Tendencias de viaje 2027: así viajaremos y cuáles son los 10 destinos que recomienda Expedia

Holbox, entre los destinos para 2027. Fotos: Cuartoscuro

Si ya planeas tus vacaciones para 2027, debes conocer el informe de Expedia sobre los destinos que ganan popularidad; también sobre las tendencias y lugares que prefieren los turistas para sus días de asueto.

Los viajeros mexicanos buscan diversión sin contratiempos y de paso conocer aquellos lugares que aparecen en películas y series favoritas, de acuerdo con el informe Unpack ’27: The Trends in Travel, el cual reúne datos de búsqueda de sus plataformas, conversaciones en redes sociales y una encuesta internacional a 26 mil viajeros de 16 países.

Los 10 destinos que serán tendencia en 2027, según Expedia

Expedia elaboró su lista de Destinos del Año 2027 a partir del crecimiento de las búsquedas de vuelos y alojamientos en su plataforma.

Éstos son los 10 lugares seleccionados y el aumento registrado en las búsquedas:

Destino País Aumento en búsquedas Lago Tahoe Sur Estados Unidos 195% Hyogo Japón 95% Punta del Este Uruguay 65% Sedona Estados Unidos 55% Busan Corea del Sur 50% Holbox México 45% Perugia Italia 35% The Tweed Australia 35% Niagara-on-the-Lake Canadá 35% Chichester Reino Unido 30%

El destino que encabeza la lista es Lago Tahoe Sur, en California, con un crecimiento de 195%. Le siguen Hyogo, Japón, con 95%, y Punta del Este, Uruguay, con 65%.

Holbox pone a México en el mapa de los viajes de 2027

Holbox, en Quintana Roo, es el destino mexicano incluido en la selección. Según Expedia, las búsquedas relacionadas con la isla aumentaron 45% frente al periodo anterior.

Sus playas, el ambiente tranquilo y sus aguas bioluminiscentes forman parte de los atractivos que despiertan el interés de los viajeros.

Modo Recreo: las vacaciones para adultos

Otra tendencia para 2027 es el llamado Un-Adulting, que puede traducirse como Modo Recreo: viajes para dejar por unos días las obligaciones y recuperar las ganas de jugar, explorar y divertirse.

De acuerdo con Expedia, las principales motivaciones para este tipo de escapadas son pasar un día sin preocupaciones (69%), compartir tiempo de calidad con seres queridos (64%) y descansar de las responsabilidades cotidianas (56%).

En México, el interés también es alto:

87% de los viajeros encuestados estaría dispuesto a reservar un viaje a un parque de atracciones exclusivo para adultos

de los viajeros encuestados estaría dispuesto a reservar un viaje a un parque de atracciones exclusivo para adultos 71% aumentó el interés por estas experiencias frente al año anterior, según la variación reportada por Expedia

aumentó el interés por estas experiencias frente al año anterior, según la variación reportada por Expedia 57% de quienes se interesan en estos viajes busca una escapada sólo por diversión o para darse un gusto

de quienes se interesan en estos viajes busca una escapada sólo por diversión o para darse un gusto 95% considera importante que el destino facilite la reserva de actividades, entradas o paquetes de experiencias

Entre las opciones que menciona Expedia está el parque Xcaret, en Quintana Roo, además de parques temáticos, experiencias inmersivas y cruceros.

La idea es sencilla: las vacaciones no siempre tienen que consistir en recorrer muchos lugares o cumplir con un itinerario lleno de actividades. A veces, basta con elegir algo divertido y darse permiso de disfrutarlo.

Set-Jetting, películas y series que inspiran

¿Quién no ha visto una serie y ha querido conocer los lugares donde transcurre la historia?

Esta tendencia se conoce como Set-Jetting, viajar a destinos que aparecen en películas y producciones televisivas.

Según el informe de Expedia, casi uno de cada cinco viajeros a nivel mundial ha reservado un viaje después de ver un destino en la pantalla.

En México, los resultados muestran que:

62% ha investigado un destino después de verlo en televisión o cine

ha investigado un destino después de verlo en televisión o cine 50% ha considerado reservar un viaje inspirado en una producción

ha considerado reservar un viaje inspirado en una producción 25% ya ha realizado una reservación después de esa inspiración

ya ha realizado una reservación después de esa inspiración 75% ha investigado o reservado un destino antes del estreno de la serie o película

ha investigado o reservado un destino antes del estreno de la serie o película 78% buscó opciones de viaje en una semana o menos después de interesarse por el lugar

“El Señor de los Anillos” y “Emily en París” encabezan el interés

Entre los viajeros mexicanos encuestados, “El Señor de los Anillos” es la producción que despierta mayor interés para viajar, con 40%.

En segundo lugar está “Emily en París”, con 38%.

París destaca como uno de los destinos inspirados por la pantalla: 44% de los encuestados consideraría visitarlo y 90% estaría dispuesto a añadir actividades o entradas a atracciones durante su viaje.

La tendencia también se refleja en otros lugares del mundo.

Expedia reporta que las búsquedas sobre Mónaco aumentaron más de 120% en los 30 días posteriores al anuncio de que la sexta temporada de “Emily en París” se rodaría allí.

Así, una serie puede convertirse en el punto de partida para planear unas vacaciones, desde visitar una ciudad hasta organizar un itinerario con actividades relacionadas con una historia favorita.

Si después de conocer esta lista y las tendencias que vienen para 2027 ya decidiste a dónde quieres viajar, cuéntanos.

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