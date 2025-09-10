“Será Viral”: Huachicol fiscal podría dañar vehículos; se desconoce su origen

GENERANDO AUDIO...

El gobierno federal anunció la detención de 14 personas por huachicol fiscal el fin de semana; entre ellos habría marinos en activo y señalamientos hacia una red presuntamente encabezada por el vicealmirante Manuel Roberto F., quien ya fue vinculado a proceso, mientras su hermano Fernando F. está prófugo.

El caso detonó tras aseguramientos recientes —incluido un buque con millones de litros de combustible— y abrió el foco sobre el contrabando de petrolíferos que entrarían al país con fracciones arancelarias distintas para evadir impuestos.

Huachicol fiscal y contrabando de combustibles

El huachicol fiscal no es robo a ductos, sino evasión de impuestos mediante importaciones irregulares, explicaron los invitados. Según Gonzalo Monroy, director de GMEC, hay tres modalidades: “el famoso huachicol, que es adulteramiento; robo de hidrocarburo vía tomas clandestinas; y contrabando de combustible que entra con otra fracción arancelaria, ‘típicamente de lubricantes’”.

“Este ahorro de casi 7–8 pesos por litro representa un quebranto muy importante para la Hacienda pública”. Gonzalo Monroy, director de GMEC

Para Verónica Ayala, investigadora de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el daño es mayúsculo: “Es un impacto fuertísimo en las finanzas de la federación”. Afirmó que “el huachicol fiscal es la segunda fuente de financiamiento de los grupos del crimen organizado” y que se trata de “redes transnacionales”, con énfasis en combustible que entra desde Estados Unidos con fracciones arancelarias distintas.

En nuestro caso, hemos documentado que traen estos buques cargados de combustible, de diésel y lo hacen pasar, entre otras cosas, por productos como aditivos para aceites. Verónica Ayala, investigadora de MCCI.

Ayala señaló “muchísima conexión” entre lo revelado por MCCI y lo informado por el gobierno.

Señalo, destaco, esta cuestión de redes transnacionales porque creo que es uno de los factores por los que estamos viendo en este momento acciones por parte del gobierno, porque es un negocio que involucra también a Estados Unidos, porque las empresas que exportan este combustible son empresas estadounidenses, donde participan ciudadanos estadounidenses y lo que hemos documentado a grandes rasgos es que es un tema que se ha disparado, que ha crecido enormemente, particularmente en el anterior sexenio, y que involucra redes complejas con el apoyo de autoridades.

Recordó el caso del decomiso que autoridades calificaron como histórico y el vínculo del exfuncionario portuario Francisco Javier Antonio Martínez con Intansa, empresa que importó combustible desde Texas; también mencionó al exjuez federal Anoar González Gemadi, hoy representante legal de Mefrafletes.

Cómo operan y a quién afecta

Monroy narró que parte del crudo robado a Pemex habría llegado a EE. UU., se refinó y reingresó a México “como una fracción arancelaria diferente”. Apuntó que el diésel de contrabando se ha colocado en gasolineras del noreste y también se vende a flotillas y en paradores carreteros, lo que desplaza al mercado formal.

Otra forma es una parte se queda principalmente en los bidones que vemos a pie de carretera, en estas famosas covachas muy cerquita de algunas gasolineras que lucen vacías. Pero en estos paradores donde están los traileros o los camiones de carga, pues vemos este comercio prácticamente a la vista de todos.

Y hay un tercero, que eso es un poco más problemático, muchas veces el grueso de esto, de este contrabando, se vende directamente a flotillas de autotransporte que pues simplemente consiguen un precio muchísimo más barato. Hay que reconocer que es un negocio extremadamente líquido. Simplemente encuentran el precio de su dísel a 14 / 15 pesos. Obviamente sigue siendo una gran ventaja para ellos que se la embolsan

Sobre el golpe al fisco, Ayala dijo que hay estimaciones, pero no una medición oficial por la magnitud y complejidad del fenómeno, que “se dejó crecer” y requiere revisar la actuación de aduanas, Marina, Ejército y Guardia Nacional por la logística en puertos y carreteras.

Ambos especialistas coincidieron en que falta mucho por investigar. Para Monroy, el tema se resume en una palabra: “Impunidad”. Ayala cerró con otra clave: “Colusión”. En los próximos días podrían surgir más diligencias y órdenes de aprehensión, mientras continúan los procesos contra los primeros 14 detenidos.