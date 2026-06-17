Ciudades santuario bajo presión federal: qué son, qué protegen y qué puede cambiar para los inmigrantes que viven en ellas

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Se retirarán agentes de CBP de aeropuertos en ciudades santuario. Foto: Cuartoscuro

Dentro del inestable mapa migratorio de Estados Unidos, las ciudades santuario se han convertido en una especie de “oasis” para miles de personas con una situación migratoria irregular. Gracias a políticas que limitan la colaboración de la policía local con las autoridades federales de inmigración, lugares como Nueva York, Chicago,Los Ángeles o San Francisco ofrecen a este grupo un margen de tranquilidad que no existe en otras partes del país.

Sin embargo, de manera reciente, esas “facilidades” podrían verse afectadas por una medida que el gobierno federal evalúa aplicar en los aeropuertos de las ciudades que no cooperan con ICE, y que afectaría a millones de viajeros.

¿Qué hacen estas ciudades para proteger a los inmigrantes y qué no pueden hacer?

No existe una definición oficial de lo que es una ciudad santuario, pero sí hay un patrón. Distintas jurisdicciones han adoptado, por su cuenta, restricciones que limitan su cooperación con las autoridades migratorias federales, aunque no todas aplican las mismas reglas ni con la misma intensidad. Estas son las más comunes.

Detenciones migratorias (detainers): la policía local se niega a mantener a alguien bajo custodia, después de que cumplió su condena, solo para que ICE lo recoja.

Acuerdos 287(g): se prohíbe que agentes locales actúen como si fueran agentes federales de inmigración.

Centros de detención: se bloquean contratos o permisos para construir instalaciones donde ICE retenga inmigrantes.

Intercambio de información: no se entregan a inmigración datos como la dirección o la fecha de liberación de alguien.

Lo que estas políticas no hacen es impedir que ICE actúe dentro de la ciudad ni blindar a alguien de una eventual deportación si ya fue identificado por las autoridades federales. La diferencia está en que el gobierno local no colabora activamente, no en que oculte o esconda a nadie.

¿En qué consiste el plan del DHS para los aeropuertos?

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, confirmó ante Fox News que su departamento evalúa retirar agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de aeropuertos en ciudades santuario.

El mecanismo no sería un cierre formal de vuelos, sino el traslado de esos agentes hacia instalaciones de ICE, en ciudades donde, según el funcionario, la policía local no garantiza la seguridad de los agentes federales durante protestas. Sin esos agentes, no habría quién procese a los pasajeros que llegan de otros países.

Según datos de Newsweek, el DHS identificó 14 aeropuertos en jurisdicciones con políticas santuario:

JFK y LaGuardia, en Nueva York

Newark Liberty, en Nueva Jersey

LAX y San Francisco, en California

O’Hare y Midway, en Illinois

Denver, en Colorado

Filadelfia, en Pensilvania

Seattle-Tacoma, en Washington

Boston Logan, en Massachusetts

Portland, en Oregón

Reagan National y Dulles, en Washington D.C.

Solo JFK y Newark movieron en conjunto cerca de 50 millones de pasajeros el año pasado, de acuerdo con una cifra del New York Post. Si el plan se aplicara, los vuelos tendrían que desviarse a otros aeropuertos del país, con el costo y las demoras que eso implica.

La administración Trump son “asechadas” por ciudades santuario. Foto: Cuartoscuro.

¿Qué tan cerca está de aplicarse esta medida?

El plan enfrenta resistencia incluso dentro del propio gobierno. El secretario de Transporte, Sean Duffy, se opuso públicamente ante el Congreso, y dos funcionarios de la administración Trump dijeron a la revista TIME que la propuesta no se está considerando en serio por ahora. Diecisiete organizaciones del sector, entre ellas Airlines for America, advirtieron de un impacto “devastador” en la aviación.

El gobernador de California, Gavin Newsom, adelantó que llevaría el caso a los tribunales si la medida llega a aplicarse. Por ahora, el plan sigue en fase de borrador, sin fecha definida, en medio de una ofensiva más amplia contra las ciudades santuario que ya lleva meses.

¿Qué otras presiones enfrentan las ciudades santuario además de esta?

El gobierno también ha intentado cortar fondos federales a estas jurisdicciones. Hace casi un año, Trump firmó una orden para que el Departamento de Justicia y el DHS elaboraran una lista de ciudades santuario y les retiraran dinero, y en agosto de 2025 esa lista llegó a incluir a más de 30 jurisdicciones. Pero un juez de San Francisco bloqueó esos recortes para 16 de ellas, entre ellas Seattle, Portland y Minneapolis.

En los tribunales, el gobierno ha perdido la mayoría de sus demandas contra políticas de santuario. A fines de mayo, una corte federal rechazó un intento contra una ordenanza de Boston, la cuarta derrota similar tras casos en Illinois, Nueva York y Colorado.

Aun así, la administración insiste. La semana pasada presentó nuevas demandas contra Massachusetts, Oregón, Washington y Maine por un motivo distinto, la negativa de esos estados a emitir placas sin identificación para los autos de agentes migratorios.

El resultado de estos litigios sigue sin definirse, y especialistas consultados por CNN señalan que algunas de estas nuevas disputas legales no tienen precedentes claros. Para los inmigrantes que viven en estas ciudades, eso significa que las reglas podrían cambiar en cualquier momento, aunque por ahora las protecciones locales siguen vigentes.

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