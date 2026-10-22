Senadores exigen a Guadalupe Taddei aclarar señalamientos de presunta corrupción

Senadores exigen respuesta de Gudalupe Taddei. Foto: Cuartoscuro

Senadores exigieron a Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), aclarar de manera inmediata los señalamientos de presunta corrupción que la involucran a ella y a personas de su círculo cercano.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez Miranda, calificó la situación como delicada y pidió que se realicen las investigaciones correspondientes para evitar daños a la credibilidad del organismo electoral.

“Que se investigue lo que se tenga que investigar, si hay que sancionar hay que sancionar, y que la titular del INE, por supuesto, debe responder de manera rápida, pronta a estos señalamientos”. Higinio Martínez Miranda, presidente del Senado.

Morena pide proteger la credibilidad del INE

El senador morenista advirtió que los señalamientos deben aclararse en un momento en que comienza la organización de los próximos comicios.

Martínez Miranda sostuvo que es necesario determinar si existen responsabilidades y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes.

“Estamos iniciando un proceso electoral y no podemos permitir que se vea dañada la imagen del organismo que va a llevar a cabo el proceso electoral en todo el país por estos señalamientos”. Higinio Martínez Miranda, presidente del Senado.

El legislador agregó que es preferible que la situación se aclare y que asuman las responsabilidades quienes correspondan.

PRI reclama postura de Guadalupe Taddei

Por su parte, Manuel Añorve Baños, coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, se sumó a las exigencias y cuestionó que la consejera presidenta del INE no haya fijado una postura pública frente a las denuncias.

El priista señaló que las acusaciones de presunta corrupción contra Taddei y personas cercanas a ella pueden afectar la imagen del Instituto Nacional Electoral.

“Porque las acusaciones de corrupción directamente hacia su persona y gente cercana a ella dañan al Instituto Nacional Electoral, estamos esperando que dé una postura y es el momento que no la da”. Manuel Añorve Baños, coordinador del PRI en el Senado

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