Ángela Karime, alumna del CETis 78, gana oro en Indonesia con su extintor acústico

Ángela Karime sobresale con su extintor acústico. Foto: SET | Archivo

Ángela Karime Hernández Venegas, estudiante del Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios (CETis) 78, de Altamira, Tamaulipas, ganó una medalla de oro en la Competencia Internacional de Ciencia y Tecnología ISIF 2026, celebrada en Indonesia, con un prototipo de extintor acústico que apaga incendios mediante ondas sonoras.

El proyecto, denominado Vortex, propone aprovechar las propiedades del sonido como una alternativa para combatir el fuego sin recurrir a los métodos convencionales de extinción como el agua o el polvo.

La propuesta compitió en la categoría de Tecnología a nivel secundaria, de acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET).

Además de la medalla de oro, la estudiante recibió el IYSA Semi Grand Award, un premio especial que le otorga el derecho a participar en el evento en línea I2ASPO 2026.

¿Cómo funciona Vortex, el extintor acústico?

Vortex es un sistema diseñado para detectar y extinguir incendios mediante ondas sonoras, una tecnología que busca ofrecer una alternativa para combatir las llamas.

La iniciativa contó con la asesoría del maestro en ciencias José Arturo Hernández Muñoz, quien fue responsable de orientar el desarrollo del prototipo.

Cabe destacar que, antes de competir en Indonesia, Ángela Karime Hernández Venegas obtuvo una acreditación internacional en la ExpoCiencias Nacional 2025, celebrada del 2 al 5 de diciembre en Tampico, Tamaulipas.

Ese resultado le abrió la oportunidad de participar en la International Science and Invention Fair (ISIF), donde presentó su proyecto, denominado “Sistema de Supresión de Incendios mediante Ondas Acústicas”.

Ángela Karime Hernández gano oro con un proyecto llamado "Vortex Tech", un extintor de fuego que no utiliza ni agua ni químicos, simplemente ondas sonoras de baja frecuencia (~30 Hz).

Fue en la Competencia Internacional de Ciencia y Tecnología ISIF 2026 en Indonesia. pic.twitter.com/lBSPjAeKOx — rigelalonzo (@rigelalonzo) October 21, 2026

Reconocen el talento científico de Tamaulipas

La Secretaría de Educación de Tamaulipas felicitó a la alumna por los resultados obtenidos en Indonesia y destacó el potencial de la investigación científica y el desarrollo tecnológico impulsados desde las aulas.

Previo a la competencia, Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación del estado, le expresó sus buenos deseos y refrendó el respaldo de la dependencia y del Gobierno estatal para que pudiera participar en la ISIF 2026, celebrada en Yakarta, Indonesia.

El reconocimiento internacional coloca el proyecto de Ángela Karime entre las propuestas estudiantiles distinguidas en esta edición del certamen, mientras que su segundo premio le abre la posibilidad de participar en otra competencia científica en línea.

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