USCIS cambia las reglas del asilo en EE. UU.: estos solicitantes podrían ir directo ante un juez

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El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) podrá enviar algunos casos de asilo afirmativo directamente ante un juez de inmigración sin realizar una entrevista previa.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el 28 de julio la nueva regla mediante una norma final provisional que modifica el procedimiento para algunas solicitudes de asilo afirmativo.

Al momento de esta publicación, la agencia no había precisado públicamente la fecha exacta en que comenzará a aplicarse el nuevo procedimiento, aunque indicó que la medida será implementada conforme entre en vigor la regulación correspondiente.

¿Qué cambia con la nueva regla de USCIS para los casos de asilo?

Hasta ahora, el proceso habitual para quienes presentaban una solicitud de asilo afirmativo consistía en una entrevista con un oficial de USCIS antes de que la agencia decidiera si aprobaba el caso, lo negaba o lo enviaba ante un juez de inmigración.

Con la nueva normativa, USCIS tendrá mayor capacidad para remitir algunos expedientes directamente a la corte migratoria sin esa entrevista inicial.

La medida podría aplicarse cuando los oficiales determinen, a partir de la documentación disponible, que:

El solicitante no cumple con los requisitos legales para obtener asilo

Existe una prohibición que impide conceder ese beneficio migratorio

El caso no debería aprobarse por razones discrecionales contempladas en la normativa

Sin embargo, el DHS aclaró que las entrevistas no desaparecen completamente. Continuarán realizándose cuando sean requeridas por la ley, por decisiones judiciales o cuando USCIS considere necesario obtener más información del solicitante.

¿Todos los solicitantes de asilo serán enviados directamente ante un juez?

No. La nueva regla no establece que todos los casos de asilo afirmativo pasarán automáticamente a los tribunales migratorios.

El Gobierno estima que la medida podría afectar aproximadamente a 132 mil futuros solicitantes de asilo cada año, pero la aplicación dependerá de la evaluación individual que realicen los oficiales de USCIS.

Expertos en inmigración han advertido que todavía existen dudas sobre cómo se implementará la norma en la práctica y cuáles serán los criterios específicos utilizados para decidir qué casos serán remitidos directamente a un juez.

El abogado de inmigración Jonathan Shaw explicó que algunos especialistas han interpretado la medida como si todos los casos fueran enviados a corte, pero señaló que el texto de la norma no establece ese escenario.

¿Por qué USCIS implementó este cambio en el sistema de asilo?

El Departamento de Seguridad Nacional argumenta que la modificación busca reducir el retraso acumulado en el sistema migratorio estadounidense.

Según la agencia, el volumen de solicitudes pendientes ha aumentado significativamente. Al cierre del año fiscal 2025, USCIS reportaba más de 1,4 millones de solicitudes de asilo afirmativo pendientes, una cifra que representa una fuerte presión para la capacidad operativa de la agencia.

El Gobierno sostiene que muchos casos revisados inicialmente por USCIS terminan igualmente ante un juez de inmigración, por lo que la nueva regla busca reducir pasos que considera duplicados.

La intención oficial es que los oficiales puedan concentrar las entrevistas en aquellos casos donde la declaración del solicitante o información adicional sea necesaria para tomar una decisión.

¿Qué pasa si USCIS envía mi caso de asilo ante un juez?

Si un caso es remitido a un tribunal de inmigración, el solicitante no pierde automáticamente la posibilidad de pedir protección.

El expediente continuará dentro del proceso judicial migratorio, donde la persona podrá presentar argumentos, pruebas y documentos para respaldar su solicitud de asilo.

En esa etapa, el caso será evaluado por un juez de inmigración, quien determinará si la persona cumple con los requisitos establecidos por la ley estadounidense.

Por esta razón, organizaciones de apoyo migratorio recomiendan que quienes tengan una solicitud pendiente mantengan organizados sus documentos, actualicen su información de contacto con USCIS y busquen asesoría legal si reciben una notificación de traslado a la corte.

¿Cuándo comenzará a aplicarse la nueva regla de asilo?

La modificación comenzará a aplicarse una vez que la regla final provisional sea publicada oficialmente en el Registro Federal.

Desde ese momento, los oficiales de USCIS podrán utilizar esta nueva autoridad para remitir determinados casos directamente ante un juez de inmigración sin una entrevista previa, mientras el DHS continúa recibiendo comentarios públicos sobre la normativa.

Los solicitantes de asilo deben revisar cualquier comunicación enviada por USCIS y evitar perder citas o plazos, ya que un cambio en el procedimiento no elimina las obligaciones que cada persona tiene dentro de su proceso migratorio.

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