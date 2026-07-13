Qué hacer si te niegan la entrada a EE. UU.

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Si niegan tu entrada a EE. UU. debes volver a tu país. Foto: Nicolas Economou / AFP

Que te nieguen la entrada a EE. UU. es una de las experiencias más desagradables, e incluso vergonzosas, para los inmigrantes que visitan el país por primera vez o desean reingresar. Sin embargo, es importante conocer las razones y qué puedes hacer para afrontar la situación.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) puede negarte la entrada a Estados Unidos en cualquier aeropuerto por distintos motivos. Conocerlos —y saber cómo pasar la aduana de EE.UU. sin problemas— te ayuda a evitar sorpresas al llegar.

Generalmente, la entrada es negada por documentación irregular, antecedentes penales, equipaje no permitido y mal comportamiento. Citando la Sección 212(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), la CBP podría rechazarte por las siguientes razones:

Tener registro de haber trabajado ilegalmente en EE. UU. o ser sospechoso de intentarlo. Ser sospechoso de tener conexiones con terroristas u organizaciones criminales. No presentar la documentación suficiente, incluyendo pruebas de vínculos con el país de origen. Tener una enfermedad que los agentes de la CBP consideren transmisible, padecer algún trastorno mental que pueda dañar a otros, vacunas incompletas o viajar con fármacos que necesitas declarar al entrar a EE. UU. sin reportarlos. Haber sido arrestado, advertido y/o condenado por delitos como tráfico de drogas o prostitución. Tener contenido sospechoso en redes sociales o en el teléfono, que los agentes consideren una amenaza para el país. Mentir en el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA) del Departamento de Estado o en la solicitud del visado. Adoptar un mal comportamiento durante cualquier inspección de la CBP, incluyendo un interrogatorio durante el paso por la aduana. Una broma de mal gusto puede ser suficiente.

Qué hacer si te niegan la entrada a Estados Unidos

A través de su Programa de Consultas para Viajeros, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ofrece una herramienta en línea para presentar una queja y verificar por qué ha sido negada tu entrada a los Estados Unidos.

Al entrar al sitio web, que puedes seleccionar en idioma español, el DHS te hará algunas preguntas de selección simple para constatar que tu caso aplica para una revisión.

Si estás en el aeropuerto y acabas de recibir la información de que no puedes entrar al país, el equipo de abogados de inmigración Andrés Mejer Law ofrece varias recomendaciones emocionales y operativas:

Entablar una discusión con el agente de la CBP puede empeorar el escenario. Incluso si te sientes irrespetado, tienes la probabilidad de perder en una disputa verbal. Lo más conveniente es mantener la calma y preguntar con tranquilidad.

No tengas miedo de preguntar, siempre que lo hagas de manera racional y que no comprometa tu estatus. Es prácticamente imposible que puedas ingresar en el momento, pero es fundamental conocer las razones.

Comunícate con un abogado de inmigración de Estados Unidos. La clave ahora es obtener asesoramiento y conocer si realmente tienes oportunidad de entrar al país.

Consulta a la aerolínea si tu boleto de viaje es reembolsable, de modo que puedas recuperar el dinero y emplearlo en algún trámite importante o asesoría legal.

Intenta solicitar a los agentes de la CBP que tu registro no sea ingresado como “entrada denegada”, sino como un “retiro de solicitud de entrada”, lo cual podría ser beneficioso para un intento en el futuro.

“En algunos casos, un funcionario puede, a su entera discreción, permitirle retirar su solicitud de admisión. Una determinación de inadmisibilidad puede afectar su admisibilidad futura y podría resultar en la cancelación de su visa, si la tiene”, dice el apartado de Admisión de Estados Unidos de la CBP.

No firmes ningún documento. Según los abogados, es probable que un agente te pida firmar una declaración, pero desaconsejan acceder al proceso hasta recibir asesoría.

Si niegan tu ingreso a EE. UU. serás devuelto a tu país de origen

Aunque tu documentación esté completa y correcta, además de contar con un estatus legal, sólo los ciudadanos estadounidenses tienen garantizada su entrada a Estados Unidos. La CBP enfatiza que “tu admisibilidad es a satisfacción” de los agentes.

Cuando tu entrada al país es negada, esto significa que serás devuelto a tu país de origen en el primer vuelo que esté disponible, generalmente en un plazo de 24 a 48 horas. Mientras transcurre ese tiempo o se aclara tu estatus, permanecerás retenido en las instalaciones de detención del aeropuerto o en un centro de detención de CBP.

Según abogados, una vez que regresas a tu país tienes 30 días para solicitar a la agencia que revise y estudie tu caso. De lo contrario, la expulsión inmediata implica la cancelación de la visa y un castigo de prohibición de ingreso a EE. UU. que se extiende por cinco años.