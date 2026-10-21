GP de México 2026: fechas, horarios y sorpresas para el regreso de Checo Pérez a la CDMX

Checo Perez regresa al GP de México. Foto: AFP

La Fórmula 1 vuelve a la Ciudad de México y contará con el regreso de Sergio “Checo” Pérez al país como piloto de Cadillac, el Gran Premio de México 2026 se disputará del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre, con prácticas libres, clasificación y la carrera principal en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Pero la actividad comenzará antes de que los monoplazas salgan a la pista, el miércoles 28 de octubre, Checo participará en una exhibición sobre Paseo de la Reforma, donde los aficionados podrán verlo al volante de un auto de Fórmula 1.

El evento también marcará una celebración especial en su trayectoria, sus 300 Grandes Premios disputados en la categoría.

¡11 días para el #MexicoGP! Y el 11 no es cualquier número, es el de @schecoperez, nuestro piloto, que después de un año vuelve a casa. El Autódromo lo espera con todo. 🇲🇽❤️#El11QueNosUne pic.twitter.com/ucxLox9mVG — Mexico Grand Prix 🇲🇽 (@mexicogp) October 21, 2026

¿Cuándo es el Gran Premio de México 2026?

El GP de México se realizará durante tres días en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México.

Este es el calendario de las principales sesiones, de acuerdo con el sitio oficial del evento.

Viernes 30 de octubre: Práctica libre 1, de 12:30 a 13:30 horas.

Práctica libre 1, de 12:30 a 13:30 horas. Viernes 30 de octubre: Práctica libre 2, de 16:00 a 17:00 horas.

Práctica libre 2, de 16:00 a 17:00 horas. Sábado 31 de octubre: Práctica libre 3, de 11:30 a 12:30 horas.

Práctica libre 3, de 11:30 a 12:30 horas. Sábado 31 de octubre: Clasificación, de 15:00 a 16:00 horas.

Clasificación, de 15:00 a 16:00 horas. Domingo 1 de noviembre: Carrera, a las 14:00 horas.

Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México.

¿Cuándo y dónde será el Show Run de Checo Pérez en CDMX?

La primera gran cita para los seguidores del piloto mexicano será el miércoles 28 de octubre, cuando Checo Pérez conduzca un monoplaza de Cadillac durante una exhibición en Paseo de la Reforma.

El evento comenzará a las 10:00 horas y forma parte de las actividades organizadas por Cadillac Formula 1 Team y el Gran Premio de la Ciudad de México, con el apoyo del Gobierno capitalino.

El recorrido anunciado contempla la zona de la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia. Los detalles adicionales sobre la logística y las condiciones para asistir deben consultarse en los canales oficiales del evento.

¿Qué otras sorpresas tendrá el GP de México 2026?

Conoce el monoplaza de Checo Pérez en Plaza Carso | Foto: Uno TV

Uno de los elementos destacados de esta edición será la presencia de Cadillac, escudería con la que Checo Pérez regresó a la parrilla de la Fórmula 1 en 2026.

El Gran Premio de México será la primera participación del equipo estadounidense en el evento capitalino.

Además podrás ver una réplica oficial del monoplaza MAC-26 en Plaza Carso, misma que estarÁ hasta el viernes 30 de noviembre en la puerta principal del centro comercial ubicado en la Calle Lago Zurich 245, Amp Granada, de la alcaldía Miguel Hidalgo.

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