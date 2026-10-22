Noticias de hoy 21 de octubre de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoy 21 de octubre de 2026, hasta las 19:00 horas:

Marchan trabajadores del IMSS

Cientos de trabajadores del IMSS y contingentes de otras organizaciones laborales marcharon del Centro Médico Siglo XXI al Zócalo; exigiendo la salida de su líder sindical.

Se forma tormenta Vance

Se formó la tormenta Vance en el Pacífico, a partir de la depresión tropical Veintidós-E; se localiza al sur de Acapulco y por ahora no afecta México.

Cutzamala se recupera

El Sistema Cutzamala alcanzó 94% de llenado, su mejor nivel en comparación con el año pasado, tras la temporada de lluvias.

Papa no requerirá tratamiento

El Papa León XIV no necesitará tratamiento adicional tras la operación de un tumor canceroso de pulmón, pues el cáncer estaba localizado.

Supertifón Champi

El supertifón Champi alcanzó categoría 5 y se convirtió en la tormenta más poderosa de 2026; autoridades vigilan su avance hacia Filipinas, Taiwán y Japón.

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