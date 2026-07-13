Los aranceles cambian el carrito de compras latino: qué productos subieron más de precio en tiendas de Los Ángeles y Houston

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Dos factores se combinan detrás de esa alza: aranceles y combustible. Foto: AFP

Las frutas y verduras son la categoría de alimentos que más ha subido de precio en Los Ángeles y Houston, según los reportes más recientes de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). En el área de Los Ángeles, el precio de frutas y verduras subió 12.7% en el último año, frente a un alza de apenas 3.5% en el conjunto de los alimentos, de acuerdo con el reporte de esa agencia para mayo de 2026.

En Houston, ese mismo renglón avanzó 9%, también muy por encima del 3.6% que subieron los alimentos en general, según el reporte equivalente de la BLS para abril de 2026. Pero detrás de esa brecha hay un ingrediente que aparece una y otra vez en los reportes: los aranceles a productos que llegan de México.

El tomate es el caso más citado, pero no es el único producto golpeado, y todavía no está claro cuánto durará la presión antes de que los precios se estabilicen.

¿Qué productos subieron más de precio en Los Ángeles y en Houston?

De acuerdo con el reporte de precios al consumidor que publica la BLS para el área de Los Ángeles-Long Beach-Anaheim, correspondiente a mayo de 2026, los alimentos comprados en el súper —lo que la agencia llama “food at home”— subieron 4.5% en un año, con incrementos en cinco de las seis categorías principales de la despensa.

Las frutas y verduras fueron la categoría que más se encareció, con un alza de 12.7% en 12 meses, mientras que los lácteos incluso bajaron de precio. En Houston, el reporte equivalente de la BLS para abril de 2026 muestra un patrón parecido: los alimentos del súper subieron 2.9% en el año, pero las frutas y verduras avanzaron 9%, la mayor alza entre las seis categorías del reporte.

A escala nacional, el detalle por producto es todavía más específico. Según datos del BLS, el tomate subió hasta 39% en el último año, el café 18.5%, la carne de res hasta 14.8% en algunos cortes y verduras frescas como espinaca, chile, cebolla y cilantro un 11.5% en conjunto. Son justo los ingredientes que más se repiten en la cocina de una familia latina, lo que explica por qué el golpe se siente más en esos hogares que en el promedio nacional.

Los alimentos comprados en el súper subieron 4.5% en un año. Foto: Cuartoscuro

¿Por qué las frutas y verduras son las que más han subido?

Dos factores se combinan detrás de esa alza, según analistas consultados por ABC News. El primero son los aranceles del 17% que el gobierno de Donald Trump impuso a los tomates mexicanos, que limitaron la oferta disponible y dispararon el precio en góndola.

El segundo es el costo del transporte: el diésel llegó a subir hasta 60% en su punto más alto durante el conflicto con Irán, encareciendo toda la cadena de distribución. Los economistas David Ortega, de la Universidad Estatal de Michigan, y Parke Wilde, de la Universidad de Tufts, coinciden en que los alimentos perecederos —los que no se pueden almacenar por mucho tiempo— reaccionan primero a este tipo de presión; Wilde lo describió como “el indicador de alerta temprana” cuando el precio del combustible se dispara.

¿Cuánto más está gastando una familia hispana en el súper?

Una familia hispana necesita entre $150 y $250 dólares adicionales al mes este verano para comprar lo mismo que compraba hace un año, de acuerdo con proyecciones basadas en el Índice de Precios al Consumidor de mayo de 2026.

Una familia que antes destinaba $120 semanales a la despensa ahora necesita cerca de $145 para llevarse la misma bolsa de mandado. En Houston, un factor adicional presiona la cuenta: la gasolina subió 36.8% en el último año según la BLS, encareciendo el transporte de mercancía dentro de la región; en Los Ángeles el alza fue de 30.4%.

¿Qué puede hacer una familia para reducir el golpe en el súper?

Especialistas en finanzas personales coinciden en algunas estrategias concretas para este verano como:

Sustituir el tomate fresco por tomate enlatado o en pasta, considerablemente más barato

Elegir cortes de res menos costosos, como falda, chambarete o carne molida, en lugar de cortes premium

Comprar marcas de tienda en vez de marcas reconocidas, con hasta 30% de ahorro en café, cereales y lácteos

Aprovechar las ofertas semanales de “gancho” que las tiendas usan para atraer clientes, y planear el mandado alrededor de esos productos

Recurrir a bancos de alimentos y a programas como SNAP o WIC cuando el ingreso familiar lo permite

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