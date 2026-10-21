“Nos dio atole con el dedo”: trabajadores del IMSS rechazan aumento salarial; piden salida de Rafael Olivos

El ofrecimiento salarial del IMSS fue rechazado por trabajadores que mantienen sus inconformidades laborales y exigen la salida de Rafael Olivos, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

En entrevista, el médico anestesiólogo Octavio Fernández sostuvo que el incremento anunciado de 8% no representa una mejora suficiente para los empleados. De acuerdo con su interpretación, el incremento que realmente impacta en el tabulador salarial pasó de 3 a 4%, es decir, un punto porcentual adicional.

” Coloquialmente hablando, nos dio un atole con el dedo, porque no fue el 8%; subió realmente del 3% al 4%, que es lo que impacta realmente en el tabulador, o sea, fue un punto porcentual; no alcanzamos todavía la inflación de este año. Esto va más al fondo; el eje es la remoción de Rafael Olivos”. Octavio Fernández, médico anestesiólogo

Piden salida de Rafael Olivos

El entrevistado afirmó que la principal exigencia del movimiento es la remoción de Rafael Olivos.

Acusó al dirigente sindical de impedir que los trabajadores expresen sus inconformidades y de no defender sus intereses frente a la institución.

“Lo principal aquí es llevar esto a un congreso extraordinario, que es lo que no quiere ni el Gobierno ni el sindicato. A través de un congreso extraordinario, es la manera más democrática de definir el futuro del sindicato. Yo no entiendo cómo negocia el sindicato con el instituto a espaldas nuestras y sin convocar un congreso ordinario y extraordinario”. Octavio Fernández, médico anestesiólogo

¿Aceptarán el aumento salarial del IMSS?

Fernández aseguró que el movimiento no está cerrado a aceptar el incremento de 8%, pero insistió en que la decisión debe discutirse y votarse mediante un congreso extraordinario.

“Nosotros no nos cerramos al 8%, pero principalmente necesitamos centrarnos a hablar en un congreso extraordinario para votar todos en unidad”.

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