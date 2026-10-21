Dismorfia corporal: señales de alerta pueden aparecer desde los 8 años; ¿cómo identificarla?

La dismorfia corporal se caracteriza por una preocupación obsesiva por defectos físicos que pueden ser imperceptibles o mínimos, pero que afectan la percepción que una persona tiene de su apariencia e interfieren con su vida cotidiana. En entrevista para A las Nueve en Uno, la nutrióloga Sara Marcos explicó los factores que pueden propiciar este trastorno y las señales de alerta para identificarlo.

“No hay una principal causa, pero es multifactorial”, señaló la especialista, quien destacó que una de las claves para identificar el problema es observar cuánto tiempo ocupa la apariencia física en los pensamientos de una persona y hasta qué punto afecta su vida.

“¿Qué tanto interfiere en tu vida? ¿Qué tanto tiempo ocupa en tu mente? Y ¿qué tanto imposibilita tu vida en el día a día?”, planteó.

¿Cuáles son las señales de alerta de la dismorfia corporal?

De acuerdo con Sara Marcos, una de las principales señales de alerta es que la preocupación por el aspecto físico comience a limitar las actividades habituales, como asistir a la escuela, acudir a reuniones, salir con amigos o presentarse a entrevistas de trabajo.

También puede manifestarse cuando una persona se pesa constantemente, evita aparecer en fotografías, se cambia de ropa repetidamente antes de salir o busca reafirmación de los demás sobre su apariencia.

La especialista señaló que las señales pueden presentarse en niñas y niños desde edades cada vez más tempranas, mientras antes se asociaba este tipo de preocupaciones con la adolescencia, ahora, indicó, que estos problemas pueden comenzar entre los 8 y 10 años.

Por ello, recomendó que madres y padres observen cambios de comportamiento, como dejar de salir con amigos, esconder partes del cuerpo, revisar y borrar fotografías de manera compulsiva o preguntar repetidamente si su apariencia es adecuada.

Otro signo que requiere atención es el rechazo a comprar ropa o la modificación de los hábitos alimenticios por insatisfacción con el cuerpo.

“Cuando empiezan a dejar de comer estos chiquitos, esa es una señal de alarma muy clara también”, advirtió.

Redes sociales y filtros pueden intensificar la comparación

Los filtros digitales, los comentarios sobre el cuerpo y la exposición constante a imágenes que muestran determinados ideales de belleza pueden aumentar la comparación y la insatisfacción con la apariencia física.

Sin embargo, Marcos aclaró que las redes sociales no son, por sí solas, la causa de la dismorfia corporal, pues también influyen otros factores, como las experiencias personales, los comentarios de personas cercanas y los estándares de belleza que se transmiten socialmente.

La búsqueda de una apariencia considerada perfecta puede llevar a algunas personas a someterse a dietas o procedimientos estéticos sin sentirse satisfechas con los resultados.

“Es cuando decimos que nunca nada es suficiente”, explicó la especialista al referirse a quienes, incluso después de alcanzar un peso considerado adecuado o someterse a tratamientos, continúan inconformes con su cuerpo.

Como ejemplo, mencionó a personas que siguen buscando procedimientos estéticos pese a que estos pueden poner en riesgo su salud o que dejan de realizar actividades cotidianas debido a su percepción física.

¿Cómo se trata la dismorfia corporal?

La especialista recomendó no minimizar las señales de alerta ni asumir que desaparecerán por sí solas.

Cuando la preocupación por la apariencia interfiere con la vida diaria, es importante buscar una valoración profesional.

El tratamiento puede requerir la participación de distintos especialistas, según las necesidades de cada persona. Entre ellos pueden estar profesionales de la psicología, psiquiatría y nutrición, especialmente cuando existe ansiedad intensa o cambios en la alimentación.

Marcos precisó que la dismorfia corporal y los trastornos de la conducta alimentaria pueden coexistir, aunque no necesariamente todas las personas con dismorfia desarrollarán anorexia o bulimia.

Por ello, la atención debe adaptarse a cada caso y considerar tanto el bienestar psicológico como el estado nutricional.

Advierten sobre medicamentos para bajar de peso sin supervisión médica

Durante la entrevista, la especialista también alertó sobre el uso de medicamentos para bajar de peso sin una valoración previa.

Señaló que algunos tratamientos pueden provocar efectos secundarios y no son adecuados para todas las personas.

Por ello, recomendó acudir con un médico antes de utilizar estos fármacos, evitar adquirirlos sin una prescripción y supervisión adecuadas.

La preocupación por el cuerpo también puede mantenerse durante la edad adulta y la vejez, explicó Marcos, debido a los ideales de belleza y a la cultura de las dietas que se transmiten entre generaciones.

En ese sentido, sostuvo que evaluar la salud únicamente a partir del peso o la apariencia física resulta insuficiente.

Aseguró que deben considerarse los indicadores clínicos, el estado general y la forma en que cada persona se siente y desarrolla sus actividades.

La especialista resumió su recomendación con un mensaje sobre la importancia de reconocer cuándo la preocupación física comienza a afectar la vida.

“Hay que pedir la ayuda. Nuestro cuerpo debería permitirnos vivir nuestra vida, no convertirse en el centro de nuestras preocupaciones”, destacó Marcos.

Cuando la insatisfacción con la apariencia impide salir, convivir, estudiar, trabajar o realizar actividades habituales, buscar ayuda profesional puede ser un paso importante para atender el problema.

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