¿Usamos 300 palabras menos al día? Esto dice un estudio

Un estudio publicado en 2025, que utiliza información de 2017 y 2019, encontró una reducción de 300 palabras en el uso diario del lenguaje durante el periodo analizado.

El dato abre una interrogante sobre cómo han cambiado nuestros hábitos de comunicación y si hablamos menos o simplemente utilizamos otros medios para relacionarnos.

En su sección de opinión, Pamela Cerdeira plantea que la disminución puede tener distintas explicaciones. Aunque la cifra podría parecer pequeña, la comentarista invita a considerar el efecto acumulado que tendría a lo largo de un año.

¿Por qué utilizamos menos palabras al día?

Una de las teorías que menciona Cerdeira apunta a que las personas tienen menos encuentros cara a cara. En lugar de conversar presencialmente, podrían estar dedicando más tiempo a las redes sociales o a ver series de televisión.

Otra hipótesis es que las personas continúan comunicándose, pero han cambiado la manera de hacerlo: en vez de recurrir a la palabra hablada, utilizan mensajes de texto o intercambian información mediante plataformas digitales.

¿Qué relación tienen las palabras con el cerebro?

Para Cerdeira, la explicación que merece mayor atención es la posibilidad de que disminuyan las conversaciones presenciales por decisión propia.

Su preocupación parte de la importancia que atribuye al lenguaje en la construcción del pensamiento y en la manera en que las personas interpretan su entorno.

Durante su comentario, afirma que “las palabras construyen nuestra forma de entender y ver el mundo, nuestra forma de pensar”.

Desde esa perspectiva, reducir voluntariamente su uso podría tener implicaciones para la actividad cerebral.

Al cierre de su reflexión, plantea que, si las personas dejan de utilizar las palabras de manera habitual, también podrían terminar utilizando cada vez menos el cerebro.

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