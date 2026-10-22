OMS alerta por calor extremo: eleva el riesgo un 26% de parto prematuro y afecta a los menores más que otros años

El calor extremo impacta a grupos vulnerables. Foto: Cuartoscuro | Shutterstock

La exposición al calor extremo aumenta en un 26% la probabilidad de parto prematuro y afecta a las infancias más que otros años, señalan indicadores de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Esto debido a que las olas de calor cada vez más frecuentes, prolongadas y severas, por ello, estos organismos internacionales presentaron un conjunto de indicadores prioritarios para ayudar a los países a monitorear los efectos del calor en grupos prioritarios como las mujeres embarazadas, los recién nacidos y los niños.

El objetivo es fortalecer la preparación de los sistemas de salud, mejorar el seguimiento de los riesgos y acelerar las respuestas para proteger a estas poblaciones vulnerables.

Menores de un año enfrentan más las olas de calor

De acuerdo con los datos difundidos por los organismos, en 2024, los bebés menores de un año experimentaron un 389% más de días de ola de calor en comparación con el periodo de referencia de 1986 a 2005.

Además, se estima que mil 500 millones de niños en el mundo están expuestos a olas de calor cada vez más frecuentes, prolongadas y severas.

Ante estos riesgos, Bruce Gordon, director interino del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático, Una Salud y Migración de la OMS, señaló que los sistemas sanitarios necesitan información para identificar los efectos del calentamiento global y actuar oportunamente.

“Nuestros sistemas de salud necesitan datos para reconocer esta realidad y actuar, desde proteger a las personas durante las olas de calor hasta integrar la consideración del riesgo climático en los servicios de salud cotidianos”, declaró.

¿Qué indicadores recomienda monitorear la OMS?

El nuevo marco propone que los países den seguimiento a distintos resultados de salud que podrían estar relacionados con la exposición a temperaturas extremas, como:

Partos prematuros y mortinatos (fallecimiento de un bebé dentro del útero a partir de la semana 20 de gestación)

(fallecimiento de un bebé dentro del útero a partir de la semana 20 de gestación) Bajo peso al nacer

Hipertensión gestacional

Muertes infantiles

Visitas a centros de salud durante las olas de calor extremo

durante las olas de calor extremo Asistencia escolar, para comprender cómo las altas temperaturas afectan la vida cotidiana de los niños

La finalidad es relacionar los datos habituales de salud con los registros de exposición al calor, como la temperatura del aire, para identificar cambios inusuales durante los periodos de temperaturas extremas y determinar si requieren investigaciones adicionales.

La información también puede ayudar a las autoridades a anticipar una mayor demanda de servicios médicos, reforzar las advertencias dirigidas a las embarazadas y sus familias e identificar comunidades con mayores riesgos.

Piden planes de acción ante el calor extremo

La OMS destacó que los efectos del calor ya representan un riesgo, por lo que contar con datos permite orientar las medidas de prevención.

“Pero lo que los sistemas de salud no contabilizan, no pueden responder”, señaló la doctora Pascale Allotey, directora del Departamento de Salud Sexual, Reproductiva, Materna, Infantil y Adolescente y Envejecimiento de la OMS.

Lo que deja ver que existen datos que no son contabilizados y siguen afectando a las mujeres embarazadas, los recién nacidos y los niños.

“Al monitorear resultados como los partos prematuros, las muertes y enfermedades infantiles, y las visitas a centros de salud junto con la exposición al calor, los países pueden identificar posibles impactos y tomar medidas para proteger a las mujeres y los niños”,afirmó.

Por ello, la organización instó a los países a desarrollar e implementar planes de acción para la salud frente al calor extremo, adaptados a las necesidades de cada contexto, que incluyan sistemas de alerta temprana y medidas oportunas cuando se detecten riesgos.

Con los nuevos indicadores, los gobiernos podrán fortalecer el monitoreo, orientar sus intervenciones y mejorar la preparación de los servicios sanitarios ante un fenómeno que se intensifica con el calentamiento global.

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