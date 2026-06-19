Mundial 2026: películas latinas que celebra la pasión por el fútbol

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Foto por JULIO CESAR AGUILAR / AFP

La emoción del Mundial ya está instalada en las conversaciones familiares, en las reuniones con amigos y hasta en los recuerdos de aquellas tardes frente al televisor. Para muchos latinos en Estados Unidos, el fútbol no es solamente un deporte. Es identidad, nostalgia y una forma de mantener viva la conexión con el país de origen.

Si estás viviendo la emoción del Mundial 2026, el cine puede ser un excelente compañero.

¿Qué películas latinas de fútbol debes ver en este 2026?

La lista combina ficción, comedia y relatos inspirados en hechos reales. Todas tienen algo en común: muestran que el fútbol va mucho más allá de los 90 minutos.

“Rudo y Cursi”: fama, talento y excesos

Pocas películas han retratado tan bien el sueño futbolístico mexicano como Rudo y Cursi.

Dirigida por Carlos Cuarón y protagonizada por Gael García Bernal y Diego Luna, la historia sigue a dos hermanos de origen humilde cuya vida cambia de golpe cuando son descubiertos por un cazatalentos.

La película habla de goles y atajadas. También de ego, dinero y decisiones equivocadas.

¿Por qué “Atlético San Pancho” sigue siendo una película entrañable?

Otra película mexicana que recuerda una época donde el fútbol todavía parecía un juego de vecindarios.

“Atlético San Pancho” cuenta la historia de un grupo de niños que decide rescatar el orgullo de su comunidad formando un equipo. La película tiene un tono familiar que conecta fácilmente con quienes crecieron jugando en las calles, parques o terrenos improvisados.

No necesita grandes efectos.

“Cómo no te voy a querer” y la pasión por los Pumas

El fútbol también puede ser una historia de amor.

En “Cómo no te voy a querer”, también de México, la pasión por los Pumas de la UNAM sirve como telón de fondo para narrar las experiencias de dos jóvenes universitarios que intentan encontrar su lugar en el mundo.

Es una mirada distinta al deporte. Menos enfocada en el marcador y más en las emociones que genera pertenecer a una afición.

¿Qué clásicos y documentales de fútbol latino valen la pena?

La respuesta incluye dos títulos muy diferentes.

Por un lado está “El Chanfle”, mexicana y protagonizada por Roberto Gómez Bolaños. La comedia sigue las aventuras del utilero del Club América y captura una etapa irrepetible del fútbol mexicano con el humor característico de “Chespirito”.

“Metegol”, una de las mejores películas animadas de fútbol

Metegol demuestra que el fútbol también puede contarse desde la fantasía. Esta producción argentino-española dirigida por Juan José Campanella sigue a Amadeo, un joven tímido que encuentra ayuda inesperada cuando los jugadores de su mesa de futbolito cobran vida.

Lo que parece una historia infantil termina convirtiéndose en una celebración del trabajo en equipo, la amistad y la pasión por el deporte.

¿Cómo “Golpe de Estadio” muestra el poder del fútbol para unir comunidades?

Pocas películas latinoamericanas han logrado conectar el fútbol con la realidad social de manera tan efectiva como Golpe de Estadio. Ambientada durante los años más complejos del conflicto armado colombiano, la historia retrata cómo un partido de eliminatorias entre Colombia y Argentina consigue generar una tregua inesperada en una comunidad dividida.

La película es un recordatorio de la capacidad que tiene el fútbol para crear espacios de encuentro incluso en los momentos más difíciles. Es de origen colombiano.

“Maracaná” sigue emocionando a los aficionados del fútbol

Este documental revive la histórica victoria de Uruguay sobre Brasil en la final de la Copa del Mundo de 1950, uno de los episodios más sorprendentes en la historia del deporte. A través de testimonios, imágenes de archivo y reconstrucciones, la producción explica por qué aquel triunfo sigue ocupando un lugar privilegiado en la memoria colectiva del fútbol latinoamericano. Es de origen uruguayo.

El “Camino de San Diego”, para los fanáticos de Maradona

El fútbol también genera historias de devoción casi imposibles de explicar. Eso es precisamente lo que explora El Camino de San Diego. La trama sigue a un trabajador rural que encuentra una raíz con una forma parecida al rostro de Diego Armando Maradona y decide emprender un largo viaje para entregársela. Es de origen argentino.

“Mi Amigo Alexis”, muestra de perseverancia

La película es chilena. Si buscas una historia ligera y familiar, Mi Amigo Alexis puede ser una gran elección. La cinta sigue a un niño de origen humilde que sueña con triunfar en el fútbol y que desarrolla una amistad especial con su gran referente, Alexis Sánchez.

Finalmente, podemos agregar dos documentales más que sobresalen:

Campeones , que relata la histórica conquista de la Selección Mexicana Sub-17 en una Copa del Mundo.

, que relata la histórica conquista de la Selección Mexicana Sub-17 en una Copa del Mundo. Pelada, aunque es de origen estadounidense, es una producción que viaja por distintos rincones del planeta para mostrar cómo el fútbol une a personas de culturas completamente distintas.

Lo fascinante de estas historias es que recuerdan algo que suele perderse entre contratos millonarios y estadios gigantescos: el fútbol nació para jugarse por pasión. A veces en una cancha profesional. Otras veces en una calle polvorienta donde el arco son dos mochilas y el premio es simplemente seguir jugando un rato más.

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