de los 150 días, porque USCIS puede rechazarla y devolverla

Considerar que la renovación cuesta 555 dólares en línea y 605 en papel

Guardar copias de todos los documentos enviados y de los avisos de USCIS

Tomar en cuenta que mudarse a Texas desde otro estado podría poner en riesgo el permiso de trabajo

Además, la renovación a tiempo es clave porque los retrasos de USCIS ya dejaron a algunos dreamers sin trabajo mientras esperaban respuesta. Por último, quienes tengan dudas sobre su caso pueden consultar a un abogado de inmigración o a un representante acreditado, y revisar en el registro de la Cámara si su representante firmó la petición.

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