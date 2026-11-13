Seguro Social envía cartas a inmigrantes con Medicare: qué pasa si no responden

La carta solicita verificar el estatus migratorio del destinatario. Foto: AFP

El Seguro Social comenzó a enviar cartas a inmigrantes inscritos en Medicare para que confirmen su ciudadanía o su estatus migratorio, un paso que puede definir si conservan su seguro médico o lo pierden a inicios de 2027, de acuerdo con un documento de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS).

El envío forma parte de los cambios que trajo una ley federal de 2025, la cual redujo la lista de inmigrantes que pueden tener Medicare, el seguro médico del gobierno para personas de 65 años o más y para algunas personas con discapacidad. Por lo anterior, algunas cartas van dirigidas a quienes ya no califican, mientras que otras llegan a personas que sí podrían seguir en el programa, pero cuyo estatus el Seguro Social no ha podido confirmar con la información que tiene.

En ambos casos, quienes reciban la carta tienen que responder, ya que el silencio puede terminar en la pérdida de la cobertura, aun para personas que todavía tienen derecho a ella. Además, CMS prevé enviar en diciembre una segunda carta, impresa en papel rosa, a quienes deben confirmar su estatus, para recordarles que revisen su correo.

¿Qué cambió en Medicare con la ley de 2025?

La ley, firmada el 4 de julio de 2025 y que el gobierno llama “Working Families Tax Cut”, cambió una regla que durante años permitió a inmigrantes con presencia legal entrar a Medicare si habían trabajado y pagado impuestos el tiempo suficiente. Desde entonces, solo pueden tener Medicare estos grupos:

Ciudadanos y nacionales de Estados Unidos

Residentes permanentes, es decir, personas con Green Card

Entrantes cubanos y haitianos

Personas que viven legalmente en EE. UU. bajo los Pactos de Libre Asociación con Micronesia, las Islas Marshall y Palaos

En cambio, quedaron fuera refugiados, personas con solicitud de asilo pendiente, beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) y víctimas de trata y de otros delitos y violencia, incluso si llevan años inscritas, según el Medicare Rights Center. El cambio aplicó de inmediato para quienes buscaban inscribirse por primera vez, mientras que quienes ya tenían Medicare recibieron un plazo de 18 meses antes de perderlo.

De hecho, estos mismos grupos vivieron un recorte similar en otro programa, pues refugiados, asilados y víctimas de trata perdieron Medicaid el 1 de octubre de 2026.

Quiénes reciben las cartas del Seguro Social y la carta rosa de CMS

La primera carta, y la más importante, comenzó a llegar en noviembre por parte del Seguro Social, o del Consejo de Retiro Ferroviario (RRB) en el caso de quienes reciben beneficios de esa agencia. Esta carta tiene dos usos: a algunas personas les avisa que ya no califican para Medicare, mientras que a otras les pide enviar lo antes posible documentos que demuestren su ciudadanía o un estatus migratorio que califique. Por eso, es la carta que trae las instrucciones para responder.

En cambio, la carta en papel rosa que CMS enviará en diciembre funciona como un recordatorio y solo llegará a quienes deben confirmar su estatus. Esa carta no pide documentos por su cuenta ni abre otro trámite, sino que advierte que si no confirman su elegibilidad, su cobertura de Medicare terminará el 1 de febrero de 2027 y pide buscar la carta del Seguro Social para seguir sus instrucciones, según la muestra de la carta publicada en Medicare.gov.

Para responder, los documentos se pueden subir en línea desde la cuenta my Social Security, en SSA.gov/myaccount, con la opción “Upload Documents”. Asimismo, la carta del Seguro Social incluye otras formas de entregarlos, como hacerlo en una oficina local.

🚨HHS Sec. RFK Jr. CONFIRMS nearly ALL of the 1.4 million people purged from taxpayer healthcare are ILLEGAL ALIENS



Holy crap. We gave welfare to THAT MANY ILLEGALS?!



"They're almost ALL illegal immigrants!"



"We found ~1.5 MILLION illegal immigrants illegally collecting… — charlie ward (@charliewwg1wga) November 12, 2026

¿Qué pasa si no responden antes del 1 de febrero de 2027?

Quien no responda o no logre confirmar su estatus perderá Medicare a partir del 1 de febrero de 2027. Sin embargo, la fecha clave para cada persona es el plazo que aparezca en su propia carta, por lo que conviene responder cuanto antes, aunque crea que sigue calificando.

Además, el proceso incluye más de un aviso. Según el Center for Medicare Advocacy, que analizó la propuesta de reglamento de CMS, el Seguro Social enviará a finales de diciembre un aviso formal de baja, que informará sobre el derecho a apelar, y no dará de baja a nadie sin antes notificarle.

La baja también alcanza a los planes privados de Medicare Advantage y de medicamentos de la Parte D, que CMS cancelará de forma automática; incluso, los planes no están obligados a mandar un aviso propio, de modo que las cartas del Seguro Social son la principal advertencia. Por otro lado, los cheques de jubilación y de discapacidad del Seguro Social no se ven afectados.

Si más adelante una persona obtiene un estatus que califique, por ejemplo la Green Card, la propuesta de CMS contempla un periodo especial para volver a inscribirse en Medicare.

¿Qué opciones de atención médica quedan?

Perder Medicare no significa quedarse sin ninguna alternativa, aunque las opciones dependen de la situación de cada persona. Entre las que señala CMS están las siguientes:

Inscribirse en el seguro médico del trabajo, propio o del cónyuge, si la persona sigue trabajando

Consultar con la oficina de Servicios Sociales del estado si hay programas que ayuden con los costos de salud

Revisar planes privados en HealthCare.gov, aunque sin ayuda económica para quienes no califican por su estatus migratorio

Acudir a un centro comunitario de salud, que ofrece atención gratuita o de bajo costo; se pueden encontrar en findahealthcenter.hrsa.gov

Ir a la sala de emergencias de un hospital, que debe atender a cualquier persona sin importar su seguro ni su estatus migratorio

La opción de HealthCare.gov tiene un límite importante, porque los beneficiarios de TPS, solicitantes de asilo y refugiados también perderán la ayuda para comprar planes de la ACA. Por eso, los centros comunitarios de salud suelen ser la alternativa más accesible para muchas familias latinas que se quedan sin seguro médico.

¿A qué teléfonos llamar si recibes una carta?

Antes de enviar documentos o tomar decisiones, vale la pena resolver cualquier duda directamente con las agencias. Estos son los números oficiales:

Seguro Social, línea para dudas sobre la carta: 1-844-507-7131 (TTY 1-800-325-0778; desde fuera de EE. UU., 1-855-522-6936)

Seguro Social, línea general: 1-800-772-1213

Medicare: 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), con asistencia gratuita en español y otros idiomas; TTY 1-877-486-204

Consejo de Retiro Ferroviario: 1-877-772-5772

Por último, quienes tengan dudas sobre su estatus migratorio pueden consultar a un abogado de inmigración o a un representante acreditado antes de responder, sobre todo si su caso está en trámite.

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